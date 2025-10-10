شركة Bit Digital المدرجة في البورصة تستحوذ على إيثيريوم بقيمة 140 مليون دولار لتصبح ثالث أكبر حائز

أبرز النقاط:

أعلنت شركة Bit Digital المدرجة في البورصة، والمتخصصة في خزائن وتخزين الإيثريوم (ETH)، عن عملية شراء جديدة ضخمة، في وقت تكبّد فيه متداولو العقود القصيرة خسائر بلغت 21 مليون دولار بعد أن ارتفع سعر الإيثريوم فوق 4,500 دولار في 8 أكتوبر.

ووفقًا لبيان الشركة الصادر في 8 أكتوبر، اشترت Bit Digital نحو 31,057 إيثريوم، بتمويل من عائدات طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار أتمّته مؤخرًا.

شركة Bit Digital توسّع احتياطياتها من الإيثريوم إلى 150,244 ETH

بعد أحدث عملية شراء، أصبحت شركة Bit Digital تمتلك 150,244 إيثريوم، متجاوزة بذلك Coinbase لتصبح ثالث أكبر جهة تمتلك احتياطيًا من الإيثريوم، وفق بيانات Coingecko.

شارك في جولة التمويل الأخيرة كلٌّ من Kraken Financial وJump Trading Credit وJane Street Capital، فيما أكّد الرئيس التنفيذي سام تبار التزام الشركة طويل الأمد باستراتيجية تعزيز احتياطي الإيثريوم.

وقال تبار:

“تُظهر هذه الصفقة التزامنا بزيادة قيمة المساهمين من خلال تمويل تراكم الإيثريوم بشروط تعزّز صافي قيمة الأصول لكل سهم. هيكل السندات القابلة للتحويل أتاح لنا جمع رأس المال بعلاوة على القيمة الصافية المعدّلة، وقد استخدمنا هذه العائدات مباشرة لشراء الإيثريوم. نرى أن الإيثريوم يُشكّل ركيزة أساسية للبنية التحتية المالية الرقمية، ونعتقد أن المستويات الحالية تمثل نقطة دخول جذابة على المدى الطويل.”

ووفق تقديرات الشركة حتى 29 سبتمبر 2025، بلغ صافي قيمة الأصول المعدّلة (mNAV) نحو 3.84 دولار للسهم، استنادًا إلى 512.7 مليون دولار من حيازات الإيثريوم و723.1 مليون دولار من أسهم WYFI، ليصل إجمالي الأصول إلى 1.236 مليار دولار.

ويبلغ سعر التحويل 4.16 دولار للسهم، أي بعلاوة قدرها 8.2٪ فوق صافي القيمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج الخزانة القائم على الإيثريوم لدى الشركة.

خسائر فادحة للمتداولين القصيري المدى مع ارتداد السوق المبكر

ارتفع سعر الإيثريوم مطلع الأسبوع إلى 4,700 دولار، بالتوازي مع بلوغ البيتكوين قمة تاريخية عند 126,200 دولار في 7 أكتوبر. لكن مع بدء تصحيح البيتكوين بنسبة 5٪ إلى 4,432 دولارًا، تراجع الإيثريوم بدوره وسط ضغوط جني الأرباح.

هذا التصحيح المؤقت حفّز زيادة في المراكز القصيرة، مع توقع المتداولين لمزيد من الانخفاضات. غير أنّ الطلب المؤسسي المستمر وسط إغلاق الحكومة الأمريكية دعم عودة المشترين، لترتفع الأسعار مجددًا فوق 4,500 دولار في 8 أكتوبر، مشيرة إلى بداية موجة ضغط على المراكز القصيرة (Short Squeeze).

وخلال فترة الـ24 ساعة عالية التقلب، بلغت تصفية المراكز في السوق أكثر من 361.7 مليون دولار، تكبّد منها المشترون (الصفقات الطويلة) 213.6 مليون دولار، أي ما يعادل 59٪ من إجمالي الخسائر.

لكن بعد تجاوز الإيثريوم حاجز 4,500 دولار، أظهرت بيانات المشتقات ارتدادًا مبكرًا، إذ وصلت التصفية الإجمالية خلال ساعة واحدة إلى 35.7 مليون دولار، منها 28.9 مليون دولار لمراكز قصيرة مقابل 6.7 ملايين دولار فقط للمراكز الطويلة.

هذا التحول السريع خفّض نسبة خسائر المشترين إلى 19٪ فقط، ما يشير إلى خروج الدببة بقوة من السوق.

مع دعم مؤسسي متجدد واحتياطي إيثريوم ضخم بقيمة 673 مليون دولار لدى Bit Digital، قد تمهّد عمليات التصفية القصيرة الحادة الطريق لاختبار مستوى 5,000 دولار، خصوصًا مع تحوّل شهية الشركات نحو المخاطر في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

