سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB) يعيد اختبار مستوى 1,300$ مجدداً بعد شراكة فرعها الياباني مع PayPay

سعر عملة بينانس (Binance Coin) أعاد اختبار حاجز 1,300$ للمرة الخامسة خلال يومين.

تداول عملة (Binance Coin) استقرَّ مؤخراً دون أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عند 1,314$ بنحو 3.3% فقط.

الزخمُ ازدادَ بعد شراكة الفرع الياباني للمنصة مع PayPay عملاق التكنولوجيا المالية المدعوم من جانب SoftBank.

بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى 1,260$، أعاد سعر عملة بينانس (Binance Coin) اختبار حاجز المقاومة الحرج البالغ 1,300$ مجدداً ضمن محاولته الخامسة خلال يومين. وفي وقت النشر، يتم تداول ثالثة ترتيب العملات الرقمية على تراجع بنحو 3.3% مقارنةً بأعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق المُسجلة سابقاً هذا الأسبوع حول 1,270$.

يأتي تجدد الزخم عقب إعلان الفرع الياباني لمنصة بينانس (Binance Japan) عن عقدِ شراكةٍ إستراتيجية مع مؤسسة بايباي (PayPay Corporation) التابعة لمجموعة SoftBank، والتي يضمُّ تطبيقها الشهيرُ للدفع الرقمي أكثر من 70 مليون مستخدم. وتهدف الشراكة إلى دمج آلية PayPay للدفع غير النقدي في بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وتشمل المبادرات المُبكرة السماحَ بشراء العملات الرقمية عبر تطبيق PayPay Money وتوفير عمليات السحب من حسابات PayPay لمُستخدمي المنصة في اليابان.

Softbank & PayPay invests 40% in Binance Japanhttps://t.co/To6pnzeTfm — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 9, 2025

يُذكر استحواذ شركة PayPay على حصة 40% في Binance Japan كجزء من الصفقة، ويرى خبراءُ أنّ التحالف يُمكنه تسريع تطوير الخدمات المالية الآمنة وسهلة الاستخدام لمُستخدمي الويب الثالث (Web3).

انطلاقة عملة بينانس (Binance Coin) في تشرين الأول/أكتوبر وتحسن المزاج العام للسوق

سجّلت عملة بينانس (Binance Coin) ارتفاعاً بنسبة 30% منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، ما أكسب قيمتها السوقية 43 مليار دولار إضافية، مع توقع مُحللين مواصلة سعرها الارتفاع واستعداد العملات البديلة لانطلاقةٍ شاملة.

فبعد منشور Yi He كبير مسؤولي خدمة العملاء لدى منصة بينانس (Binance)، ازداد التفاؤل إثر تلميحه إلى “إطلاق منتجاتٍ جديدة قريباً”، وردَّ حساب محفظة بينانس عليه بقوله “هل الجميع مستعد؟”، لتشتعل الحماسة بين المتداولين والمستثمرين.

大的要来了。

New products are coming soon. — Yi He (@heyibinance) October 9, 2025

يلي ذلك إعلانَ شركة YZi Labsمؤخراً عن صندوق استثماري بقيمة 1 مليار دولار لدعم المطورين على بلوكتشين بينانس (BNB Chain).

الثيران يتطلعون إلى مواصلة الارتفاع وسط ظهور بوادر ضعف

فيما يُظهر المخطط البياني اليومي لتحركات سعر عملة بينانس (Binance Coin) اكتسابَها زخماً صاعدا قوياً، فإنه يُبدي أيضاً علاماتٍ مبكرةً على استنفاد قوة الدفع، بدليل اتساع نطاق بولينجر (Bollinger Band) مع اقتراب السعر مؤخراً من حده العلوي، وهو مستوى غالباً ما يشير إلى بلوغ نطاق شراء زائد في المدى المنظور.

مخطط بياني لسعر عملة بينانس (Binance Coin) يوضح مؤشر RSI ونطاق بولينجر، المصدر: TradingView

وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى بلوغ العملة البارزة نطاق الشراء الزائد، ما قد يُعرضها لتراجع مؤقتٍ إلى مستوى دعم 1,250$، وكسرُه ينذر بامتداد موجة التصحيح إلى نطاق 1,100$-1,150$ الموافق لمناطق شراء قوية.

مخطط بياني لسعر عملة بينانس (Binance Coin) ويظهر مؤشر MACD، المصدر: TradingView

من جانبه، بقيَ التقاطع الصاعد لخطي مؤشر MACD قائماً مع استمرار أشرطته البيانية بالارتفاع، ما يوحي بتعرض العملة لضغوطٍ شرائية مستمرة. وإذا تواصل الزخم، فقد يتجه سعر عملة بينانس (Binance Coin) لاختبار حاجز 1,350$، وربّما لاحقه عند 1,500$.