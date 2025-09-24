فولد هولدينغز تطلق بطاقة ائتمان بيتكوين بالشراكة مع سترايب وفيزا

أبرز النقاط

بطاقة الائتمان الجديدة من Fold Holdings تمنح مكافآت بيتكوين غير محدودة بنسبة 2% فورًا، مع إمكانية الحصول على 1.5% إضافية عند الدفع عبر حساب Fold Checking.

شراكات استراتيجية مع Stripe Issuing وشبكة Visa العالمية وتهدف هذه الشراكات إلى تمكين المستخدمين من جمع البيتكوين بسهولة أكبر، عبر استرداد مكافآت على إنفاقهم اليومي.

أسهم الشركة تراجعت من 3.88 دولار إلى 3.31 دولار رغم الإعلان، ما يعكس المزاج السلبي السائد في سوق العملات المشفرة اليوم.

أعلنت شركة Fold Holdings, Inc. (NASDAQ: FLD) عن الإطلاق المرتقب لبطاقة ائتمان مكافآت البيتكوين في 23 سبتمبر، حيث توفر Stripe البنية التحتية التقنية، بينما تعمل Visa كشبكة الإصدار.

يتيح المنتج الجديد للمستخدمين كسب بيتكوين مع كل عملية شراء،ليتيح للمستخدمين جمع البيتكوين بشكل مباشر من خلال إنفاقهم اليومي. وتؤكد الشركة أن البطاقة تمنح حتى 3.5% استردادًا بالبيتكوين، منها 2% فورية، و1.5% إضافية عند الدفع عبر حساب Fold Checking.

Fold x @stripe x @Visa Together, we’re building the Fold Bitcoin Credit Card — designed to deliver up to 3.5% back on every purchase (2% instantly + up to 1.5% when you pay it off with Fold Checking). Rewarded in Bitcoin. Built on Stripe. Global with Visa. pic.twitter.com/x4vqwm1kjM — FOLD BITCOIN (@fold_app) September 23, 2025

شراكة سترايب وفيزا تدعم بطاقة مكافآت البيتكوين

تعتمد البطاقة على منصة Stripe Issuing وشبكة Visa العالمية لتوفير الموثوقية والوصول واسع النطاق. وقال ساتيش كومار سرينيفاسان، رئيس قسم إدارة الأموال في سترايب، في البيان الصحفي إن الشراكة مع فولد تمثل نموذجًا لإطلاق منتجات مالية مبتكرة دون أن تضطر الشركات للتعامل مع تعقيدات إدارة البرامج المباشرة.

من جانبه، أوضح كوي شيفيلد، رئيس قطاع الكريبتو في فيزا: “مكافآت البيتكوين من فولد، مقترنة بحجم وانتشار فيزا وأمانها، تمنح المستهلكين طريقة آمنة وبسيطة لكسب البيتكوين أثناء التسوق. ومع بطاقة ائتمان فولد للبيتكوين، يمكن لحاملي البطاقات كسب البيتكوين في أي مكان تُقبل فيه فيزا.”

وتتابع فيزا القطاع عن قرب، إذ دخلت في شراكات عدة، من بينها تعاون مع Avalanche مطلع عام 2025.

تراجع أسهم FLD بنسبة 14% رغم توسع منظومة البيتكوين

تؤكد شركة Fold أنها حققت حجم معاملات يتجاوز 3.1 مليار دولار، ووزعت أكثر من 83 مليون دولار كمكافآت بيتكوين، إضافة إلى امتلاكها ما يقارب 1,500 بيتكوين في خزينتها. وتأتي بطاقة الائتمان الجديدة لتضاف إلى مجموعة منتجاتها الحالية المرتبطة بخدمات الكريبتو والبيتكوين.

لكن في السوق، تراجعت أسهم Fold Holdings (NASDAQ: FLD) بأكثر من 14% عقب الإعلان عن البطاقة الجديدة، وفقًا لبيانات Yahoo! Finance. فقد بدأت الأسعار عند 3.88 دولار، لتنخفض في نهاية اليوم إلى 3.31 دولار مع تسجيل أحجام تداول كبيرة تزامنًا مع الخبر.

ويعكس هذا التراجع الأداء العام لسوق العملات المشفرة في 23 سبتمبر، حيث ساد الاتجاه الهبوطي (Bearish Sentiment).