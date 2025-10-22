شركة ريبل Ripple تسعى لاستئجار ناطحة السحاب الجديدة التابعة لشركة Brookfield في لندن

أبرز النقاط

تشير التقارير إلى أن شركة Ripple تجري محادثات لاستئجار مساحة مكتبية تبلغ نحو 90 ألف قدم مربع في برج One Leadenhall التابع لشركة Brookfield في ل

من المتوقع أن تكون الصفقة من بين الأغلى في العاصمة، بسعر يقارب 140 جنيهًا إسترلينيًا للقدم المربعة.

تتخذ شركة Ripple حاليًا مقرًا لها في Angel Court داخل نفس الحي المالي.

ذكرت تقارير أن شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية Ripple Labs Inc. تجري محادثات متقدمة لاستئجار الطوابق العليا من أحدث ناطحة سحاب تابعة لشركة Brookfield Corp في الحي المالي بلندن، في إطار استراتيجيتها التوسعية المستمرة.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، تسعى Ripple إلى استئجار نحو 90 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية الفاخرة في مبنى One Leadenhall المؤلف من 35 طابقًا في قلب مدينة لندن.

إحدى أضخم صفقات الإيجار في لندن

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة Brookfield تطلب نحو 140 جنيهًا إسترلينيًا (187.33 دولارًا) للقدم المربعة، ما يجعل عقد الإيجار من بين الأغلى في العاصمة البريطانية، وبمستوى مماثل لعقارات مايفير الفاخرة.

وفي حال إتمام الصفقة، ستعكس هذه الخطوة الارتفاع الكبير في إيجارات المكاتب بلندن منذ عام 2021، عندما وافقت شركة المحاماة Latham & Watkins على شغل الطوابق السفلية من المبنى بسعر يقارب 82.50 جنيهًا إسترلينيًا للقدم المربعة.

تعمل Ripple حاليًا من برج Angel Court في الحي نفسه، ويضم فريقها أكثر من 900 موظف موزعين على 15 مكتبًا حول العالم، في إطار توسّع متدرّج في حضورها المادي والرقمي.

عام من التوسّع العدواني

تأتي خطوة Ripple لتأمين مقر جديد بعد استحواذها بقيمة مليار دولار على شركة GTreasury المتخصصة في برمجيات إدارة الخزينة والمخاطر.

يمنح هذا الاستحواذ، الذي أُعلن عنه في 16 أكتوبر، الشركة وصولًا إلى سوق الخزائن المؤسسية الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، مما يتيح لعملائها تحسين السيولة، وتفعيل رأس المال المجمّد، والمشاركة في سوق إعادة الشراء العالمية عبر الوسيط الرئيسي Hidden Road الذي استحوذت عليه Ripple في وقت سابق من العام.

وفي اليوم السابق، أعلنت الشركة أيضًا عن شراكة مع بنك Absa لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في جنوب إفريقيا، في خطوة رئيسية لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية خلال عام 2025.

Today, we’re excited to announce that @AbsaSouthAfrica, one of Africa’s leading financial institutions, is now @Ripple’s first major custody partner in Africa: https://t.co/9FQ5GTxMnK We’re bringing institutional digital asset custody to South Africa, providing the secure and… — Ripple (@Ripple) October 15, 2025

جمع تمويل بقيمة مليار دولار واستراتيجية الخزينة لدى Ripple

أفادت تقارير الأسبوع الماضي أن Ripple تخطط لجمع ما يصل إلى مليار دولار لصندوق خزينة أصول رقمية (DAT) يركّز على عملة XRP. ووفقًا لوكالة بلومبرغ، يجري تنظيم عملية التمويل من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC).

تعتزم الشركة شراء XRP بقيمة مليار دولار لصالح الخزينة، مع إضافة جزء من احتياطياتها الحالية من الرمز.

كما تدعم شركة التكنولوجيا المالية الأمريكية مشروع Evernorth، وهي شركة أُنشئت لحيازة عملة XRP والدخول إلى سوق الأسهم عبر اندماج مع شركة SPAC.

💥BREAKING: RIPPLE CEO BRAD GARLINGHOUSE EXPRESSES EXCITEMENT OVER EVERNORTH’S PLAN TO BUILD THE WORLD’S LARGEST INSTITUTIONAL $XRP TREASURY. pic.twitter.com/16aoJ4XtDI — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 21, 2025

وبدعم من SBI Holdings باستثمار يبلغ 200 مليون دولار، تهدف Evernorth إلى منح المستثمرين المؤسسيين وسيلة للوصول غير المباشر إلى XRP دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها مباشرة، ما يجعلها من أبرز الفرص الاستثمارية في العملات الرقمية لعام 2025.