احتياطات سولانا تقترب من 3 مليارات دولار مع شراكة Grayscale وFigment لتقديم خدمات الستيكينغ المؤسسي

أبرز النقاط:

ستتولى Figment إدارة عمليات الستيكينغ لمنتجات Grayscale الخاصة بـ إيثريوم (ETPs) وصناديق سولانا الاستئمانية (Solana Trusts).

ارتفعت احتياطات سولانا في الخزائن المؤسسية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.9 مليار دولار رغم تقلبات السوق الأخيرة.

أعلنت DevvStream عن استثمار 2.7 مليون دولار من عملة SOL، متجاوزًا مخصصاتها من البيتكوين بهدف تحقيق دخل من عمليات الستيكينغ.

اختارت شركة Grayscale لإدارة الأصول الرقمية شركة Figment كشريك مؤسسي لإدارة عمليات الستيكينغ، في وقت تقترب فيه هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) من مواعيد البت في صناديق ETF الخاصة بالعملات البديلة.

وفقًا لبيان صحفي صدر في 9 أكتوبر، ستتولى شركة فيغمنت (Figment) إدارة عمليات الستيكينغ الخاصة بمنتجات إيثريوم (ETPs) وصندوق سولانا الاستئماني (Solana Trust) التابعين لشركة Grayscale في الولايات المتحدة.

قال لورين غابل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Figment:

“الستيكينغ في منتجات ETP لا يقتصر على تحقيق العائدات، بل يتيح للمستثمرين المساهمة في تأمين الشبكة ومعالجة معاملاتها. تقدم Figment للمؤسسات مثل Grayscale الثقة والشفافية والمرونة اللازمة لتوفير خدمات الستيكينغ لعملائها.”

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تصريح محلل بلومبرغ بأن احتمال الموافقة على صندوق سولانا ETF أصبح شبه مؤكد في أواخر سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من تصريح محلل بلومبرغ بأن احتمال الموافقة على صندوق سولانا ETF أصبح شبه مؤكد في أواخر سبتمبر.

تهدف Grayscale إلى الاستفادة من البنية التحتية المؤسسية المتقدمة التي توفرها Figment لدمج مكافآت إثبات الحصة (Proof-of-Stake) مباشرة ضمن منتجاتها (ETPs)، مما يتيح للمستثمرين تحقيق دخل سلبي دون الحاجة لأي تفاعل مباشر على البلوكشين.

تُظهر بيانات StakingRewards أن شركة Figment تقدم خدمات الستيكينغ لـ 25 أصلًا مختلفًا من أصول إثبات الحصة (PoS)، حيث تُودع 39.1% من إجمالي أصولها المُدارة البالغة 6.19 مليار دولار على شبكة سولانا حتى تاريخ 9 أكتوبر 2025.

احتياطات سولانا تقترب من 2.9 مليارات دولار مع توقعات إطلاق صناديق ETF

واصلت خزائن سولانا نموها هذا الأسبوع رغم موجة جني الأرباح الواسعة التي أعقبت تراجع البيتكوين (BTC) من ذروته التاريخية البالغة 126 ألف دولار إلى نحو 121,323 دولارًا.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفعت احتياطات سولانا المؤسسية بنسبة 22.7٪ لتصل إلى 2.9 مليار دولار يوم الخميس 9 أكتوبر، مما يعكس استمرار الطلب المؤسسي المستقر مع ترقّب الأسواق لقرارات هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) بشأن صناديق العملات البديلة (Altcoin ETFs) في وقت لاحق من الشهر.

بينما تعزز شراكة Grayscale مع Figment ثقة المستثمرين المؤسسيين، اجتذبت سولانا اهتمامًا متزايدًا من مشروعات جديدة في النظام البيئي.

فقد أُطلق يوم الخميس مشروع America.Fun على شبكة سولانا بهدف تعزيز استخدام العملة المستقرة USD1، مستفيدًا من شراكة Bonk الأخيرة مع World Liberty Financial) WLFI) ومنصة التداول اللامركزية Raydium. ووفقًا للإعلان الرسمي، صُمم المشروع لتوسيع نطاق استخدام USD1 ودعم مشاريع سولانا التي تبني حلولًا تعتمد على هذه العملة عبر توفير السيولة.

يتماشى هذا مع نهج WLFI الساعي إلى دمج USD1 عبر شبكات بلوكشين متعددة ضمن استراتيجية توسّع طموحة.

كما أكدت شبكة Aptos يوم الاثنين اعتماد عملة USD1 باستخدام بروتوكول Chainlink CCIP للتشغيل البيني عبر السلاسل، ما جذب أكثر من 447 مليون دولار من حجم التداول اليومي.

وفي كندا، تلقت سولانا دفعة إضافية بعد إعلان شركة DevvStream الكندية لإدارة الكربون، ومقرها كالغاري، عن امتلاكها 12,000 عملة SOL بقيمة 2.7 مليون دولار ضمن أحدث تقرير لمحفظتها الاستثمارية.

اللافت أن استثمارات الشركة في سولانا تجاوزت ممتلكاتها من البيتكوين البالغة 22 BTC (نحو 2.6 مليون دولار وقت الإعلان).

ووفق بيان DevvStream، تهدف الشركة إلى تحقيق دخل دوري عبر الستيكينغ على سولانا، مع رؤية طويلة المدى لتطوير أصول رقمية رمزية مدعومة بأصول حقيقية تشمل محطات طاقة متجددة وعقود تجارة الطاقة.