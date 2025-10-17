منذ وصولها إلى القاع، حققت عملة ADA انتعاشًا قويًا تجاوز 150٪، لتستعيد مستوى 0.67 دولار وقت كتابة التقرير.

تحليل سعر كاردانو: اختراق صاعد أم فخ للمضاربين؟

يُظهر الرسم البياني اليومي لزوج ADA/USD أن كاردانو خرج مؤخرًا من قناة هابطة موازية كانت تحدّ من حركة السعر منذ منتصف عام 2025.

يتوافق هذا الاختراق مع ارتداد قوي من منطقة الدعم عند 0.50 دولار، حيث تدخل المشترون بقوة لامتصاص ضغط البيع.

ومع ذلك، يقترب السعر الآن من منطقة مقاومة محورية تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار، والتي شكّلت سابقًا مستوى دعم ورفض خلال مراحل التماسك الماضية.

إغلاق حاسم فوق هذه المنطقة قد يفتح الطريق لاستمرار الصعود نحو مستويات امتداد فيبوناتشي أعلى.

في الوقت نفسه، تدعم مؤشرات الزخم السيناريو الصاعد، إذ يتمركز مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 37، بينما يُظهر مؤشر MACD بوادر مبكرة لتقاطع إيجابي محتمل. وإذا تأكد هذا التقاطع خلال الأيام القادمة، فقد يشهد السوق إعادة اختبار لمستوى المقاومة عند 1 دولار.

السيناريوهات الصاعدة والهابطة

في السيناريو الصاعد، قد يتطور ارتداد كاردانو الحالي إلى حركة شبه عمودية إذا حافظ الرمز على التداول فوق مستوى 0.60 دولار وتمكن من اختراق 0.75 دولار مع تأكيد بحجم تداول مرتفع.

استمرار ضغط الشراء من هذه المنطقة قد يدفع السعر إلى موجة صعود ممتدة نحو 3 دولارات أو أكثر خلال الأشهر المقبلة، بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأجل التي يضعها المتداولون عند 5 و10 دولارات بحلول عام 2026.

أما في السيناريو الهابط، فإن فشل ADA في الإغلاق اليومي فوق مستوى 0.70 دولار يزيد من احتمال حدوث تصحيح سلبي. وكسر مستوى 0.50 دولار قد يُبطل البنية الصاعدة الحالية، ويدفع السعر للعودة نحو 0.33 دولار.

بينما ترتفع ADA، شبكة البيتكوين من الطبقة الثانية تشهد انفجارًا هادئًا

بينما تتجه عملة ADA نحو قمم جديدة، يعمل مشروع Bitcoin Hyper (رمزه $HYPER) على جلب سرعة شبكة سولانا ورسومها المنخفضة إلى شبكة البيتكوين، مما يفتح الباب أمام معاملات أسرع وأرخص وأكثر ذكاءً على أكبر بلوكشين في العالم.

جمع المشروع بالفعل ما يقارب 23.8 مليون دولار خلال مرحلة البيع المسبق، مستقطبًا مستثمرين مؤثرين في سوق العملات الرقمية يرونه بمثابة القفزة الكبرى التالية للبيتكوين.

يركز مشروع Bitcoin Hyper على بناء نظام بيئي من الطبقة الثانية يتيح للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والميمات وغيرها من التطبيقات اللامركزية مباشرة على شبكة البيتكوين، وهو ما لم يكن ممكنًا من قبل.

من خلال حل مشكلتي البيتكوين الأكبر (بطء المعاملات وارتفاع الرسوم) يسهّل المشروع على المطورين والمستخدمين العاديين الاستفادة من قوة البيتكوين دون قيودها المعتادة.

هذا المزيج بين أمان البيتكوين وأداء سولانا جعل من $HYPER أحد أكثر المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة خلال دورة السوق الحالية.

يُعدّ رمز HYPER المحرك الأساسي للنظام بأكمله، إذ يعمل كوقود للمعاملات، ويمكّن المستخدمين من المشاركة في الاستيكينغ (staking) والحوكمة، ويدعم تشغيل التطبيقات اللامركزية المختلفة.

خلال مرحلة البيع المسبق، يمكن للمشاركين في الاستيكينغ تحقيق عوائد سنوية تصل إلى 50٪.

لشراء $HYPER بالسعر الحالي البالغ 0.013125 دولار، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمشروع Bitcoin Hyper وربط محفظة مدعومة مثل Best Wallet.

يمكن إتمام عملية الشراء باستخدام العملات الرقمية الحالية أو عبر بطاقة الخصم أو الائتمان مباشرة.