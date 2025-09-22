المحاور الرئيسية

يشير المحلل Crypto Patel إلى إمكانية انطلاق سعر عملة بينانس (Binance) إلى 2,000$ وربما حتى 5,000$، مؤكداً أن موجة الارتفاع الحالية تكتسب زخماً أسرع من المتوقع.

تشينجبينج تشاو- (Changpeng Zhao) مؤسس منصة بينانس (Binance)- عزى هذا الارتفاع إلى تحولات السياسة الأمريكية وإنهاء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها القضائية.

شهدت بلوكتشين بينانس (BNB Chain) تحديثاتٍ وتحسيناتٍ قوية في الأداء، بالإضافة إلى إطلاق أول عملةٍ مستقرة عليها وهي عملة يو إس دي ون (World Liberty Financial USD-USD1).

استمر سعر عملة بينانس- (Binance) العملة الأساسية لبلوكتشين بينانس (BNB Chain)- بالارتفاع مجدّداً يوم أمس 21 أيلول/سبتمبر بنسبة 8% أخرى مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 1,088$، مع ازدياد أحجام التداول اليومية بنسبة 54% إلى 4.76 مليار دولار، وأوضح تشاو أن هذا الارتفاع جاء بدعم من تغيرات السياسات الأمريكية وتحديثات البلوكتشين كمحفزاتٍ رئيسية.

هل يستعد سعر عملة بينانس (Binance) لانطلاقة قوية؟

على مدار نهاية الأسبوع الماضي، نجح سعر عملة بينانس (Binance) في اختراق حاجز 1,000$ بقوة، مصحوباً بزيادة كبيرة في حجم التداول ما يعني تحسّن المزاج العام. وتشير بيانات منصة كوينجلاس (Coinglass) إلى ارتفاع حجم العقود المفتوحة الآجلة لعملة بينانس (Binance) بمعدل 28% متجاوزةً 2.58 مليار دولار، فيما ازدادت أحجام تداول هذه العقود اليومية بنسبة 128% لتتخطى 5.56 مليار دولار.

ولعلَّ ذلك ما دفع محلل الكريبتو الشهير كريبتو باتيل (Crypto Patel) للتصريح بأن سعر العملة يبقى على بُعد 100% من هدفه البالغ 2,000$، و400% من هدفه البعيد عند 5,000$، مضيفاً أن انطلاقته الحالية تتسارَع بوتيرة تفوق التوقعات.

$BNB is only 100% away from my $2000 target…

And just 400% away from my $5000 target. This bull run is moving faster than anyone expected. Question is… will #BNB shock the market and deliver both in THIS cycle? @cz_binance @binance pic.twitter.com/Z6nwsvmBRZ — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 20, 2025

وفي تعليق تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المعروف اختصاراً بـ CZ- على ارتفاع سعر عملة بينانس (Binance) أخيراً، شارك مؤسس منصة بينانس (Binance) أفكاره الرئيسية حول مستقبلها المبشر، موضحاً أنه على مدار آخر 8 سنواتٍ، مثلت العملة البديلة أداةً لخلق ثروات المستثمرين نتيجة تضاعف قيمتها بنحو 10,000 ضعفٍ من 0.10$ وصولاً إلى ما يفوق 1,000$ حالياً.

تشينجبينج تشاو يُرجع الانطلاقة الأخيرة إلى 3 عوامل رئيسية

أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع سعر عملة بينانس- (Binance) برأي تشاو- هو التحوّل الكبير في السياسات تحت إدارة ترامب، كما أشار تشاو إلى أن سحب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها القضائية ضد المنصة وفرعها العامل داخل الولايات المتحدة (Binance.US) وضدّه شخصياً في أيار/مايو أسهم في تخفيف حدة المخاوف التنظيمية، ما خفّض أجواء انعدام اليقين بشأن تصنيف عملة بينانس (Binance) المُحتمل كورقة مالية.

أما التطور الرئيسي الآخر، فهو أن بلوكتشين بينانس (BNB Chain) شهدت تحديثاتٍ متلاحقة حسّنت الأداء وخفضت مدة تدقيق كتلة (بلوك) المعاملات من 3 إلى 0.75 ثانية فقط، مع خفض رسوم المعاملات بمقدار عشرة أضعافٍ. وبيّن تشاو أن هذه التحسينات أدت إلى زيادة كبيرة في نشاط البلوكتشين لتُسجل أعلى أحجام المعاملات مقارنةً بشبكات البلوكتشين الأخرى، كما تسارعت وتيرة ازدهار نظامها التقني وتم إطلاق مئات مشاريع الذكاء الاصطناعي (AI) من خلالها واستخدمتها جهات التمثيل الرقمي للأصول الملموسة بهدف إصدار أصولها عليها.

فيما تمثل التحديث الرئيسي الثالث بانخراط بلوكتشين بينانس (BNB Chain) في النظام التقني المزدهر للعملات المستقرة، حيث انتقتها مؤسسة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLF) لإطلاق عملتها المستقرة يو إس دي ون (USD1) عليها، لتُصبح أولى العملات المستقرة العاملة على بلوكتشين BNB، ما أسهم في سد فجوة إنهاء مشروع عملة بينانس يو إس دي (Binance USD-BUSD) المستقرة عليها عام 2023. وسرعان ما اكتسبت عملة USD1 شعبية كبيرةً، ما أدى إلى تعزيز السيولة على البلوكتشين.