خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفعت عملة BNB بنسبة 6.3%، وسجّلت زيادة قدرها 26.5% خلال الأسبوع الأخير، مما رفع قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 184 مليار دولار.

Yesterday the whole market tanked. BNB hits new highs. Completely organic market behavior, of course. Binance would never intervene. 😂 pic.twitter.com/MvPR07wp1W — Ted (@TedPillows) October 8, 2025

مقارنة BNB مع إيثريوم

أتاح هذا الارتفاع لعملة BNB تجاوز XRP، التي تراجعت قيمتها السوقية إلى نحو 172 مليار دولار بعد سلسلة من الانخفاضات.

في المقابل، ما زالت إيثريوم (ETH) تحتفظ بموقعها كثاني أكبر عملة رقمية في العالم، ويتم تداولها حاليًا عند حوالي 4,486 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ 541 مليار دولار.

ولكي تتمكن BNB من منافسة إيثريوم على هذا المركز، يجب أن يرتفع سعرها إلى نحو 3,900 دولار.

تحليل سعر BNB: ما الاتجاه القادم؟

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر BNB يتحرك داخل قناة صاعدة، ما يشير إلى اتجاه صعودي طويل الأمد مع احتمالات استمرار النمو.

اختراق مستوى 1,150 دولارًا عزّز من قوة الاتجاه الصاعد، مع تكوّن مقاومة رئيسية جديدة قرب 3,900 دولار، وهو هدف يمثل ارتفاعًا يقارب 237% من المستويات الحالية، ويتماشى مع الحدّ العلوي للقناة الصاعدة.

في المقابل، قد يؤدي الرفض من خط الاتجاه العلوي إلى تصحيح نحو منطقة 600 دولار، بينما قد يؤدي انهيار أعمق إلى عودة السعر إلى منطقة الطلب الطويلة بين 200 و300 دولار — وهو سيناريو يتطلب حدثًا سلبيًا كبيرًا في منظومة Binance.

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا إلى مستوى يقارب 76، مما يدل على أن الأصل في منطقة تشبع شرائي وقد يشهد تراجعات قصيرة المدى قبل استئناف الصعود.

أما مؤشر MACD فيدعم السيناريو الصعودي، إذ يُظهر زخمًا قويًا في الاتجاه الصاعد وازديادًا في ضغوط الشراء.

هل يمكن أن تتجاوز BNB عملة إيثريوم؟

تعكس هيمنة BNB الأخيرة تحولًا في توزيع رؤوس الأموال داخل سوق العملات الرقمية، إذ يتجه المستثمرون نحو تنويع محافظهم بعيدًا عن بيتكوين وإيثريوم.

إذا استمر السوق في المرحلة الصعودية الحالية وتمكنت Binance من الحفاظ على زخم نموها القوي، فقد تواصل BNB تضييق الفجوة مع إيثريوم، ما يجعلها بديلًا جادًا في سباق سلاسل العقود الذكية المتطور.

