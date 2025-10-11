منصة Bybit تصبح أول بورصة عملات رقمية تحصل على موافقة تنظيمية كاملة في الإمارات

أبرز النقاط:

تخطط منصة Bybit لإنشاء مركز إقليمي للعمليات في أبوظبي يضم أكثر من 500 موظف موزعين على مواقع مختلفة داخل الإمارات.

ستقدّم Bybit خدمات تداول ووساطة مالية وحفظ أصول وتحويل العملات الورقية بشكل منظّم لعملائها من الأفراد والمؤسسات.

يمثل الترخيص خطوة أساسية ضمن استراتيجية توسّع Bybit في الشرق الأوسط، والتي تشمل تطوير صناديق رمزية (tokenized funds).

أعلنت منصة Bybit، وهي بورصة عملات رقمية مقرّها جزر العذراء البريطانية، أنها حصلت على ترخيص مشغّل منصة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر في 9 أكتوبر، أصبحت Bybit أول بورصة عملات رقمية تحصل على ترخيص كامل في الإمارات.

وصرّح بن زو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Bybit، أن الحصول على الترخيص الكامل من SCA يُعدّ “دليلًا على التزام Bybit الراسخ ببناء الثقة من خلال الامتثال والشفافية”، مشيرًا إلى أن الإمارات أصبحت رائدة عالميًا في تنظيم الأصول الرقمية.

التوسّع في الإمارات وما بعدها

أكّدت Bybit أنها ستقدّم خدمات تداول الأصول الرقمية المنظمة، والوساطة المالية، وحفظ الأصول، وتحويل العملات الورقية لعملائها من الأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات، ضمن خطتها لتوسيع عملياتها في المنطقة. كما تعتزم إنشاء مركز إقليمي أكبر للعمليات في أبوظبي يضم أكثر من 500 موظف موزعين بين أبوظبي ودبي.

ويبدو أن هذا التوسّع يشكّل جزءًا من خطة استراتيجية طويلة الأمد ومتعددة الجوانب لتعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط. وكما ذكرت منصة Coinspeaker مؤخرًا، فقد عقدت Bybit شراكة مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة DMZ Finance لتطوير صندوق سوق نقدي رمزي (MMF) يُعرف باسم QCDT، والذي يُعد أول صندوق رمزي من نوعه يحصل على موافقة من هيئة الخدمات المالية في دبي (DFSA).

ازدهار البورصات مع انتشار العملات الرقمية

تُعد Bybit ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، بحجم تداول يومي يبلغ 5.1 مليارات دولار وقت نشر التقرير، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

أما Binance، أكبر بورصة عملات رقمية عالميًا، فقد سجلت حجم تداول يومي قدره 29.7 مليار دولار في نفس الفترة، بينما جاءت Coinbase Exchange في المرتبة الثالثة بـ 3.1 مليارات دولار.

تأتي هذه الأرقام في ظل العودة القوية لشعبية العملات الرقمية ومنتجات الأصول الرقمية، مع تزايد تبني الحكومات والجمهور لها حول العالم. وقد استفادت البورصات بشكل خاص من ارتفاع النشاط وزيادة الفرص لتطوير منتجات وخدمات جديدة مع توضح الأطر التنظيمية في هذا القطاع تدريجيًا.

وعلى سبيل المثال، أبرمت Binance شراكة مع بنك BBVA الإسباني العملاق لاستكشاف حلول حفظ الأصول الرقمية. وفي الوقت ذاته، تجاوزت عملة Binance Coin) BNB) عملتي XRP وUSDT في 7 أكتوبر لتصبح ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، قبل أن تستعيد USDT موقعها الثالث لاحقًا، لتأتي BNB في المرتبة الرابعة.