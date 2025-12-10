توقعات سعر كاردانو: هل يدفع إدراج السلاح السري لـ ADA على بينانس العملة نحو الـ 100 دولار؟

عادت كاردانو إلى الواجهة بعد أن حصلت سلسلتها الجانبية المخصّصة للخصوصية “Midnight” على إدراج بارز في بينانس لرمزها الأصلي NIGHT. لم يكن الإدراج عاديًا، بل جاء كميزة معروضة في الصفحة الرئيسية لمنصة Binance Alpha، إضافة إلى مزايا إيردروب للمستخدمين المؤهّلين.

في الوقت نفسه، صعد سعر كاردانو بنحو 10٪ خلال الأسبوع الماضي، بينما يجري تداول العملة حاليًا عند 0.4626 دولار وفق بيانات CoinMarketCap.

ومع اصطفاف معظم منصات التداول المشهورة لدعم رمز NIGHT منذ اليوم الأول، ركّز المتداولون اهتمامهم على ما يصفه كثيرون بأنه المحفّز الخفي لكاردانو.

عملة Midnight (NIGHT) تنطلق رسميًا على بينانس

أعلنت Binance Wallet أن منصة Binance Alpha ستدرج عملة NIGHT في 9 ديسمبر 2025، بينما أكدت بينانس أن دعم الرمز يسهم في تسريع تبنّي مفهوم “الخصوصية العقلانية”، وهو أحد الأسس الرئيسية لسلسلة Midnight.

Binance Alpha will be the first platform to feature Midnight (NIGHT) on December 9. Eligible users can claim their airdrop using Binance Alpha Points on the Alpha Events page once trading opens. Further details will be announced soon. Please stay tuned to Binance’s official… pic.twitter.com/CXWKNhHW6D — Binance Wallet (@BinanceWallet) December 8, 2025

على عكس سلاسل الخصوصية التقليدية، تسعى Midnight إلى الجمع بين الامتثال والسرّية، بحيث تتيح للمستخدمين إرسال معاملات خاصة دون الابتعاد عن المتطلبات التنظيمية.

بالتوازي مع بينانس، أكدت منصات أخرى. مثل، Bybit وOKX وBitpanda وMEXC وGate.io إدراج عملة NIGHT.

توقعات سعر كاردانو: ما الخطوة التالية؟

يوضح الرسم البياني أن ADA يحاول تنفيذ اختراق قوي خارج قناة هابطة استمرت عدة أشهر، بينما يرتدّ من منطقة طلب محورية باللون الأخضر قرب 0.38–0.40 دولار.

ويُظهر مؤشر MACD إشارات مبكرة على تقاطع صعودي، فيما قد يفتح تجاوز نطاق المقاومة الحمراء بين 0.48–0.50 دولار الباب أمام صعود واسع نحو 1 دولار.

وإذا نجح ADA في كسر القناة وقلب المقاومة إلى دعم، فإن مستوى المقاومة الكبرى التالي يقع قرب 0.85 دولار.

لكن في السيناريو الهبوطي، قد يتراجع ADA مرة أخرى نحو منطقة 0.38 دولار إذا فشل في استعادة مستوى 0.45 دولار.

هل يصل ADA إلى 100 دولار؟

لا يُعد NIGHT مجرد رمز لسلسلة جانبية، بل يمثل أول دفعة عالمية لكاردانو نحو العقود الذكية الخاصة وتطبيقات Web3 السرّية.

مع إطلاق Midnight، يعود الطلب على ADA باعتباره ضروريًا لعمليات التسوية والعمليات عبر السلاسل داخل النظام.

في المقابل، يرتفع احتمال التبنّي المؤسسي بفضل مفهوم “الخصوصية العقلانية” الذي يوفّر سرّية متوافقة مع القوانين، وهو ما يجعل Midnight مناسبًا للمؤسسات المالية.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن وصول ADA إلى 100 دولار يتطلب قيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار.

ولا يصبح مثل هذا المستوى قابلًا للتحقق إلا إذا استمرّ التبنّي في التسارع، وبدأت المؤسسات في النظر إلى كاردانو كطبقة تسوية عالمية موثوقة.

لكن إذا نجح Midnight في اكتساب زخم عالمي، وواصلت كاردانو تثبيت حضورها في الاستخدامات الحقيقية، فقد يدفع الطلب المؤسسي ADA نحو قمم جديدة، وربما نحو مستوى 100 دولار خلال السنوات المقبلة.

