منصة Bybit تعلن عن ميزة تجميد الأكواد على 16 شبكة بلوكتشين رئيسية

أبرز النقاط

كشف مختبر الأمن Lazarus التابع لمنصة Bybit في تقريره أنّ 16 شبكة بلوكتشين رئيسية تحتوي على أكواد تُمكّن من تجميد أو تقييد أموال المستخدمين.

تشمل آليات التجميد الثلاث: التجميد المدمج في الكود، والتجميد القائم على الإعدادات، والتجميد عبر العقود الذكية على السلسلة.

أكدت Bybit أنّ هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ اللامركزية الذي تقوم عليه تقنية البلوكتشين.

أصدر مختبر الأمن Lazarus التابع لمنصة Bybit تقريرًا كشف فيه أنّ عددًا من شبكات البلوكتشين الكبرى تتضمن أكوادًا تتيح لها تجميد أو تقييد أموال المستخدمين. وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان “كشف تجميد البلوكتشين: دراسة أثر قدرة تجميد الأموال في الشبكات”، أنّ هذه الآلية تُستخدم كإجراء أمني لحماية المستخدمين والحد من الأضرار في حالات الاختراقات واسعة النطاق.

في المقابل، أكدت Bybit أنّ هذه الممارسة تتعارض مع مبدأ اللامركزية الذي يُعدّ أساس تقنية البلوكتشين.

ميزة تجميد الأكواد تتعارض مع مبدأ اللامركزية في البلوكتشين

كشف تقرير حديث صادر عن مختبر الأمن Lazarus التابع لمنصة Bybit أنّ نحو 16 شبكة بلوكتشين رئيسية تحتوي على أكواد تتيح لها تجميد أو تقييد أموال المستخدمين. واعتُبر التقرير أول تحليل واسع النطاق يوضح كيف يمكن لشبكات البلوكتشين التدخل سريعًا في المعاملات لاحتواء الحوادث الأمنية مثل الاختراقات والاستغلالات.

ورغم أنّ هذه الميزة قد تبدو مفيدة، ترى Bybit أنّها تنتهك مبدأ اللامركزية الذي تقوم عليه تقنية البلوكتشين.

وفي تعليقه على التطور، قال ديفيد زونغ، رئيس قسم الرقابة والمخاطر والأمن في Bybit:

“تقوم البلوكتشين على مبدأ اللامركزية، ومع ذلك تُظهر أبحاثنا أنّ العديد من الشبكات تطوّر آليات أمان عملية للاستجابة السريعة للتهديدات”.

كما استغل زونغ المناسبة لتأكيد موقف المنصة قائلاً:

«في Bybit، نؤمن بأن الشفافية تبني الثقة، ونسعى لتعزيز الحوار المفتوح وتحسين الحوكمة في القطاع بأكمله».

ورغم أهمية حماية المستخدمين، شددت بورصة الكريبتو على أنّ الشفافية في آليات التدخل الطارئ يجب أن تصبح ركيزة أساسية في حوكمة شبكات البلوكتشين.

آلية التجميد لحماية أموال المستخدمين

توصّل تقرير Bybit إلى نتائجه بعد تحليل 166 شبكة بلوكتشين باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب المراجعة اليدوية. وأظهرت النتائج أنّ 16 شبكة تمتلك حاليًا وظائف لتجميد الأموال، فيما يمكن لـ19 شبكة أخرى تبنّي الاستراتيجية نفسها بتعديلات طفيفة على البروتوكول.

تُعدّ آلية التجميد المدمج في الكود من أبرز هذه الوسائل، إذ تُبرمج مباشرة داخل قاعدة الكود الخاصة بالبلوكتشين. وأشار التقرير إلى أنّ شبكتي BNB Chain وVeChain تستخدمان هذه الطريقة لتقييد أموال المستخدمين.

كما توجد آلية التجميد القائم على الإعدادات، والتي تُدار عبر إعدادات المدقّقين أو المؤسسات المشغّلة. وقد استخدمت شبكة Sui هذه الطريقة بعد اختراق بروتوكول Cetus الذي كبّدها خسائر بلغت 220 مليون دولار.

أما الآلية الأخيرة فهي التجميد عبر العقود الذكية على السلسلة، والتي تُنفَّذ من خلال العقود النظامية داخل الشبكة.