ترقية Madhugiri من بوليغون | تحديثات جوهرية تطال السرعة والرسوم.. فما الجديد؟

أبرز النقاط



تُضيف ترقية Madhugiri في بوليجون دعمًا لمقترحات Fusaka الجديدة في إيثيريوم (EIP-7823، EIP-7825، EIP-7883) لتحسين كفاءة الشبكة واستقرارها.

تُعزّز الترقية بنية بوليجون لتطبيقات تتطلّب سرعة وثقة عالية، مثل المدفوعات بالعملات الرقمية المستقرة وترميز الأصول الحقيقية.

يتوقّع التنفيذي في بوليجون آيشواريا غوبتا دخول السوق في “دورة فائقة للعملات المستقرة”.

في 9 ديسمبر، تستعد شبكة Polygon لتنفيذ ترقية بروتوكول مهمة تُعرف باسم هاردفورك مادهوجيري.

سترفع هذه الترقية قدرة الشبكة على معالجة المعاملات بنسبة 33%، وتُقلّص زمن إجماع الكتلة إلى ثانية واحدة فقط. ويزداد فضول المستثمرين مع إضافة دعم لترقية «فوساكا» الجديدة على إيثيريوم ضمن هذا التحديث.

هاردفورك مادهوجيري في بوليجون يدعم مقترحات فوساكا من إيثيريوم

أعلن كريشانغ شاه، المطوّر الأساسي في بوليجون، أن التحديث الأخير عبر مادهوجيري يضيف دعمًا لثلاثة مقترحات تحسين من فوساكا في إيثيريوم: EIP-7823 وEIP-7825 وEIP-7883.

كما تهدف هذه المقترحات إلى جعل العمليات الرياضية المعقدة أكثر كفاءة وأمانًا من خلال وضع سقف لاستهلاك الغاز.

وبحسب شاه، تمنع هذه التغييرات أي معاملة منفردة من استهلاك قدرة حاسوبية مفرطة، ما يعزّز استقرار الشبكة ويجعل أداءها أكثر قابلية للتنبؤ.

Madhugiri hardfork is going live on Polygon today It includes three EIPs from the Fusaka hardfork of @ethereum: EIP-7823, EIP-7825, and EIP-7883 Additionally, we are introducing a new transaction type for Ethereum <-> Polygon bridge transactions We are also decreasing the… https://t.co/JEJDSfaxJ4 — Krishang (@0xkrishang) December 9, 2025

دعم العملات المستقرة والأصول الحقيقية (RWAs)

بعد إطلاق هاردفورك مادهوجيري، تعمل بوليجون على تقوية بنيتها التحتية ورفع أداء الشبكة بشكل كبير. كما تخطط لدعم تطبيقات تتطلب سرعة وثقة عالية، مثل ترميز الأصول الحقيقية (RWA) والعملات الرقمية المستقرة.

وتوقّع “آيشواريا غوبتا” رئيس المدفوعات وقطاع RWAs عالميًا في بوليجون لابز، دخول السوق في “دورة فائقة للعملات المستقرة”، متنبئًا بظهور “ما لا يقل عن 100,000 عملة مستقرة” خلال السنوات الخمس المقبلة.

في نفس الوقت شدّد غوبتا على أن هذا النمو يجب ألا يقتصر على إنشاء العملات، بل يجب أن تقدم كل عملة مستقرة فائدة حقيقية وعائدًا ملموسًا. كما دعا إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في سوق الأصول الحقيقية، موضحًا أن أرقام الـ RWA لا قيمة لها إذا لم تكن الأصول الأساسية قابلة للتدقيق أو التسوية أو التداول. وقال: “عندما تُرسَّخ الشفافية والمساءلة، سيصل قطاع RWAs إلى آفاق أعلى، ويفتح الباب أمام تريليونات من رؤوس الأموال المؤسسية”.

وتواصل بوليجون توسيع حضورها في السوق، خصوصًا عبر منصة التوقعات اللامركزية Polymarket.

وفي المقابل، أعلنت شركة ماستركارد اختيار شبكة POL من بوليجون لتمكين التحويلات المبنية على أسماء مستخدمين موثّقة عبر المحافظ ذاتية الحفظ.