ارتفاع أسعار عملة ENA وAPT قبل فتح رموز بقيمة 705 مليون دولار في نوفمبر: إليك ما يمكن توقعه

أبرز النقاط

تستعد أبرز مشاريع العملات الرقمية لإطلاق دفعات كبيرة من الرموز مع استقرار السوق بعد فترة من التقلبات.

أظهرت عملة Ethena قوة متجددة بعد حادثة فقدان ربط عملتها المستقرة USDe في أكتوبر، والتي دفعت Binance لإنشاء صندوق تعويض بقيمة 400 مليون دولار.

تواجه Aptos احتمال ضغوط بيع رغم تحسن السعر، إذ يشير تراجع حجم التداول إلى ضعف مشاركة السوق الأوسع.

بحسب بيانات Tokenomist.ai، من المقرر إصدار رموز تزيد قيمتها على 705.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر. وتتصدر قائمتها Ethena) ENA) بسعر 0.32 دولار وAptos) APT) بسعر 2.68 دولار، إذ يشهد كلا المشروعين تعافيًا في الأسعار مع انتعاش سوق العملات الرقمية الأوسع بعد موجة تصفيات بلغت 1.7 مليار دولار يوم الثلاثاء.

يأتي إطلاق رموز Ethena المقبل، بقيمة 57.56 مليون دولار، في وقت يشهد تجدد اهتمام المستثمرين بالمشروع بعد تقلبات أكتوبر. فقد فقدت العملة المستقرة التابعة له USDe ارتباطها بالدولار مؤقتًا على منصة Binance في 10 أكتوبر، أثناء زيادة حادة في نشاط السوق. أدّى ذلك إلى هبوط سعر عملة ENA بأكثر من 20% ليصل إلى 0.34 دولار، قبل أن تعترف Binance بالمشكلة وتعلن عن إنشاء صندوق تعويض بقيمة 400 مليون دولار للمستخدمين المتضررين.

أسهمت استجابة Binance السريعة في استعادة ثقة السوق، مما دفع سعر عملة ENA إلى أعلى مستوى شهري عند 0.52 دولار. وقد ارتفع الرمز بنسبة 8% خلال الـ24 ساعة الماضية، مع قيام المستثمرين بإعادة توازن مراكزهم في المشتقات والسوق على السلسلة قبل موعد فتح الرموز. يشير هذا التعافي إلى توقع المتداولين انخفاض ضغوط البيع على المدى القصير، مدعومًا بتزايد استخدام ENA في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

Aptos) APT) وLinea) LINEA) ضمن أكبر عمليات فتح الرموز هذا الأسبوع

بعد Ethena، تستعد Aptos لفتح رموز بقيمة 30.31 مليون دولار هذا الأسبوع، ما يمثل نحو 1.6% من إجمالي المعروض المتداول. ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، ارتفع سعر APT بنسبة 8% خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُظهر أداء Aptos مرونة في السوق رغم حذر المستثمرين من دخول معروض جديد للتداول. إلا أن حجم تداول APT تراجع بنسبة 25% خلال اليوم، ما يشير إلى أن الارتفاع الأخير كان مدفوعًا بعدد محدود من الصفقات الكبيرة، وليس بزخم صعودي واسع النطاق. ومن دون تعافٍ في سيولة السوق، قد تواجه Aptos صعوبة في امتصاص ضغوط البيع الناتجة عن ضخ ما يقارب 30 مليون دولار من الرموز الجديدة.

وإلى جانب Aptos وEthena، تأتي Linea بقيمة 35.71 مليون دولار وLAYER بقيمة 5.67 مليون دولار ضمن أكبر عمليات الفتح لهذا الأسبوع. وتشكل هذه المشاريع الأربعة مجتمعة ما يقارب ثلث إجمالي 705.8 مليون دولار من السيولة الجديدة المتوقع دخولها السوق خلال الأسبوع الجاري.

أفضل محفظة لتتبع وإدارة عمليات فتح الرموز

