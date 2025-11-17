“بِع البيتكوين واشترِ الذهب”: بيتر شيف يعلّق على هبوط سعر بيتكوين إلى 92.5 ألف دولار

أبرز النقاط

محللون يحذرون من احتمال تراجع السعر إلى 83,500 دولار.

أكثر من 10,000 بيتكوين (بقيمة مليار دولار) نُقلت إلى منصات التداول خلال الساعات الـ72 الماضية.

مستثمرون كبار مثل “روبرت كيوساكي” و”مايكل سايلور” ما زالوا يُظهرون ثقة طويلة الأمد.

بعد كسر البيتكوين لمستوى الدعم المُهم عند 100,000 دولار، واصل السعر هبوطه ليختبر مستويات تقل عن 93,000 دولار يوم الاثنين 17 نوفمبر.

واستغلّ “بيتر شيف” اللحظة لتسليط الضوء على تفوق الذهب مع عودة المعدن الأصفر إلى مستوى 4,100 دولار، فيما يرى الخبراء أنه في حال استمرار موجة البيع، فقد يتفاقم تراجع سعر بيتكوين ليصل إلى نحو 83,500 دولارًا.

In early Asian trading, gold is already back above $4,100 while Bitcoin is struggling to hold $93,000. Bitcoin is now down 26% from its high. But in terms of gold, the bear market is far more ferocious, with Bitcoin down 39%. Sell Bitcoin now and buy gold before you get mauled. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 16, 2025

بيتر شيف: “بيعوا بيتكوين الآن واشتروا الذهب”

هبط سعر بيتكوين في وقت سابق اليوم إلى ما دون مستوى 93,000 دولار، فيما قفزت أحجام التصفية خلال 24 ساعة إلى 243 مليون دولار وفق بيانات Coinglass. ومع خسارة بيتكوين كامل مكاسبها لعام 2025، زاد منتقدوا البيتكوين مثل “بيتر شيف” من هجومهم على أكبر عملة رقمية.

وسلّط “شيف” الضوء على تفوّق الذهب على بيتكوين مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر استعاد زخمه الصعودي متداولًا فوق 4,100 دولار خلال الساعات المبكرة من الجلسة الآسيوية، بينما تكافح بيتكوين للحفاظ على مستويات قريبة من 93,000 دولار. وقد اشتدت عمليات بيع بيتكوين وسط تدفقات خارجة قوية من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الأسبوع الماضي.

وأضاف شيف أن سعر البيتكوين تراجع الآن بنسبة 26% عن آخر اعلى سعر وصلت له، مؤكدًا أن الانخفاض يبدو أشدّ عند قياسه مقابل الذهب.

فبحسب قوله، انخفضت بيتكوين بنسبة 39% مقارنة بالذهب، ما يشير إلى سوق هابطة “أشد شراسة بكثير” مقارنة بالمعدن الثمين. وقال شيف في رسالته الأخيرة عبر منصة X: “قوموا ببيع بيتكوين الآن واشتروا الذهب قبل أن يحطمكم السوق.”

يعتقد خبراء السوق أن هناك اتساعًا متزايدًا في الفجوة بين سعر بيتكوين والذهب منذ عملية التصفية الضخمة التي شهدها سوق العملات الرقمية بقيمة 19.2 مليار دولار في 10 أكتوبر.

خلال الشهر الماضي، تفوّق الذهب في أدائه على بيتكوين بنحو 25 نقطة مئوية، ليعكس بذلك عدة أشهر من الارتباط الإيجابي القوي بين الأصلين.

وأشار محللو The Kobeissi Letter إلى أن معنويات السوق وديناميكيات الأسعار، شهدت تحولًا حادًا بعد حدث التصفية في 10 أكتوبر، مضيفين أن هذا التباعد يعود بشكل أساسي إلى مستويات الرافعة المالية المرتفعة جدًا وضغوط التصفية.

أما كبير المحللين في بلومبرغ إريك بالشوناس، فجاء دفاعًا عن بيتكوين وسط الانتقادات الواسعة لأدائها المتراجع أمام الذهب. وقد كتب:

Did any bitcoiners complain last year when btc was up 122%, which was 5x SPY, GLD? Was anyone like ‘wait, btc’s historical perf relative to risk assets says it shouldnt be this high, this is bad!’ No, you loved the extra excess, double dip, and so this year you get nothing,… pic.twitter.com/utxLLCUR6G — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 15, 2025

الخبراء يتوقعون هبوط سعر بيتكوين إلى 83,500 دولار

أشار محلل العملات الرقمية “علي مارتينيز” إن بيتكوين خرجت من القناة السعرية التي كانت تتداول داخلها ما يزيد من احتمال حدوث هبوط نحو مستوى 83,500 دولار.

وفي الوقت نفسه، يشير “مارتينيز” إلى تزايد ضغوط البيع لافتًا إلى أن أكثر من 10,000 بيتكوين أي ما يقارب مليار دولار تدفقت إلى منصات التداول خلال الساعات الـ72 الماضية، وهي زيادة تعكس تراجع ثقة المستثمرين في الظروف الحالية للسوق.

More than 10,000 Bitcoin $BTC, almost $1 billion, have hit crypto exchanges in the past 72 hours! pic.twitter.com/3kwwzLMKH0 — Ali (@ali_charts) November 16, 2025

وسط موجة البيع الحالية، أشار المستثمر الخبير روبرت كيوساكي بإنه يخطط لزيادة حيازته من البيتكوين بعد انتهاء موجة الهبوط الجارية. ومن جهة أخرى، يواصل كبار اللاعبين في السوق إظهار ثقة قوية في بيتكوين.

وفي مشاركة حديثة، كشف “مايكل سايلور” عن متابعته لمستويات شراء بيتكوين عبر مخططه المميز بالنقاط البرتقالية، ملمحًا إلى عمليات شراء إضافية هذا الأسبوع، وواصفًا الأيام المقبلة بأنها “أسبوع كبير”. وبهذا، فنّد سايلور نظرية بيع شركة MicroStrategy لجزء من حيازاتها من بيتكوين.