توقع سعر كاردانو: هبوط حاد في ADA يثير الذعر في السوق: لكن هذا المؤشر قد يقلب الاتجاه

يتم تداول سعر كاردانو حاليًا قرب مستوى 0.53 دولار، بعد أن لامست قاعًا عند 0.48 دولار، في وقت شهد فيه سوق العملات الرقمية الأوسع انهيارًا حادًا.

في المقابل، ارتفع حجم التداول بنسبة 13٪ ليصل إلى 1.8 مليار دولار، ما يشير إلى أن تقلب الأسعار أعاد جذب المتداولين إلى السوق.

وبحسب بيانات CoinGlass، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.39 تريليون دولار، مع تسجيل عمليات تصفية بقيمة 1.73 مليار دولار خلال اليوم الماضي، لتبدأ نوفمبر بداية صعبة لعشاق الكريبتو.

ورغم هذا النزيف في السوق، احتفلت مؤسسة كاردانو بعيد ميلاد المؤسس تشارلز هوسكينسون، في تذكير برحلة المشروع الطويلة منذ انطلاقه.

Wishing @IOHK_Charles a very happy birthday. Your pioneering work and vision laid the foundation for Cardano’s global reach today. I hope the year ahead brings new opportunities to reconnect and build on the progress that started it all. pic.twitter.com/Bgdq39XX23 — Frederik Gregaard (@F_Gregaard) November 5, 2025

مؤشر TD Sequential يطلق إشارة شراء

رغم الاضطرابات الحادة، أشار المحلل على السلسلة علي مارتينيز إلى لحظة قد تكون حاسمة لمسار عملة ADA.

فقد أظهر مؤشر TD Sequential إشارة شراء على الرسم البياني الزمني لثلاثة أيام، ما يوحي بأن الاتجاه الهابط الأخير قد يقترب من نهايته.

تاريخيًا، غالبًا ما سبقت هذه الإشارة انعكاسات صعودية قوية لعملة ADA، خاصةً عندما تتزامن مع وصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات بيع مفرط.

تحليل سعر كاردانو: هل هو كسر هابط أم انطلاقة صعودية؟

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أن عملة ADA كسرت مستوى الدعم في نموذج المثلث الهابط، وأعادت اختبار منطقة 0.50 دولار.

أما الدعم المحوري التالي فيقع بين 0.35 و0.40 دولار، بينما يشير تجاوز خط الاتجاه الهابط قرب 0.80 دولار إلى احتمال فتح الطريق نحو هدف متوسط المدى عند 1.20 دولار.

وعلى المدى البعيد، تُظهر المؤشرات احتمال تحرك صاعد واسع قد يدفع السعر إلى حدود 10 دولارات، ما يعني مكاسب قد تصل إلى 1,800٪ مقارنة بالمستويات الحالية.

تتطلع ADA للعودة بينما يفتح $BEST الباب للوصول المبكر إلى البيع المسبق

بينما تواصل كاردانو (ADA) مساعيها نحو التعافي، يحقّق مشروع Best Wallet بعملته “BEST$” تقدمًا متسارعًا في أحد أكثر قطاعات الكريبتو نموًا وهو قطاع المحافظ غير الحافظة.

فقد جمع المشروع حتى الآن أكثر من 16.8 مليون دولار خلال مرحلة البيع المسبق، مما يجعله مرشحًا قويًا في سوق المحافظ الرقمية الذي تبلغ قيمته نحو 11 مليار دولار.

تتميّز محفظة Best Wallet بتصميمها الذي يركز على الحرية والأمان والسرعة، إذ تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في أصولهم عبر سلاسل متعددة دون الحاجة إلى أي وسطاء.

يتيح امتلاك رموز $BEST لحامليها الوصول المبكر إلى عروض العملات الجديدة والمشاريع المختارة بعناية قبل أن تصل إلى الجمهور العام.

كما يستفيد المستخدمون من رسوم معاملات أقل داخل منظومة Best Wallet، إلى جانب عوائد تصل إلى 78٪ من خلال ميزة الاستيكينغ المدمجة في التطبيق.

بالنسبة للراغبين في اقتناص فرص مبكرة خلال دورة الصعود القادمة، أصبحت Best Wallet أداة مفضلة بين المستثمرين الجدد.

لشراء $BEST، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمشروع Best Wallet Token وربط محفظة مدعومة مثل محفظة Best Wallet نفسها، ثم استبدال العملات الرقمية الموجودة أو استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان لإتمام عملية الشراء.