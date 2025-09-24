ارتفع BNB لفترة وجيزة فوق 1080 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يهدأ قرب 1004 دولارات مع تراجع أوسع في أسواق الكريبتو.

جاء هذا الصعود مدفوعًا أكثر بالتكهنات السياسية لا بالعوامل الأساسية، إذ يراهن المتداولون على احتمال أن يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوًا لمؤسس منصة باينانس تشانغبينغ تشاو .

حكم تشاو في 2023

تنحّى تشاو عن منصبه كمدير تنفيذي لباينانس في عام 2023، وقضى فترة سجن قصيرة مرتبطة بتسوية قيمتها 4.3 مليارات دولار مع الجهات التنظيمية الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، سعى للحصول على عفو رئاسي، حيث قدّرت أسواق المراهنة مؤخرًا فرصه بأكثر من 60%، قبل أن تتراجع لتقترب من مستوى التعادل.

مع ذلك، أثارت احتمالية العفو حماس متداولي BNB الذين يرون فيها نقطة تحول محتملة لمستقبل باينانس التنظيمي ولرمزها الأصلي.

ولا تزال باينانس خاضعة لإشراف وزارة العدل الأميركية، لكنها reportedly تتحرك نحو تخفيف قيود المراقبة على الامتثال.

تحليل سعر BNB: سيناريوهات صعودية وهبوطية

اخترق BNB رسميًا القناة الصاعدة طويلة الأمد التي وجهت سعره خلال العامين الماضيين، وهو اختراق يؤكد خروجًا كبيرًا ويفتح الباب أمام أهداف أعلى بكثير.

ومع وصول السعر اليوم إلى 1083 دولارًا، يختبر الرمز مستوى مقاومة رئيسيًا. وإذا استمرت هذه الزخم، فقد يصعد BNB إلى 1500 دولار، تليها موجة محتملة نحو 2000 دولار قبل نهاية العام.

تشير مؤشرات الزخم إلى إشارات صعودية: حيث يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 70 دون أن يدخل منطقة التشبع الشرائي بعد، فيما انقلب مؤشر MACD بشكل إيجابي حاد، وكلاهما يدعم توقع المزيد من الارتفاع.

لكن إذا فقد السعر زخمه وتراجع دون نقطة الاختراق، فقد يعاود الدخول إلى النطاق السابق مع دعم قرب 760 دولارًا. ومع ذلك، يظل المشهد حاليًا بيد المشترين، والطريق نحو 2000 دولار ما زال مطروحًا.

هل ستقود السياسة السعر؟

يبدو أن مسار BNB بات مرتبطًا بالإشارات الفنية والتطورات السياسية معًا. فقد يشكّل عفو محتمل من ترامب عن CZ عاملًا صعوديًا قويًا، قادرًا على دفع الرمز إلى قمم جديدة.

في المقابل، من دون هذا العامل السياسي، سيتعين على المتداولين تقييم ما إذا كانت أساسيات BNB ونظام باينانس البيئي قادرة على الحفاظ على الزخم بمفردها.

مع تسجيل BNB مستويات قياسية، البيع المسبق لـ $HYPER يجمع 17 مليون دولار

بينما يقترب BNB من حاجز 2000 دولار، يبرز مشروع Bitcoin Hyper المعروف ب ($HYPER) كأحد أكثر مشاريع الكريبتو الجديدة إثارة، بعد أن جمع أكثر من 17.69 مليون دولار في مرحلته ما قبل البيع.

وعلى عكس معظم مشاريع Layer-2 التي تركز على إيثريوم، يقوم Bitcoin Hyper ببناء نظام بيئي كامل على شبكة البيتكوين نفسها.

يسعى المشروع إلى جلب سرعة ورسوم منخفضة على غرار Solana إلى البيتكوين، ما يتيح استخدام التطبيقات والتداول وإرسال المعاملات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، مع البقاء مدعومًا بأمان شبكة البيتكوين.

في جوهره، يعالج Bitcoin Hyper اثنين من أبرز مشاكل البيتكوين: البطء وارتفاع الرسوم. وهو يفتح الباب أمام المطورين لإطلاق تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وعملات الميم، وحتى مشاريع الألعاب الكاملة مباشرة على شبكة البيتكوين.

يُستخدم رمز $HYPER كوقود لهذا النظام البيئي الجديد، حيث يتيح المعاملات، والتخزين (Staking)، والتصويت على القرارات الرئيسية.

ومع إمكانية حصول المشترين الأوائل على عوائد تصل إلى 66% سنويًا من مكافآت التخزين، يزداد الزخم المحيط بهذا البيع المسبق بشكل كبير.

لشراء $HYPER، يمكن ببساطة زيارة الموقع الرسمي لـ Bitcoin Hyper وربط محفظة مدعومة مثل Best Wallet. ويمكن إتمام العملية باستخدام عملات مشفرة موجودة أو بطاقة ائتمان/خصم مباشر.