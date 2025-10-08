عملة BNB تتفوق على XRP وUSDT وتدخل قائمة أكبر 3 عملات رقمية في العالم

أبرز النقاط

سجلت شبكة BNB Chain رقمًا قياسيًا بلغ 58 مليون عنوان نشط شهريًا، فيما تجاوزت الرسوم خلال 24 ساعة حاجز 2.48 مليون دولار.

تخطى حجم التداول في منصات التداول اللامركزية (DEX) على الشبكة 4.14 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشروع Aster.

ارتفعت أحجام التداول اليومية لعملة BNB بنسبة 65٪ لتصل إلى 7.93 مليار دولار.

ارتفعت عملة Binance Coin، وهي العملة الأصلية لشبكة BNB Chain، بنسبة 7٪ إضافية لتسجل قممًا تاريخية جديدة فوق مستوى 1,300 دولار.

وبعد أن ارتفعت قيمتها السوقية إلى 183 مليار دولار، أصبحت BNB الآن ثالث أكبر عملة رقمية في العالم متجاوزة Ripple) XRP) وTether) USDT).

BNB تتفوق على XRP وتصبح ثالث أكبر عملة رقمية

حققت عملة Binance Coin) BNB) أداءً استثنائيًا، إذ ارتفعت بنسبة 52٪ خلال شهر واحد فقط، ما أضاف نحو 60 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال الثلاثين يومًا الماضية.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تعافي سوق العملات الرقمية عقب أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث تصدرت شبكة Binance Smart Chain) BSC) النشاط بين جميع الشبكات بتسجيلها 2.48 مليون دولار رسومًا خلال 24 ساعة، وتصدرها حجم التداول اليومي في المنصات اللامركزية (DEX) بقيمة 4.14 مليار دولار.

وأظهرت بيانات TokenTerminal أن BNB Chain سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 58 مليون عنوان نشط شهريًا، متجاوزة Solana التي سجلت 38.3 مليونًا. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة النشاط على مشروع Aster، الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) بأكثر من 500٪ لتصل إلى 2.4 مليار دولار وفق بيانات DeFiLlama.

كما جاء ارتفاع سعر BNB فوق 1,300 دولار بعد إعلان BNB Chain عن شراكة مع Chainlink تهدف إلى جلب البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى السلسلة (On-chain). ومن خلال اعتماد معيار بيانات Chainlink، ستتمكن الشبكة من تمكين مطوريها من إنشاء تطبيقات متقدمة تعتمد على بيانات اقتصادية أمريكية موثوقة مباشرة على البلوكشين.

ارتفاع BNB يترافق مع زخم تداول قوي

جاءت قفزة سعر BNB اليوم مدعومة بزيادة كبيرة بلغت 65٪ في حجم التداول اليومي لتصل إلى 7.93 مليار دولار، ما يعكس تفاؤلًا قويًا من جانب المتداولين.

وأظهرت بيانات Coinglass ارتفاع مراكز العقود الآجلة المفتوحة (Open Interest) لعملة BNB بنسبة 12.8٪ لتتجاوز 3.11 مليار دولار، في حين بلغت التصفية خلال 24 ساعة نحو 20 مليون دولار، منها 17 مليون دولار ناتجة عن تصفية مراكز البيع (Shorts).

المحلل Javon Marks أشار إلى أن الزخم الصعودي لعملة Binance Coin (BNB) لا يزال قويًا، مرجحًا أن يواصل السعر تقدمه نحو هدف 1,520.8 دولار.

ومع كون BNB من أفضل العملات البديلة أداءً في السوق حاليًا، يتوقع المحللون أن تكون أيضًا العملة الرائدة في موسم العملات البديلة القادم. ومع ذلك، يُنصح المستثمرون بـ إجراء دراساتهم الخاصة قبل اتخاذ قرارات جديدة بعد الارتفاع القوي بنسبة 30٪ خلال الأسبوع الماضي.