فبدلاً من منافسة منشآت التعدين التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع فرصةٍ ضئيلةٍ لتعدين كتلةٍ واحدة، يُمكنكم الاستعانة بعملة بيبي نود (PepeNode) التي تضع إمكانية الكسب في أيدي اللاعبين الصغار، حيث يُمكن للمستخدمين تحقيق الأرباح عبر التجميع الإستراتيجي لعُقَد التعدين الافتراضية التي تُنتج مكافآتٍ متنوعة تبعاً لطريقة إطلاقها في النظام التقني.

وتكافئ عملة بيبي نود (PepeNode) اللاعبين بأصول الميم عالية التقلب مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) وغيرها من العملات عالية الأداء بدلاً من منح المكافآت بعملة بيتكوين (Bitcoin)، كما يقدم المشروع تجربة تعدين افتراضية شبيهة بالألعاب تجمَع بين آليات التمويل اللامركزي (DeFi) وثقافة الصور الطريفة.

كما يُمكن للمُستثمرين الأوائل شراء عملة بيبي نود (PepeNode) -قبل إدراجها في منصات التداول- عبرَ اكتتابها الذي نجح بجمع 1.8 مليون دولار، ويبلغ سعرها حالياً 0.001105$ قبل الزيادة المُجدوَلةِ خلال أقل من يومين.

المعادلة الصعبة للتعدين الفردي ونقطة ضعف اللاعبين الصغار

يبلغ معدل التجزئة (الهاش) لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) قيمة 1.0 سيكستليون هاش في الثانية (ZH/s) تقريباً، أي أكثر من تريليون تيرا هاش تتنافس على تعدين 144 كتلةٍ في اليوم، ويُشبه هذا شراء بطاقة يانصيب من أصل 10-11 مليون بطاقةٍ كلَّ 10 دقائق.

ولتوضيح الصورة، يُمكنكم تخيّل تشغيل منصة تعدين بمعدل 100 تيرا هاش في الثانية (TH/s) والتي تُعد ذات حجمٍ مُعتبر بالنسبة للمعدّنين الصغار الذين يستخدمون Antminer S19j Pro، وسيُكلف هذا المشروع 3,000$ سنوياً تشمل أجورَ المُعدّن والكهرباء والصيانة.

وفق المعدل الحالي، فإن فرصة تعدين كتلةٍ واحدة تبلغ نحو 1 من 10-11 مليوناً. إحصائياً، قد تفوزون مرةً واحدةً كل 180-220 عاماً مع افتراض تشغيل المنصة على مدار الساعة، وحتى لو حالفكم الحظ ونجحتم، فستحصلون على مكافأة تبلغ 3.125 عملة بيتكوين (Bitcoin)، أي نحوَ 346,000$ بحسب السعر الحالي، إلى جانب مبلغ إضافي صغير من رسوم المعاملات.

وممّا سبق، يبدو أنكم تملكون فرصةً أكبرَ لربح اليانصيب الذي يُوفر احتمالية ربحٍ تبلغ 1 من 292 مليوناً، ولكنْ مع فترة انتظارٍ تبدو أقلَّ إحصائياً مقارنةً بتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) الفردي بمعدل 100 تيرا هاش في الثانية.

في النهاية، يجبُ على التعدين أن يُمثل عملية مُجديةً اقتصادياً وليسَ سَحباً يعتمد على الاحتمالات؛ حيث تُعتبر حظوظكم قليلة دون امتلاك مستودعٍ مليئ بأجهزة ASIC. هنا، يأتي دور عملة بيبي نود (PepeNode) التي تقلب هذه المعادلة، فتتيح استخدام الحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي لتعدين عملات الميم افتراضياً من خلال لعبة تجميع العُقد، دون دفع فواتير الكهرباء أو استثماراتٍ صناعيةٍ ضخمة.

عودة اللعب العادل إلى قطاع التعدين بطريقة افتراضية هذه المرة

تُغير عملة بيبي نود (PepeNode) قواعد اللعبة بتحويل عملية التعدين إلى لعبةٍ افتراضية؛ فتعيدُ الروح الحقيقية إلى قطاع التعدين العادل المتاح للجميع قبل أن تُهيمن عليه الشركات الكبرى وتُخرج المُعدّنين الصغار من المعادلة، بعد عملية التغيير الطبقي التي شهدها قطاع التعدين خلال السنوات السابقة.

ويُمكن للمتداولين داخل النظام التقني بناء غرف خوادم افتراضية وتطوير منشآت تعدين وشراء العُقد بوساطة عملة بيبي نود (PepeNode)، ويُمكن تطوير منصة التعدين وتعديل هيكليتها للحصول على مكافآتٍ أكبرَ من عملة بيبي نود. بذلك، تتحوّل عملية التعدين بوساطة العملة إلى لعبةٍ إستراتيجية تعتمد على التخطيط بدلاً من يانصيبٍ قائمٍ على الحظ، حيث تم تصميم المشروع لتوفير مكافآتٍ ومتعةٍ أكبرَ بدلاً من انتظار اللاعب الفردي عدةَ عقود لتعدين كتلةٍ واحدة.

كما يُوفر مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) لوحة نتائج للاعبين الأفضل أداءً بهدف تعزيز التنافسية؛ حيث يحصل أصحاب المراكز الأولى على مكافآتٍ مميزة من عملات الميم الرائدة مثل عملة بيبي (Pepe) وعملة فارتكوين (Fartcoin) وغيرها، ويُمكن لهذه المكافآت أن تُحقق أرباحاً كبيرةً للمستثمرين الأوائل مع اقتراب دورةٍ فائقةٍ جديدة من عملات الميم، حيث يُوفر اقتصاد التعدين الافتراضي لعملة بيبي نود (PepeNode) فرصةً لتجميع العملات والاستعداد قبل انطلاق الحركة الصاعدة الجديدة.

دور عملة بيبي نود (PepeNode)

يقوم المستثمرون الأوائل بشراء عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) المتوافقة مع معيار ERC-20 عن طريق الاكتتاب الحالي، فعملة بيبي نود هي العملة الوظيفية التي يقوم عليها النظام التقني بأكمله ويتم استخدامها لتطوير منشآت التعدين الافتراضية وشراء العقد، كما تُستخدم لمكافأة المعدّنين الذين يحتاجون لامتلاكها واستخدامها للعمل، ما يعني توفر استخدامٍ واضح للعملة منذ اللحظة الأولى.

فوق ذلك، يُمكن إيداع عملة بيبي نود (PepeNode) في بروتوكول الرهن الخاص بالمشروع لتوليد عائد سنوي متبدل (APY) يصل إلى 700%، وقد تم بالفعل رهن 1.1 مليار عملة، ما يشير إلى ثقة المستثمرين الأوائل بالمشروع على المدى الطويل قبل إطلاق لعبته.

كما توفر عملة بيبي نود (PepeNode) ميزة الحوكمة التي تتيح للمستخدمين النشطين المشاركة في توجيه المنصة وقرارات تطويرها بدلاً من أن تنحصر القرارات بيد مستثمرين خارجيين، وقد يُعد التصميم الانكماشي دافعاً أساسياً يرفع من الحماس المحيط بالمشروع واكتتابه الذي اقترب من جمع 2 مليون دولار، مع جدولة حرق 70% من العملات المستخدمة في تطوير منصات التعدين؛ ما يقلل المعروض تدريجياً ويُعزز قيمة العملة على المدى الطويل.

بالتالي، تجمع هذه الآلية الانكماشية بين ندرة العرض والطلب المرتفع إلى جانب نمط اللعب الجذاب والمقاربة المبتكرة للتعدين، الأمر الذي يدفعُ المستثمرين الأوائل للإيمان بقدرة عملة بيبي نود (PepeNode) على تسجيل أداءٍ قوي خلال المرحلة التالية من الدورة الفائقة لعملات الميم، وقد تبنّى مؤثر الكريبتو الشهير مايكل روبل (Michael Wrubel) هذا المنظور أمام متابعيه البالغ عددهم 315,000 على يوتيوب.

طريقة شراء عملة بيبي نود (PepeNode)

يُمكن المشاركة في اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) عبرَ زيارة موقع العملة الرسمي والدفع باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) -سواء المتوافقة مع معيار ERC-20 أو BEP-20- وحتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

أيضاً يُمكنكم ربط محافظكم المفضلة بواجهة الموقع، بما فيها محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعتبر أحد أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً، وستجدون عملة بيبي نود (PepeNode) مُدرَجةً في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) التي تُسهّل عليكم شراء العملات وتتبعها واستلام أرصدتكم منها بمجرّد إطلاق المشروع.

وفق ذلك، خضع العقد الذكي للمشروع الذكي إلى تدقيق بواسطة Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين حول أمان كوده البرمجي.

ختاماً ولمتابعة آخر أخبار المشروع، يُمكنكم الانضمام إلى مجتمعاته على منصتي X وتيليجرام.

