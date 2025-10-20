ويبدو أن أوائل المستثمرين قد قاموا بالربط بين الحدَثين؛ فبلوغ عملة بيتكوين (Bitcoin) السعرَ الذي يتنبأ به “لي” يتطلّب محفزات طلب جديدة، وهو ما تسعى عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى توفيره تحديداً، فمع توفير حلها الجديد طلباً جديداً على عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى جانب اتجاه استخدام الأخيرة كمخزن لحفظ القيمة، قد يفتح المشروع باباً أمام طبقة نمو جديدة كلياً في أسواق الكريبتو.

فالنظام التقني لحل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يقوم على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والتي تُعتبر الدعامة الرئيسية لأحد أسرع نظم البلوكتشين عالمياً، ما قد يتيح تطوير تطبيقات لامركزية (dApps) فائقة السرعة ترتكز إلى أمان بلوكتشين بيتكوين الفائق لتُصبح عملة بيتكوين (Bitcoin) محور معاملاته.

من جهته، يُواصل اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) جذبَ اهتمامٍ متزايدٍ من جانب المهتمين بالاستثمار المبكر في حلّه المثير، مدعوماً بموجة شراء قويةٍ الأسبوع الماضي، وتُباع العملة حالياً مقابل 0.013125$ علماً أنه لم يتبقَّ سوى ساعاتٍ قليلةٍ على ارتفاع السعر بحلول الجولة التالية.

توم لي ومارك نيوتن وآرثر هايز يتوافقون على المسار المتوقع لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) باتجاه 250,000$ وسط تحسّن عوامل الاقتصاد الكلي

خلال العام الجاري، برز الشريك الإداري ورئيس قسم الأبحاث لدى Fundstrat Global Advisors كأحد أبرز داعمي عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ ففي مقابلةٍ معه بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر ضمن فعاليات أسبوع البلوكتشين في كوريا (سيول)، أوضحَ أنه يتوقع تراوح سعر العملة بنطاق 200,000$-250,000$ نهاية العام الحالي.

TOM LEE JUST SAID #BITCOIN IS GOING TO $250,000 IN THE NEXT 75 DAYS IT’S COMING 🚀 pic.twitter.com/UdYHoRQ71O — Vivek Sen (@Vivek4real_) October 16, 2025

ويرى توم لي أن توقعاته الإيجابية تستند إلى تبدل سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتي انقلبت مؤخراً من التشدد إلى نهج أكثرَ تيسيراً. وفقاً له، يشكّل هذا التحوّل عامل دعم رئيسي لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ويتماشى مع الرؤية الفنية لرئيس قسم الإستراتيجية التقنية لدى Fundstrat مارك نيوتن (Mark Newton) الذي أكّد أن الأنماط الدورية المُتحسّنة تدعم إمكانية حدوث انطلاقةٍ قويةٍ قبل نهاية العام.

ففي مقابلةٍ حديثةٍ له في تشرين الأول/أكتوبر ضمن برنامج Bankless، وأعاد “لي” التأكيدَ على توقعه بلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قيمة 250,000$ خلال بقية العام، مُضيفاً أن سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مُرشّحٌ بدوره لبلوغ نطاق 10,000$-12,000$.

ويشاطره هذا التفاؤل آرثر هايز (Arthur Hayes) -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX- الذي يرى أن المسار الصاعد لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما يزال في بدايته، مُحدداً هدفه السعري لعملة إيثيريوم (Ethereum) عند 10,000$.

$200–$250k BTC and $10–$12k ETH by year-end? Tom Lee ( @fundstrat ) and Arthur Hayes ( @CryptoHayes ) share their price predictions, and why they think ETH could do a 2.5x in just 2 months. 2 Legends. Same ballpark. Are we ready for these levels by Dec 31? 👀 pic.twitter.com/DaMuzO2LdE — Bankless (@BanklessHQ) October 14, 2025

ورغمَ أن موجة التفاؤل قد تبدو بعيدةً في ظل تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 107,000$ الخميس الماضي بعد تعافٍ محدود من انتكاسة الأسبوع الماضي، فإن المعطيات التاريخية تبقى داعمة لإمكانية الارتداد، فقد أثبت شهرا تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر مدى قوتهما تاريخياً من حيث الأداء، ومع ترجيحات الخفض الجديد لمعدلات الفائدة ستظل مقوّمات التعافي السريع قائمة.

فلربّما يلوحُ المُحفز الأهم للطلب طويل الأجل في الأفق؛ فمع تحوّل الاستثمارات عالمياً صوب الابتكار على حساب المضاربات، يبرز مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بوصفه أحد أبرز المرشحين لتصدّر حقبة الاستخدامات العملية لبلوكتشين بيتكوين.

لماذا يعطي مصممو بلوكتشين بيتكوين الأولوية للأمان على حساب قابلية التوسع، فما هي خطوة تطورها التالية؟

تم تصميم بلوكتشين بيتكوين عَمداً بقدراتٍ برمجيةٍ محدودة تُركّز على الأمان واللامركزية أكثرَ من الوظائف الإضافية، إذ ابتكرَ ساتوشي ناكاموتو البلوكتشين من أجل توفير عملة رقمية موثوقةٍ وشبكةٍ مالية مقاومةٍ للفساد ومُحصّنةٍ من هيمنة الجهات المركزية، وهذا المبدأ أرسى أسس رؤية المال اللامركزي والذهب الرقمي التي دفعت سعر العملة إلى بلوغ قيمة سوقية ضخمة، وما زالت تُمثل حجر الزاوية في التوقعات الإيجابية لتوم لي وآرثر هايز.

غيرَ أن الوصول إلى تبنٍّ عالميّ شامل وتحقيق وظيفة وسيط رقمي فعّالٍ يتطلب توسّعاً أكبر في السعة التشغيلية، إذ لا تُعالج شبكة البلوكتشين حالياً سوى 3 إلى 4 معاملات في الثانية، وهو رقم أدنى بكثير من المتطلبات اللازمة لدعم النشاط التجاري الواسع.

ولأنّ بلوكتشين بيتكوين لم تُصمَّم بالأساس كي تكون قابلة للتطوير البرمجي، فهي لا تملك دعماً أصيلاً للتطبيقات المُعقدة أو لأنظمة التمويل اللامركزي (DeFi)، فرغم تعدد محاولات توسيع قدراتها، لم يحقق أيٌّ منها انتشاراً واسعاً حتى الآن. مثلاً أضافت منصة Stacks وظائف العقود الذكية إلى بلوكتشين بيتكوين، لكنّها لم تُصمَّم لإكسابها سرعة؛ بل تعمل كشبكةٍ مُرافقةٍ آمنةٍ أكثرَ منها طبقة تنفيذ عالية الأداء.

أما RSK، فقد أدخلت نظم التمويل اللامركزي والعقود المتوافقة مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM) إلى بلوكتشين بيتكوين، غيرَ أنها ما تزال محدودةً في النمو واللامركزية، أي أنّها فعّالةٌ وظيفياً لكنها تفتقر إلى قابلية للتوسع. واليوم، يبرز حل مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بوصفِهِ مرحلة التطور التالية لبلوكتشين بيتكوين؛ فمع تكاملها مع آلة سولانا الافتراضية، أصبَحت تجمعُ بين السرعة وقابلية التعديل البرمجي، لتُمكّن عملة بيتكوين (Bitcoin) من أداء دورها كعملةٍ راسخةٍ ووسيطٍ فعّالٍ لتبادل القيمة عبر تطبيقاتٍ عالية الكفاءة.

ما الذي توفره عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)؟

يُوفر نظام Bitcoin Hyper التقني للمُطوّرين القدرةَ على إنشاء تطبيقاتٍ تستفيد من قدرات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) العالية على المعالجة ورسومها الزهيدة، مع الحفاظ على معايير أمان بلوكتشين بيتكوين بوصفها البنية الأساسية للنظام، ما يتيح للمستخدمين التفاعل مع هذه التطبيقات عبر ربط أرصدتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) بالشبكة الرئيسية مستخدمين أداة ربط شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، ليتمَّ حينها إصدار نسخةٍ مُغلّفةٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) قابلةٍ للاسترجاع عند الحاجة، إذ يُمكن للمستخدمين حرقها باستخدام حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لاستعادة أرصدتهم على البلوكتشين الأساسية.

وفي إطار هذا النظام، تعمل النسخة المُغلّفة كوسيلة مبادلةٍ عبر تطبيقاتٍ تمتد من التمويل اللامركزي إلى الألعاب وحتى الاستخدامات العملية. بذلك، تُحوّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عملة بيتكوين (Bitcoin) من مَخزن للقيمة إلى أصل متداول نشطٍ يحتفظ بصلابته الجوهرية ويكتسب سرعة اقتصادية جديدة. هذا التطوّر لا يلغي دورَها بوصفها عملة راسخة بل يُكمله، مانحاً إياها أمان الذهب الرقمي واستخدام النقد الرقمي الوظيفي في آن واحد.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هيَ دعامة نظام تقني يجعل من تمتع عملة بيتكوين (Bitcoin) بالقيمة واقعاً مستقراً

تمكن اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جمع أكثرَ من 24 مليون دولار، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين نصيبهم من العملة التي تُمثل الركيزة المحورية لتمكين عملة بيتكوين (Bitcoin) من تحقيق رؤيتها كوسيلةٍ مالية موثوقةٍ ومستقرة.

وتُستخدم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ضمن النظام التقني لدفع رسوم تحويل كافة المعاملات أي أنها تمثل مكوناً أساسياً، كما تتمتعُ بوظائف حوكمة لامركزية كونها تتيح لمالكيها المُساهمة في تحديد اتجاهات التطوير المستقبلية لشبكتها الجديدة.

حالياً، يُمكن للمستخدمين رهن ممتلكاتهم من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) باستخدام بروتوكول المشروع الذي يُوفر عائداً سنوياً متغيّراً تصل نسبته إلى 49% تمهيداً لإطلاق حله الجديد رسمياً. ويُمكن للمستثمرين الانضمام إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشراؤها مباشرةً من خلال موقع المشروع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

ويُوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) في القطاع، وستجدُون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرَجَة ضمن قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens)، ما يُسهّل عليكم شراءَها وتتبع أرصدتكم وتحصيلها فور إطلاق المشروع، كما يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع عبر حساباته على منصتي X وتيليجرام من أجل متابعة آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي للمشروع اضغط هنا