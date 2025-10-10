نقاط رئيسية

تختبر شبكة باي (Pi Network) تحديث بروتوكول النسخة 23 (Protocol v23) على الشبكة التجريبية، والذي طال انتظاره.

سينتقل المطورون إلى الشبكة التجريبية الثانية (Testnet 2) قبل الإطلاق النهائي للشبكة الرئيسية، والمتوقع في الربع الأخير من العام الجاري 2025.

يتوقع المحللون أن يدعمَ هذا التحديث مسيرة تعافي سعر عملة باي نتورك (Pi Network-PI).

اختبرت شبكة باي (Pi Network) تحديث بروتوكول النسخة 23 على الشبكة التجريبية على مدار الشهر الماضي مع توقع المحللين أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الأخير من عام 2025، ما من شأنه تحسين قابليتها للتوسع ورفع كفاءتها في معالجة المعاملات.

من جهته، أكدَ خبير مجتمع مشروع باي نتورك (Pi Network) -الدكتور ألتكوين (Dr. Altcoin)- أن اختبارات بروتوكول v23 تسير بنشاطٍ على الشبكة التجريبية، وأنّ الخطوة التالية هيَ الانتقال إلى الشبكة التجريبية الثانية قبل الإطلاق الرسمي على الشبكة الرئيسية.

Question Asked: How far is Pi Network’s blockchain upgrade to Protocol Version 23 (Smart Contracts)? My Answer: Currently, the Testnet is running under Protocol 23 and undergoing active testing. Once this phase is completed successfully with minimal or no errors (you can observe… pic.twitter.com/vjEX411pgo — Dr Altcoin ✝️ (@Dr_Picoin) October 9, 2025

كما أشار أيضاً إلى أن فريق باي الأساسي (PCT) يتبع عادةً نهجاً بطيئاً، لكنّه حذرٌ لضمان الدقة في التحديثات، مضيفاً أن إطلاق التحديث قد يتم في الفترة بين نهاية الربع الرابع من عام 2025 وأوائل الربع الأول من عام 2026.

وسيُوفر هذا التحديث أيضاً إصدار Stellar Core v23.0.1 الذي يُركز على تحسين قابلية التوسع وسلاسة معالجة المعاملات، مع تقديم أدواتٍ أفضل للمُطورين من خلال إطار عمل Stellar v23، ما من شأنه زيادة قوة أداء الشبكة الرئيسية.

كذلك، تعمل شبكة باي (Pi Network) على تطوير مجموعة أدوات برمجيات (SDK) بلغة Rust لتمكين المُطورين من بناء واختبار وإطلاق العقود الذكية بشكلٍ أكثرَ كفاءة.

📢 Breaking: Pi Network Rust SDK 🎙

Pi’s Rust SDK is being built like Stellar’s Soroban Rust SDK, providing the tools, libraries, and CLI for developing, testing, and deploying smart contracts. Work has already started 🖥🚀#PiNetwork pic.twitter.com/a0rF87tJEI — PiNetwork⚡️阿龙 (@fen_leng) October 8, 2025

لقد تمَّ تصميم المنتج على غرار Stellar Soroban Rust SDK، إذ يشتملُ على المكتبات والأدوات وواجهة الأوامر النصية (CLI) لتبسيط إنشاء العقود، ما يعكس خطة فريق الشبكة لتوسيع نظامها التقني للمُطورين وزيادة الاستخدامات الوظيفية لعملة باي نتورك (Pi Network).

سعر عملة باي نتورك (Pi Network) يتطلع إلى التعافي

يتم تداول عملة باي نتورك (Pi Network) -العملة الأساسية لشبكة باي (Pi Network)- ضمن نطاق محدود منذ عدة أشهر مُختبراً الآن مستوى الدعم حول 0.2368$، مع انخفاض حجم تداولها إلى 28 مليون دولار.

ووفقاً لموقع CoinMarketCap، يتموضع سعرُ عملة باي نتورك (Pi Network) حول مستوى 0.2334$ بانخفاض قدره 32% في الشهر الماضي. من جهته، حث الدكتور ألتكوين الفريق الأساسي على الاحتفاظ باستقرار قيمة العملة من خلال آليات إعادة الشراء أو الحرق.

فبعدَ أن سجّلت قيمتها السوقية حوالي 18 مليار دولار في شباط/فبراير، انخفضت حالياً إلى 1.92 مليار دولار إثرَ تراجع سعرها بنسبة 92% عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 2.98$، فيما يتوقع المحللون أن يساعد التحديث القادم على تعافي سعرها.

استمرارية الضغط بالاتجاه الهابط

على المخطط البياني في إطار 4 ساعات، يستمر تداول عملة باي نتورك (Pi Network) دون الخط الأوسط لمؤشر بولينجر (Bollinger Bands)، في دلالةٍ واضحةٍ على استمرارية ضغط البيع. وإذا استمرَّ الزخمُ السلبي، يتوقع المتداولون أن يتموضع الدعم الأقرب للعملة عند 0.226$، مع وجود مستوياتٍ أعمَق بالقرب من 0.215$.

المخطط البياني لأداء عملة باي نتورك (Pi Network) مع مؤشرات القوة النسبية (RSI) وبولينجر باند الخاصة بها | المصدر: TradingView

ويُوضّح مؤشر القوة النسبية (RSI) أن عملة باي نتورك (Pi Network) دخلت منطقة البيع الزائد، وهي علامة على احتمالية ارتداد سعرها على المدى القصير في حال ازدياد زخم الشراء. فيما تظل مستويات المقاومة عند 0.249$ و0.272$، واختراقُ أي منها قد يشير إلى بداية مرحلة التعافي.

اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) يكتسب زخماً قوياً

فيما يتطلع سعر عملة باي نتورك (Pi Network) إلى التعافي، برز اسم عملة أخرى في عالم الكريبتو وهي عملة سنورتر (Snorter) التي يقدم مشروعها روبوت تداول عبر تيليجرام يتسم بالنمو السريع، ويجمع بين جاذبية العملات الميم وفعالية أدوات التداول المتقدمة.

ولكونه مُصمّماً لتبسيط عملية التداول على البلوكتشين، يُمكّن روبوت سنورتر (Snorter Bot) المستخدمين من اكتشاف وشراء وإدارة العملات مباشرةً داخل تيليجرام ببضع نقراتٍ فقط، حيث تُركز نسخته الأولى على نظام سولانا التقني، المَعروف بسرعته في معالجة المعاملات ورسومه المنخفضة.

من المقرّر أن تُوسّع التحديثات المستقبلية دعم الشبكات لتشمل بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين بينانس (BNB Chain) وغيرها من الشبكات المتوافقة مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM).

ويمتاز هذا الروبوت بالبساطة والسرعة، حيث يتيح للمستخدمين إنشاء أو نقل أرصدتهم من المحافظ بشكلٍ فوري، وإجراء مبادلاتٍ آمنةٍ في ثوانٍ، واستخدام أدوات التداول المتقدمة دون الحاجة إلى التنقل عبر واجهاتٍ معقدة.

الاستخدامات الوظيفية لعملة سنورتر (Snorter)

تُعَد عملة شيك مفتاح الاستمتاع بالمزايا الحصرية لهذا الروبوت المتقدم. وبتحديد معروضها الكلي عند 500 مليون عملة، يهدف مشروعها إلى جعل التداول في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) فائق السرعة ومتاحاً للجميع.

نظرة على الاكتتاب

السعر الحالي: 0.1075$

حصيلة الاكتتاب الآن: 4.51 مليون دولار

رمز العملة: SNORT

الشبكة: بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

يقدم روبوت عملة سنورتر (Snorter) رسوم تداول منخفضة وخارطة طريق تنطوي على دعم شبكات بلوكتشين متعددة، ما يجعل اكتتاب عملته واحداً من أكثر اكتتابات العملات الرقمية شعبية في السوق.