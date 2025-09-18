حصل صندوق Grayscale للعملات المشفرة ذات القيمة السوقية الكبيرة (GDLC)، الذي يضم بتكوين وإيثيريوم وXRP وسولانا وكاردانو، على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لبدء تداوله في بورصة NYSE Arca قريبًا.

أبرز النقاط

شكّلت البيتكوين أكثر من 72٪ من أصول صندوق GDLC، تلتها الإيثيريوم بنسبة 17٪، بينما جاءت XRP وسولانا وكاردانو بحصص أصغر.

خفّضت شركة Grayscale مؤخرًا الوزن المخصص للبيتكوين في الصندوق، لزيادة الانكشاف على أصول رقمية كبرى أخرى.

قد يسهّل اعتماد صندوق GDLC إطلاق صناديق مؤشرات جديدة للعملات المشفرة متعددة الأصول.

حقق صندوق Grayscale لإدارة الأصول المالية انتصارًا كبيرًا بعدما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الكبرى (GDLC). سيضم هذا الصندوق أكبر خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، وهي: البيتكوين، الإيثيريوم، XRP، سولانا، وكاردانو، ومن المقرر إدراجه قريبًا في بورصة نيويورك (NYSE).

أطلق صندوق Grayscale للعملات المشفرة الكبرى تداولاته في بورصة نيويورك

بعد حصوله على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يبدأ صندوق Grayscale GDLC التداول في منصة NYSE Arca. ويمكن أن يؤدي إطلاق هذا الصندوق في “وول ستريت” إلى جذب اهتمام قوي من المؤسسات الاستثمارية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لـ Grayscale، بيتر مينتبرغ، على هذا التطور قائلًا:

“حصل صندوق Grayscale Digital Large Cap Fund GDLC على موافقة للتداول وفقًا لمعايير الإدراج العامة. ويعمل فريق Grayscale بسرعة لطرح أول منتج تداول مدعوم بعدة أصول كريبتو في السوق، يضم البيتكوين، الإيثريوم، ريبل (XRP)، سولانا، وكاردانو.”

تمثل عملة بيتكوين أكثر من 72% من محفظة الصندوق، تليها إيثريوم بنسبة تتجاوز 17%. أما الريبل (XRP) وسولانا وكاردانو فتحمل نسب تخصيص تبلغ 5.62% و4.03% و1% على التوالي. وخفّضت “غرايسكيل” مؤخرًا وزن بيتكوين لزيادة تعرضها للأصول الأخرى.

وأشاد الخبير المتخصص في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) نيت جيراسي بدور “غرايسكيل” في تمهيد الطريق لصناديق الكريبتو المتداولة من خلال معركتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). وأضاف أن موافقة الهيئة على صندوق الأصول الكبرى (GDLC) قد تفتح الباب أمام صناديق كريبتو متعددة الأصول من مديري أصول آخرين.

وفي يوليو الماضي، أجّلت الهيئة التنظيمية الأميركية قرارها بشأن مقترح “غرايسكيل” لتحويل صندوق الأصول الرقمية الكبرى (GDLC) من منتج متداول خارج البورصة إلى أداة متداولة في البورصة (ETP) على منصة “NYSE Arca”، مشيرةً إلى حاجتها لمزيد من المراجعة.

ومع دخول “المعايير العامة للإدراج” حيّز التنفيذ، هناك توقع أن تصبح العملية أكثر سلاسة، بما يمهّد الطريق لإطلاق مزيد من أدوات الكريبتو المتداولة.

تسعى Grayscale لإدراج صناديق ETF فورية لـ LINK وAVAX وADA

تسعى شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale إلى إدراج صناديق استثمار متداولة (ETFs) خاصة بالعملات المشفرة. وتركّز أحدث طلباتها على بعض الأصول الرقمية الصاعدة مثل تشينلينك (LINK) بسعر 24.19 دولار، وأفالانش (AVAX) بسعر 32.80 دولار، وكاردانو (ADA) بسعر 0.91 دولار.

قدمت جرايسكيل استمارة Form S-1 لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أجل تحويل صندوق Chainlink Trust LINK إلى صندوق استثمار متداول جديد باسم Grayscale Chainlink Trust ETF، والمتوقع تداوله في بورصة NYSE Arca تحت الرمز GLNK.