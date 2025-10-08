أبرز النقاط

ستقوم شركة Intercontinental Exchange بتوزيع بيانات الأحداث اللحظية لمنصة Polymarket عالميًا على المستثمرين المؤسسيين الذين يتتبعون اتجاهات المشاعر السياسية والاقتصادية.

اكتسبت المنصة شهرة واسعة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وحصلت مؤخرًا على تراخيص من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لتوسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة.

يعكس هذا الاستثمار تحولًا استراتيجيًا في القطاع المالي التقليدي، مع اعترافه بكيفية مشاركة المستثمرين الجدد بنشاط في توقعات الأسواق الحية.



أعلنت شركة Intercontinental Exchange) ICE)، المالكة لبورصة نيويورك، عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة Polymarket، لتُقدَّر قيمة المنصة اللامركزية لتوقعات الأحداث بنحو 8 مليارات دولار.

يُعد هذا الاستثمار من أكبر الصفقات في تاريخ العملات الرقمية المدعومة من التمويل التقليدي (TradFi)، ما يعكس تسارع وول ستريت لمواكبة الأسواق الناشئة.

ووفقًا للتقرير الرسمي، ستصبح ICE الموزّع العالمي لبيانات Polymarket المعتمدة على الأحداث، مما يتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى مؤشرات فورية للمشاعر العامة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. كما ستتعاون الشركتان في مشروعات ترميز الأصول (Tokenization) مستقبلًا.

وقال جيفري سي. سبريشر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ ICE:

“هناك فرص متعددة في الأسواق يمكن لكل من ICE وPolymarket أن تقدما لها حلولًا فريدة، ونحن متحمسون لما يمكن أن يقودنا إليه هذا الاستثمار.”

تأسست Polymarket عام 2020 على يد شاين كوبلان، وأصبحت منذ ذلك الحين أحد أبرز اللاعبين في أسواق التنبؤات، حيث يمكن للمستخدمين تداول أسهم تمثل نتائج أحداث مستقبلية.

يتوقع مساهم الإيثريوم بنجي باندي توسع أسواق التنبؤات

يتماشى دعم شركة ICE مع خطط Polymarket لتوسيع عملياتها داخل الولايات المتحدة، بعد حصولها على تراخيص تشغيل من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عبر استحواذ استراتيجي بقيمة 121 مليون دولار على منصة تداول المشتقات QCEX في يوليو 2025.

برزت Polymarket خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، حيث شارك متداولون من جميع أنحاء العالم في المراهنات على نتائج الحملة في الوقت الفعلي.

ومنذ تنصيب ترامب، حافظت أسواق التنبؤات على زخمها، مدعومةً بتشريعات أكثر مرونة وزيادة في استثمارات الشركات في العملات الرقمية.

وعلّق بنجي باندي، أحد المساهمين في مؤسسة الإيثريوم، على أهمية دخول ICE إلى هذا المجال، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحركًا مدروسًا من جانب الشركة للاستفادة من تغير سلوك المستثمرين.

قال باندي في مقال نشره على منصة X:

“تُعد بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم، وتستضيف ما يقارب 29 تريليون دولار من القيمة السوقية للشركات المدرجة. هذه الخطوة الكبرى تُظهر أن البورصة تدرك أن الأسواق تتوسع بطريقة جديدة — ليس فقط من حيث الحجم أو حجم التداولات، بل في المشاركة ذاتها، حيث أصبح هناك جيل جديد من المستثمرين يتداولون ويؤثرون في الأسواق بشكل مباشر كما لم يحدث من قبل.”

تُدمج تغذيات بيانات Polymarket بالفعل في منصات التداول الاجتماعي مثل X وStocktwits، حيث تُشعل توقعات الأحداث نقاشات فورية بين المستخدمين حول العالم.

الطرح المسبق لـ Maxi Doge يجمع 2.7 مليون دولار وسط استثمار Polymarket البالغ 2 مليار دولار

أشعل استثمار شركة Intercontinental Exchange) ICE) البالغ 2 مليار دولار في Polymarket موجة تفاؤل في سوق العملات الرقمية، ما دفع المتداولين إلى التحول نحو المشاريع الناشئة مثل Maxi Doge) MAXI).

جمع الطرح المسبق لـ Maxi Doge أكثر من 2.7 مليون دولار من أصل هدفه البالغ 3 ملايين دولار، ما يعكس تزايد مشاركة المستثمرين الأفراد قبل الإطلاق الرسمي.

ويبلغ السعر الحالي للرمز 0.00026 دولار، ولا يزال بإمكان المستثمرين شراء عملات MAXI عبر الموقع الرسمي للطرح المسبق قبل تفعيل المرحلة التالية خلال أقل من 48 ساعة.