ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 خلال الربع الثالث، وفقًا لتقرير CoinGecko

أبرز النقاط:

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 16.4% لتصل إلى 4 تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

قفز حجم التداول اليومي بنسبة 43.8% ليبلغ 155 مليار دولار.

وصلت القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى أعلى مستوى تاريخي عند 287.6 مليار دولار.

سجّل سوق العملات الرقمية ربعًا قويًا جديدًا في الربع الثالث من عام 2025، مواصلًا مكاسبه للربع الثالث على التوالي.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 16.4%، بإضافة 563.6 مليار دولار لتصل إلى 4 تريليونات دولار، وهو أعلى تقييم منذ موجة الصعود في أواخر عام 2021.

ووصفت CoinGecko في تقريرها الفصلي الجديد عن صناعة الكريبتو للربع الثالث من 2025 هذه الفترة بأنها “المرحلة الثانية من التعافي”، مدفوعة بارتفاع السيولة، وتجدد تدفقات المؤسسات الاستثمارية، وانتعاش حاد في نشاط التداول.

CoinGecko's 2025 Q3 Crypto Industry Report is now LIVE 📊 The crypto market kept up its momentum in Q3, climbing to its highest level since late 2021. Liquidity surged with majors like $ETH and $BNB hitting new all-time highs. Here are 7 key highlights you shouldn't miss 👇 pic.twitter.com/xFdVen1hcp — CoinGecko (@coingecko) October 16, 2025

كشف تقرير CoinGecko أن متوسط حجم التداول اليومي قفز بنسبة 43.8% ليصل إلى 155 مليار دولار، ما يعكس تعافيًا واضحًا بعد التراجعات التي شهدها السوق في الربعين الأول والثاني.

عودة هيمنة العملات المستقرة وقطاع DeFi

سجلت العملات المستقرة ارتفاعًا بنسبة 18.3% في قيمتها السوقية لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 287.6 مليار دولار.

كانت عملة USDe التابعة لـ Ethena الأسرع نموًا، إذ قفزت قيمتها السوقية بنسبة 177.8% لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، في حين أضافت Tether) USDT) نحو 17 مليار دولار لكنها فقدت جزءًا من حصتها السوقية لصالح منافسين جدد.

كما شهد قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) عودة قوية، إذ ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 40.2% ليبلغ 161 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وأضاف تقرير CoinGecko أن القيمة السوقية لمشروعات DeFi صعدت إلى 133 مليار دولار مدعومة بارتفاع سعر الإيثريوم، لتبلغ ذروتها عند 181 مليار دولار في أواخر سبتمبر.

ارتفعت حصة قطاع DeFi من إجمالي سوق العملات الرقمية من 3.3% إلى 4% على أساس ربع سنوي، ما يشير إلى تزايد الإقبال على الخدمات اللامركزية وآليات الحوكمة المفتوحة.

ارتفاع قياسي للإيثريوم وBNB

كشف تقرير CoinGecko أن عملة الإيثريوم (ETH) كانت من أبرز العملات أداءً خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت بنسبة 68.5% لتغلق عند 4,215 دولارًا بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 4,946 دولارًا في أغسطس.

تضاعف حجم التداول تقريبًا من متوسط 19.5 مليار دولار يوميًا في الربع الثاني إلى 33.4 مليار دولار في الربع الثالث، نتيجة التدفقات الضخمة إلى صناديق المؤشرات الأمريكية الفورية (ETH ETFs).

كما سجلت عملة BNB أعلى مستوى تاريخي جديد عند 1,048 دولارًا خلال الربع، وأنهت الفترة عند 1,030 دولارًا بزيادة قدرها 57.3%.

وتجاوزت لاحقًا حاجز 1,300 دولار في أكتوبر، مدعومة بإطلاق منصة Aster لتداول العقود الدائمة ودمج PancakeSwap ضمن برنامج Binance Alpha.

ارتفاع أحجام التداول في المنصات المركزية واللامركزية

سجّلت المنصات المركزية (CEX) ارتفاعًا في أحجام التداول الفوري بنسبة 31.6% لتصل إلى 5.1 تريليونات دولار خلال الربع الثالث، بقيادة منصات Binance وBybit وUpbit.

رفعت Binance حجم تداولها ربع السنوي بنسبة 40.2% محافظةً على حصة سوقية تبلغ 40%، بينما تقدمت Bybit من المركز السادس إلى الثالث عالميًا، في حين تراجعت Coinbase إلى المركز العاشر رغم زيادة حجم تداولها بنسبة 23.4% وخططها لإطلاق عملة Base قريبًا.

في المقابل، وصلت منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة (Perp DEXes) إلى مستويات قياسية جديدة، إذ قفزت أحجام التداول بنسبة 87% لتبلغ 1.8 تريليون دولار.

حافظت Hyperliquid على صدارتها بحصة سوقية قدرها 54.6%، بينما تزايدت المنافسة من منصات Aster وLighter وedgeX.

وسجلت Aster أحجام تداول يومية بلغت 84.8 مليار دولار في سبتمبر وسط انتعاش قوي في نظام BNB البيئي مع إطلاق مشروع Four.Meme.