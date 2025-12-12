توقعات سعر كاردانو: إطلاق صندوق Bitwise ETF متضمّنًا ADA.. فهل سيرتفع سعر كاردانو؟

حصلت عملة كاردانو على دفعة كبيرة في مستوى الظهور، بعد أن رفعت شركة Bitwise صندوقها الاستثماري Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) إلى بورصة NYSE Arca.

أدرجت الخطوة عملة ADA ضمن منتج منظم في و”ول ستريت” يتداول على مستوى وطني، لتكون جنبًا لجنب لأكبر عشر عملات رقمية في السوق.

سهل هذا الإدراج وصول المستثمرين إلى كاردانو، ومنحها حضورًا أقوى داخل المحافظ المؤسسية، في وقت يستمر فيه تبني العملات الرقمية بالتوسع.

إلا أنه على الرغم من أن وزن ADA لا يتجاوز ‎0.65٪‎ من مكونات المؤشر، قإن تواجدها إلى جانب بيتكوين وإيثريوم وسولانا وXRP يسمح للمستثمرين بشراء العملة عبر حسابات الوساطة التقليدية، دون الحاجة للتعامل المباشر مع محافظ العملات الرقمية.

كما تهدف استراتيجية Bitwise إلى التركيز على أكبر وأكثر العملات الرقمية صلابة، من خلال إعادة توازن شهرية، وفحص السيولة، وتقييم الحفظ، والمراجعات التنظيمية المستمرة.

تحليل سعر كاردانو: كاردانو تقترب من نقطة حاسمة داخل نموذج صاعد

يُظهر الرسم البياني اليومي لعملة كاردانو أن السعر يتمركز عند نهاية نموذج وتد هابط طويل الأمد، تشكّل منذ ذروة الدورة السابقة في السوق.

يتحرك ADA حاليًا فوق منطقة دعم رئيسية قرب مستوى ‎0.30‎ دولار، وهو مستوى لعب سابقًا دور أرضية قوية للمشترين.

في حال نجح المشترون في دفع السعر لاختراق هذا النموذج، يتمركز الهدف الأول قرب ‎0.70‎ دولار، وهو ما يتوافق مع منطقة مقاومة مهمة تالية.

وقد يفتح استعادة النطاق بين ‎1.32‎ و‎1.40‎ دولار الطريق أمام تحرك أقوى باتجاه مستوى ‎2‎ دولار، وهو مستوى قد يؤكد انعكاس الاتجاه بشكل كامل.

مع ذلك، يظل السيناريو السلبي قائمًا، إذ قد يؤدي الرفض عند الحد السفلي للنموذج إلى عودة السعر نحو دعم ‎0.30‎ دولار، ما يعني تراجعًا محتملًا بنحو ‎27٪‎.

وفي حال عاد ADA إلى هذه المنطقة، قد يعتبرها كثير من المستثمرين فرصة تجميع أخيرة قبل انطلاق موجة صعود أكبر باتجاه ‎2‎ دولار وما بعدها.

هل تدفع وول ستريت سعر ADA إلى الأعلى؟

ما يميز هذا الإطلاق هو الدور الكبير الذي تلعبه “وول ستريت” حاليًا. إذ يحمل صندوق BITW عملة ADA تلقائيًا وفق قواعد المؤشر، ما يعني أن أي زيادة في التدفقات المؤسسية إلى الصندوق تمنح كاردانو فائدة غير مباشرة دون الحاجة إلى ضجيج مضاربي من مستثمري التجزئة.

كما يعرّف هيكل صندوق ETF عملة ADA على شريحة جديدة من المستثمرين الذين لم يفكروا سابقًا في شراء العملات الرقمية بشكل مباشر، لكنهم باتوا يشاهدون اسم كاردانو ضمن منتج منظم ومتنوع.

ومع مرور الوقت، قد يضع هذا النوع من الانكشاف السلبي كاردانو على مسار صاعد، ويمهد لتحقيق مكاسب من خانتين رقميتين.

بيع مسبق جديد لـ PEPENODE يتيح تعدين عملات الميم دون أجهزة

مع استعداد كاردانو لانطلاقة سعرية محتملة، يبرز مشروع PEPENODE ‏(PEPENODE$) كأحد أكثر المشاريع لفتًا للانتباه في السوق حاليًا.

يتيح PEPENODE للمستخدمين بناء منصات افتراضية لتعدين عملات الميم، والبدء في تحقيق دخل سلبي بسهولة تامة ودون تعقيدات.

لا يحتاج المستخدم إلى أجهزة باهظة، أو إعدادات تقنية معقدة، أو تكاليف كهرباء مرتفعة. يكفي تسجيل الدخول، تشغيل المنصات الافتراضية، والبدء في جمع المكافآت.

نجح المشروع حتى الآن في جمع نحو ‎2.32‎ مليون دولار ضمن مرحلة البيع المسبق المستمرة، مدعومًا بتجربة استخدام بسيطة تشبه الألعاب، وقاعدة جماهيرية متنامية.

ويحصل المشترون الأوائل لعملة ‎PEPENODE$‎ على مكافآت رهن تصل إلى 559%.

لشراء ‎PEPENODE$‎ بالسعر الحالي البالغ ‎0.0011873‎ دولار وقبل زيادة السعر في الساعات المقبلة.

بإمكانك الآن توجه إلى الموقع الرسمي لـ PEPENODE وربط محفظة عملات رقمية مدعومة مثل Best Wallet. بعد ذلك، يمكن إتمام الشراء بسهولة عبر العملات الرقمية أو باستخدام البطاقة البنكية.