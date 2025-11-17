أبرز النقاط

منشورات هوسكينسون على منصة X تدعو إلى موجة صاروخية في عام 2026 وتتصدى لأجواء السلبية والعدائية في النقاشات حول سوق الكريبتو.

هوسكينسون كان قد توقّع سابقًا وصول سعر بيتكوين إلى 250,000 دولار.

إحصائية من Galaxy Research تشير إلى أن 72 من أصل أكبر 100 توكن لا تزال تتداول بأكثر من 50% دون أعلى مستوياتها التاريخية.

نشر مؤسس كاردانو “تشارلز هوسكينسون” تغريدة على منصة X في 16 نوفمبر، دعا فيها مجتمع العملات الرقمية إلى الحفاظ على “الإيجابية” والتحضير لموجة صعود قوية في السوق. كما أشار إلى أن أي فكرة جديدة في عالم العملات الرقمية غالبًا ما تُقابل بتشاؤم سريع، ودعا إلى تغيير هذا الأسلوب لدعم تطور القطاع.

Here’s a hot take with some harsh truth in it. The crypto space isn’t going to grow and thrive if every time someone posts something new and interesting, the first response is toxicity, negativity, cynicism, and criticism. Years of lackluster price action have made an army of… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) November 16, 2025

تأتي رسالة هوسكينسون التحفيزية بعد أشهر من معنويات متقلبة وانخفاضات حادة عبر معظم العملات البديلة. وتُظهر إحصائية جديدة من Galaxy Research أن 72 من أكبر 100 أصل رقمي لا تزال تتداول بأكثر من 50% دون أعلى مستوياتها التاريخية وهي خلفية يحاول هوسكينسون مواجهتها بدعوة واضحة إلى التفاؤل والعمل الجاد.

وقد تبنّى رئيس كاردانو موقفًا صعوديًا قويًا من قبل؛ إذ صرّح للإعلام أن سعر بيتكوين قد يصل إلى 250,000 دولار خلال هذه الدورة مع توسع اعتمادها عبر منصات التكنولوجيا الكبرى ووضوح القوانين التنظيمية وهو توقع كرره أكثر من مرة خلال العام.

توقعات سعر كاردانو الآن

يتداول سعر ADA عند 0.49 دولار تقريبًا اليوم، محافظًا على مستوى قريب من 0.50 دولار. وخلال الأيام السبعة الماضية تراجع بنحو 15–16%، متماشيًا مع الهبوط العام في السوق.

لا يزال السعر بعيدًا جدًا عن ذروته التاريخية البالغة 3.1 دولار في عام 2021، أي أدنى بنحو 84% من أعلى مستوى سابق، ما يوضح مدى ابتعاده عن قمم الدورات الماضية. ويمكنك قراءة توقعات سعر كاردانو للاطلاع على آراء المحللين بشأن مسار ADA المستقبلي.

ويُلاحظ كذلك ارتفاع ضغوط البيع مؤخرًا، بما في ذلك تقارير أواخر أكتوبر حول عمليات بيع كبيرة من الحيتان، بينما زاد هبوط بيتكوين إلى ما دون 97 ألف دولار من الضغوط على السوق ككل.