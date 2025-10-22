سعر كاردانو على وشك تقاطع صعودي في مؤشر MACD اليومي | هل تتجه ADA نحو ‎0.9‎ دولار؟

أبرز النقاط

يتداول سعر كاردانو حاليًا عند ‎0.6441‎ دولار بعد انخفاض نسبته ‎3.29%‎.

يشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إلى احتمال ظهور تقاطع ذهبي قريبًا.

في المرة السابقة التي ظهر فيها هذا الإشارة، ارتفع سعر عملة ADA بنسبة ‎60%‎.

حافظ سعر عملة كاردانو (ADA) عند ‎0.64‎ دولار على مسار هبوطي طفيف، بعد أن فقد نحو ‎4%‎ من قيمته السابقة. ويبدو هذا الأداء مخالفًا لتوقعات شهر “Uptober”، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في معظم العملات الرقمية.

مع ذلك، يبدي المراقبون تفاؤلًا بأن هذا السوق الهابط لن يدوم طويلًا، خصوصًا عند النظر إلى البيانات التاريخية ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) الذي يدعم احتمالات التعافي.

قد يكرر سعر كاردانو التاريخ مع تقاطع ذهبي جديد

يتداول سعر ADA حاليًا عند ‎0.6441‎ دولار، منخفضًا بنسبة ‎3.29%‎ خلال الـ24 ساعة الماضية.

يتزامن هذا الانخفاض مع تراجع أوسع في سوق العملات الرقمية، حيث هبطت عملات كبرى مثل بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوياتها القياسية السابقة عند ‎108,041‎ دولارًا. يأتي هذا بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع المستمر في سعر كاردانو.

لكن العملة البديلة تراجعت الآن بنحو ‎4%‎ وسط موجة من المشاعر السلبية في السوق. وبحسب تحليل الخبير في الكريبتو “لارك ديفيس”، فإن مؤشرات MACD تعزز التفاؤل بإمكانية تعافي سعر كاردانو قريبًا وتحقيق مستوى مرتفع جديد.

$ADA is about to print a daily MACD golden cross below zero The last time this happened, Cardano pumped over 60%. However, ADA needs to get past a resistance zone around $0.74 to $0.77. A downward resistance line that started in August is also waiting. pic.twitter.com/Yusg732g4E — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 20, 2025

قال ديفيس في تحليله: “كاردانو على وشك تسجيل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر على الرسم البياني اليومي”.

في المرة السابقة التي حدث فيها هذا السيناريو، ارتفع سعر ADA بأكثر من ‎60%‎، وكان ذلك في شهر يونيو عندما استقر السعر قرب منطقة الدعم عند ‎0.53‎ دولار، قبل أن يبلغ ذروته عند ‎0.93‎ دولار في 21 يوليو.

مع ذلك، أشار ديفيس إلى أن العملة بحاجة لاختراق منطقة المقاومة الواقعة بين ‎0.74‎ و‎0.77‎ دولار. وبما أن السعر الحالي لا يزال عند حدود ‎0.64‎ دولار، فإن الوصول إلى تلك المنطقة يتطلب زخمًا قويًا إضافيًا.

وفي حال نجح كاردانو فعلًا في تسجيل التقاطع الذهبي، فقد يشهد انطلاقة سعرية منتظرة نحو مستوى ‎0.9‎ دولار.

اكتتاب Bitcoin Hyper يجمع ‎24.43‎ مليون دولار

لا تُعد كاردانو العملة الوحيدة التي تجذب الأنظار حاليًا، إذ تشهد عملة Bitcoin Hyper) HYPER) اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الأفراد بفضل سمعتها المتنامية.

يُعد المشروع طبقة ثانية مبنية على شبكة بيتكوين، ويقدّم فرصًا عالية المخاطر والعائد للمستثمرين الباحثين عن النمو السريع. ومع قوته المتزايدة في السوق وآفاقه الواعدة، يُنظر إلى HYPER كأحد أفضل العملات الرقمية منخفضة السعر للاستثمار في عام ‎2025‎.

بيانات الاكتتاب الحالية:

السعر الحالي: ‎0.013145‎ دولار

المبلغ المُجمّع حتى الآن: ‎24.43‎ مليون دولار

الرمز: HYPER

يمكن المشاركة في الاكتتاب باستخدام ETH أو BNB أو USDT أو البطاقة الائتمانية. يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للبقاء على اطلاع بموعد الإطلاق الرسمي لـ Bitcoin Hyper.