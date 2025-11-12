وصول عملة USDC من Circle إلى 73.7 مليار دولار متداول مع تضاعف أرباح الربع الثالث ثلاث مرات

أبرز النقاط

ارتفع حجم تداول عملة USDC بنسبة 108٪ على أساس سنوي ليصل إلى 73.7 مليار دولار، مع صافي دخل بلغ 214 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

تحتفظ USDC بحصة سوقية تبلغ 29٪، لتكون ثاني أكبر عملة مستقرة بعد USDT من Tether، التي يبلغ حجمها المتداول نحو 183 مليار دولار.

وصل إجمالي الإيرادات إلى 740 مليون دولار، بزيادة 66٪ عن العام الماضي، فيما بلغ صافي الأرباح المعدلة (EBITDA) نحو 166 مليون دولار.

أعلنت شركة Circle Internet Financial أن حجم تداول عملتها المستقرة USDC وصل إلى 73.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 108٪، في وقت تواصل فيه الشركة العمل على إطلاق رمز أصلي لشبكة البلوكشين الخاصة بها Arc Network.

وسجّلت الشركة صافي دخل بلغ 214 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقًا لتقرير أرباحها للربع الثالث. كما ارتفع إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطيات إلى 740 مليون دولار، أي بزيادة 66٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغ صافي الأرباح المعدلة (EBITDA) نحو 166 مليون دولار، بارتفاع 78٪ على أساس سنوي.

وبلغ متوسط حجم عملة USDC المتداول خلال الربع الثالث 67.8 مليار دولار، مع عائد احتياطي للشركة عند 4.2٪. وأشارت Circle إلى أن حصة USDC السوقية بين العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي التي يتجاوز حجمها 100 مليون دولار بلغت 29٪ بنهاية الربع.

Our Q3 2025 earnings results prove that the internet financial system isn’t coming, it’s already here. ✔️ $73.7B USDC in circulation (as of end of period), +108% YoY ✔️ $9.6T in onchain transaction volume, +680% YoY Full results at https://t.co/TltU6DsKUy pic.twitter.com/pWYyY8GraB — Circle (@circle) November 12, 2025

تطوير شبكة Arc

استقطبت شبكة Arc Network التابعة لشركة Circle أكثر من 100 شركة إلى شبكة الاختبار العامة التي أُطلقت في 28 أكتوبر، من بينها BlackRock وGoldman Sachs وAmazon Web Services. وتهدف هذه البنية التحتية للبلوكشين إلى دعم تطبيقات الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.

وأوضحت الشركة أنها تدرس إمكانية إطلاق رمز أصلي على شبكة Arc، لكنها لم تكشف عن تفاصيل تتعلق بوظائف الرمز أو اقتصاده أو الجدول الزمني للإطلاق ضمن تقرير الأرباح.

موقع السوق

تظل عملة USDC ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم بعد USDT التابعة لشركة Tether، التي تحتفظ بحوالي 183 مليار دولار من المعروض المتداول وتمتلك نحو 60٪ من حصة السوق. وأظهرت نتائج Tether للربع الثالث من عام 2025 تحقيق أرباح صافية تجاوزت 10 مليارات دولار.

ووصلت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة إلى نحو 316 مليار دولار، في وقت تتوقع فيه Tether أن تبلغ أرباحها السنوية 15 مليار دولار. كما تجاوز عدد مستخدميها الموثقين 500 مليون مستخدم بحلول أكتوبر، ما يعكس التوسع الكبير في اعتماد العملات الرقمية المستقرة.

وتؤكد نتائج Circle للربع الثالث مكانتها في قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، في ظل استمرار تطور الأطر التنظيمية للعملات المستقرة في الأسواق الكبرى. وتعمل الشركة بصفتها جهة مرخصة لتحويل الأموال بموجب القوانين المحلية، بينما تسعى للحصول على وضوح تنظيمي على المستوى الفيدرالي.