توقع سعر دوجكوين: نمط خفي على الرسم البياني يشير إلى ارتفاع بنسبة 1000٪ نحو 2 دولار ومعظم المتداولين يغفلون عمّا سيحدث

خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفعت سعر دوجكوين بنحو 3٪ رغم تراجع حجم التداول بنسبة 36٪، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ويرى المحللون أن البنية طويلة المدى لعملة الميم ما تزال تُكمل “مقبض” نموذج الكوب والمقبض الضخم، وهو نمط استمراري صعودي يتكوّن منذ عام 2021، وقد يستهدف مستوى 2 دولار في السنوات المقبلة.

$DOGE feeling bullish. After breaking out of both major and minor downtrend lines, Dogecoin retested these areas. This area also coincides with the resistance line of the cup and handle formation. The fluctuations seen in short timeframes are not enough to change the overall… https://t.co/cyJNUSFnPW pic.twitter.com/G4WhHA1EUH — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 14, 2025

نموذج الكوب والمقبض ما زال قائمًا

يُظهر سعر دوجكوين على الأطر الزمنية الطويلة تماسكًا قويًا، إذ تشير شمعة الشهر الحالي إلى أن العملة تراجعت حتى مستوى فيبوناتشي اللوغاريتمي 0.382 قبل أن ترتد وتحافظ على التداول فوق مستوى 0.618 قرب 0.20 دولار.

تحوّل هذا النطاق إلى مستوى دعم رئيسي يحافظ على التماثل الصعودي لنموذج الكوب والمقبض.

$Dogecoin

🚨 @dogecoin Hidden Bullish Secret: Cup & Handle Intact Amid Chaos! 🐕💥@MindoAI @CryptoRubic @EdgenTech

In the wake of last week’s altcoin bloodbath, most eyes are on the fear—but zoom out on DOGE’s monthly chart, and a massive cup-and-handle pattern (forming since… pic.twitter.com/H3a8XljidZ — Bill Tech (@Tech_baro0) October 14, 2025

امتدت مرحلة الكوب من ذروة سعر دوجكوين في عام 2021 عند نحو 0.73 دولار مرورًا بقاعدة استمرت لعدة سنوات وانتهت في 2022، تلتها حركة ارتدادية خلال عامي 2023 و2024 شكلت قاعدة منحنية مكتملة.

أما “المقبض” فقد دخل مرحلة تجميع بين 0.15 و0.30 دولار. وإذا استمر النموذج بالتماسك، فإن توقعات الاختراق وفق امتدادات فيبوناتشي تشير إلى أهداف عند 0.90، 1.25، و1.99 دولار.

ويُعد تجاوز مستوى 0.48 دولار – خط العنق في النموذج – تأكيدًا رسميًا لتفعيل الاتجاه الصعودي.

تحليل سعر دوجكوين: المؤشرات تؤكد الاتجاه الصعودي

تُظهر مؤشرات الإطار الزمني الشهري أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقف حاليًا قرب مستوى 52.5، ما يعني أن الزخم متوازن لكنه لا يزال يمتلك مساحة كافية لدفع قوي نحو الصعود إذا عاد حجم التداول للارتفاع.

في المقابل، يضيق نطاق مؤشر MACD متجهًا نحو تقاطع صعودي محتمل، قد يشير إلى بداية انعكاس في الاتجاه العام. تاريخيًا، سبقت هذه التقاطعات على الرسم الشهري موجات صعودية استمرت عدة أشهر لعملة دوجكوين.

يعتمد السيناريو الصعودي على بقاء دوجكوين فوق نطاق الدعم بين 0.20 و0.18 دولار. الإغلاق المتواصل فوق 0.30 دولار قد يعيد الزخم الإيجابي ويضع 0.48 دولار كمستوى المقاومة التالي.

بعد هذا المستوى، يمكن أن يدفع الاختراق بالسعر نحو نطاق 0.90 – 1.25 دولار وربما إلى منطقة 2 دولار، أي بارتفاع يقارب 900٪ من الأسعار الحالية.

لكن الفشل في الثبات فوق 0.15 دولار قد يؤخر أو يُبطل النموذج، إذ يقع الدعم الرئيسي التالي قرب 0.11 دولار عند مستوى فيبوناتشي 0.382. الإغلاق الشهري دون هذا الحد قد يُضعف توازن نموذج المقبض ويفتح المجال لمزيد من التماسك قبل أي محاولة صعود جديدة.

ما يغفله معظم المتداولين

بينما يركز المتداولون على المدى القصير على تقلبات الأسعار اليومية، تُظهر الصورة الفنية الأوسع سيناريو مختلفًا تمامًا. تُشبه فترة تجمّع دوجكوين الحالية المراحل السابقة من التراكم التي سبقت موجات الارتفاع الهائلة في عامي 2017 و2021.

دوجكوين تستعد لارتفاع تاريخي بينما تنطلق مرحلة البيع المسبق لرمز $SNORT

بينما تستعد دوجكوين لاحتمال صعود نحو 2 دولار، يبرز Snorter Bot ($SNORT) من بين عملات الميم التقليدية بفضل ما يقدّمه من ميزة نادرة: فائدة حقيقية.

في جوهره، يُعد Snorter مساعدًا ذكيًا للتداول يساعد المستخدمين على شراء وبيع وإدارة الرموز بسرعة وأمان وكفاءة أعلى.

يجمع المشروع بين الطابع المرح والوظيفة العملية، مما يمكّن المتداولين من “اكتشاف” أفضل الفرص في سوق العملات الرقمية سريع الحركة.

تم تطوير Snorter Bot في الأصل ضمن منظومة Solana، ويوفّر للمستخدمين واجهة سريعة وسهلة الاستخدام للتداول وتتبع المحافظ وإدارتها مباشرة عبر Telegram.

يمكنك من مكان واحد استبدال العملات، والانضمام إلى الإطلاقات الجديدة، والبقاء محميًا من عمليات الاحتيال.

للمتداولين المحترفين، يقدّم Snorter Bot أدوات متقدمة مثل أوامر الحد (Limit Orders)، وعمليات الشراء المجدولة، والاستراتيجيات الآلية التي تنافس منصات مثل Dextools وRaydium.

جمع المشروع حتى الآن 4.7 مليون دولار في مرحلته الجارية من البيع المسبق، مع تبقّي 5 أيام فقط قبل الزيادة القادمة في السعر.

يحصل المشترون الأوائل لرمز $SNORT على عوائد تخزين (Staking) ضخمة تصل إلى 108٪.

لشراء الرموز، ما عليك سوى زيارة الموقع الرسمي لـ Snorter Bot وربط محفظة مدعومة مثل Best Wallet، ثم استبدال العملات الرقمية أو الدفع ببطاقة الخصم أو الائتمان لشراء رموز $SNORT خلال ثوانٍ.