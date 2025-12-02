توقعات سعر دوجكوين: محلل شهير يتوقع انفجارًا سعريًا لعملة DOGE – لأسباب جوهرية قد تُشعل السوق

يواصل سعر دوجكوين (DOGE) الانخفاط، مُسجلًا بذلك أسوأ نتائج هذا العام بين العملات الرقمية، إذ فقدت العملة 57% من قيمتها منذ بداية السنة.

الاسواء من ذلك، لم تحظَ عملات الميم بأي دعم خلال موجة “الآلتسيزون” القصيرة الماضية؛ إذ عجزت دوجكوين عن تحقيق قمم جديدة. في المقابل، صعدت إيثريوم (ETH) وعملة بينانس (BNB) إلى أعلى مستويات تاريخية، بينما تجاوزت سولانا (SOL) حاجز الـ 200 دولار.

كما أن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، هبطت دوجكوين بنحو 10% وتتحرك الآن قرب منطقة دعم محورية عند 0.14 دولار.

كما قفزت أحجام التداول بنسبة 132% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 8% من القيمة السوقية المتداولة للعملة.

وكشف المتداول الشهير “Alan Tardigrade” عن نمط تاريخي في الرسم البياني الشهري قاد في السابق إلى تعافٍ قوي بعد ظهوره مباشرة.

$Doge/monthly#Dogecoin's monthly candle closed yesterday, confirming a breakdown of the support trendline.

Simultaneously, it kicked off the massive #Dogeseason 🔥 pic.twitter.com/YHeiLacWEN — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) December 1, 2025

هذا النمط ظهر في عامي 2017 و2021 عندما هبطت دوجكوين تحت خط دعم شهري مهم، ليتبيّن لاحقًا أنه “فخ دببة” دفع المستثمرين الذين يتداولون على العقود الأجلة إلى الخروج من السوق، قبل أن تنطلق العملة إلى قمم تاريخية جديدة بعد نحو عام من ذلك.

وأكدت شمعة نوفمبر الحمراء حدوث الكسر الهبوطي، ما يجعل ديسمبر شهرًا حاسمًا لتأكيد الانحياز الصاعد لهذا النمط. وإذا واصل السعر الهبوط وأغلق الشهر الأخير من العام على خسارة، فسوف يفقد هذا النموذج فعاليته بالكامل.

توقعات سعر دوجكوين: DOGE يكسر دعومًا أساسية ويقترب من هبوط كبير

أغلقت دوجكوين على خسائر في خمس من آخر ستة أسابيع، وتهبط حاليًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لـ200 أسبوع، وهو ما يؤكد قوة الاتجاه الهابط.

وكسر السعر خط اتجاه رئيسيًا تشكّل منذ أغسطس 2024. ويمثل مستوى 0.13 دولار خط الدفاع الأخير للعملة. وإذا فقدت دوجكوين هذا المستوى، فقد يهبط السعر إلى 0.09 دولار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني مخاطرة بهبوط يصل إلى 33%.

كما هبط مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت متوسطه لـ14 أسبوعًا، ما يشير إلى تسارع الزخم السلبي.

وتدعم جميع المؤشرات الفنية حاليًا توقعات هابطة لدوجكوين في وقت يسود فيه الخوف بين المستثمرين.

أما إذا تحقق سيناريو Tardigrade، فسيتعيّن على السعر استعادة منطقة 0.20 دولار خلال الأيام المقبلة لإحداث “فخ دببة” يدفع بائعي المكشوف إلى تغطية مراكزهم، وهو ما قد يطلق موجة صعود قوية.

كما إن مع استمرار صعوبة تعافي عملات الميم، قد تمنح الطروحات المسبقة الرائدة مكاسب كبيرة للمشترين الأوائل. ويشهد مشروع Maxi Doge ($MAXI) اهتمامًا متزايدًا بعد أن جمع 4 ملايين دولار في فترة قصيرة.

Maxi Doge ($MAXI) يبني مجتمع تداول عالي الحماسة لعملات الميم

تأخذ عملة Maxi Doge ($MAXI) ميم دوج الشهير ويحوّله إلى عملة رقمية تعكس طاقة الأسواق الصاعدة. يهدف هذا المشروع إلى جذب مجتمع من محبي المخاطرة العالية والعوائد الكبيرة.

النُقطة المُهمة هي أن ميزات المشروع لا تنحصر فقط على أدوات DeFi معقدة أو وظائف متعددة، بل يركز على المجتمع، والمنافسة، ومتعة التداول.

كما يمنح الاحتفاظ برمز $MAXI فرصة للدخول إلى مساحة نشطة يتبادل فيها المتداولون أفكارهم واستراتيجياتهم وفرص التداول عالية المخاطرة.

كما يضيف المشروع جانبًا ترفيهيًا عبر مسابقات تداول أسبوعية وتحديات تحمل أسماء مثل Max Gains وMax Ripped، حيث يحصل أفضل المتنافسين على مكافآت ويتقدمون في لوحة المتصدرين.

في نفس الوقت يمكن لحاملي عملة $MAXI تحصيص عملاتهم الرقمية بسهولة والحصول على عائد سنوي يبلغ 73% خلال فترة ما قبل الإطلاق.

ولشراء $MAXI والانضمام إلى موجة الصعود، يكفي زيارة الموقع الرسمي لـ Maxi Doge وربط المحفظة، مع إمكانية الدفع عبر USDT أو ETH أو بطاقة بنكية.