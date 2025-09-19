سجّل سعر عملة كاردانو ADA إشارة “التقاطع الذهبي” بعدما تجاوز مستوى 0.87 دولار. وتشير المؤشرات التقنية إلى أن تحوّلًا صعوديًا قد يكون في الطريق.

أبرز النقاط

سجّل سعر كاردانو اختراقًا فنيًا يعرف باسم “التقاطع الذهبي” مع ارتفاع زخم العملات البديلة.

الهدف السعري الفوري هو مستوى 1 دولار النفسي، مع ترجيح بلوغ 1.3 دولار على المدى المتوسط.

باع كبار المتداولين أكثر من 140 مليون عملة ADA، ما يدعم الزخم نحو تعافٍ في السعر.

أظهرت بيانات على السلسلة أن عملة كاردانو (ADA) عند مستوى 0.93 دولار تستعد لتشكيل “التقاطع الذهبي” بعد مكاسب سعرية حديثة.

نجح الأصل المشفّرلعملة كاردانو في تجاوز خط الاتجاه الهابط الرئيسي بعد سلسلة محاولات لم تكتمل، ويُعد هذا الاختراق إشارة إلى تغيّر جوهري في مسار حركة سعر كاردانو.

سعر كاردانو في مسار تعافٍ

يتم تداول ADA حاليًا عند 0.9128 دولار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 4.84%. عند هذا المستوى، تمكنت العملة من اختراق خط اتجاه هابط رئيسي.

كما جاءت القيمة السوقية وحجم التداول خلال 24 ساعة في المنطقة الخضراء؛ إذ بلغت القيمة السوقية لعملة ADA نحو 32.72 مليار دولار، فيما ارتفع حجم التداول بنسبة 77.88% ليصل إلى 2.25 مليار دولار.

وبالإضافة إلى هذه المؤشرات، تظهر مؤشرات فنية أخرى انسجامًا مع هذا الاتجاه الصعودي المحتمل. وبناءً على ذلك، قد يكون التحول نحو الزخم الصاعد أقرب مما كان متوقعًا.

في وقت سابق، أشار المحللون إلى ضرورة حفاظ ADA على مستوى دعم رئيسي يتراوح بين 0.85 و0.87 دولار للحفاظ على الزخم الصعودي. وقد ارتفع السعر الآن متجاوزًا هذا النطاق الحرج.

أكدت العملة تشكيل “التقاطع الذهبي” على الرسم البياني اليومي، بعدما تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا نظيره لـ 200 يوم.

وعادة ما يشير هذا النوع من التحركات مع مرور الوقت إلى انطلاقة تصاعدية كلاسيكية، ويعكس تدريجيًا هيمنة المشترين على السوق.

وخلال موجة التعافي الأخيرة لـ ADA، باع كبار المتداولين الذين يملكون ما بين مليون و10 ملايين عملة أكثر من 140 مليون ADA، تعادل قيمتها نحو 120 مليون دولار. وقد يدعم هذا النشاط حدوث اختراق قصير المدى نحو مستوى 1 دولار، مع استهداف محتمل عند 1.3 دولار على المدى المتوسط.

