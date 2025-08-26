نقاط أساسية:

يتم تداول عملة كاردانو (Cardano) ضمن نطاق 0.92$-0.95$ مع دعم قوي بالقرب من مستوى 0.85$.

يُمكن للإغلاق فوق مستوى 0.95$ أن يُمهد الطريق نحو 1.00$ و1.05$.

يترقب المتداولون تبدلات الزخم وحجم التداول استعداداً للحركة الصاعدة.

يتوجه الاهتمام نحو توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano) التي تستهدف مستوى 0.95$ بالتزامن مع الاقتراب منه، ويدرس المتداولون عن كثب قدرة العملة على اختراق هذه المقاومة المهمة عقبَ الحركة السعرية المنتظمة في الأيام الماضية؛ حيث بدأت علامات القوة بالظهور عليها إثرَ فترةٍ من التداول.

مشترو عملة كاردانو يحافظون على مستوى الدعم ويستهدفون الاختراق الصاعد

أفاد موقع Coinspeaker عن قيام حيتان عملة كاردانو (Cardano) بتجميع 150 مليون عملة خلال أسبوعين؛ وتكشف البيانات الأخيرة حركة عملة ADA ضمن نطاق 0.92$-0.95$ وتدخّل المشترين لحماية المستويات الدنيا، فيما لعبت منطقة 0.85$ دور دعمٍ قوي يجذبُ طلبات الشراء في كل مرةٍ يقترب السعر منها.

كما يشير خبراء السوق إلى أهمية هذه المنطقة لمحاذاتها أحد المؤشرات الفنية التي تلعب دورَ الدعم، ويُمكننا التفاؤل بتطلعات سعر عملة كاردانو (Cardano) طالما أعلى هذه المنطقة؛ ويكشف المخطط البياني عن ضغط السعر باتجاه اختراق الحد العلوي لحزمة التداول، ويُمكن للإغلاق فوق مستوى 0.95$ أن يُمهد الطريق نحو مستويات 1.00$ و1.05$ المهمة (بسبب اعتمادها كنقاطٍ مفتاحيةٍ من قبل المتداولين سابقاً)، وقد جذب هذا الصعود الأخير اهتماماً ملحوظاً لتزامنه مع ارتفاع أسعار العديد من العملات البديلة.

ويُنظر إلى عملة كاردانو (Cardano) كأول المستفيدين في حال استمرار هذه الحركة، فيما يتجه الاهتمام الآن نحو قدرة المشترين على متابعة الضغط لاختراق المقاومة، ونؤكد على ضرورة توخي الحذر رغم المعنويات الإيجابية للسوق؛ حيث يتحلّى المشترون بالثقة إثرَ نجاحهم بحماية الدعم عند مستوى 0.85$ في جلسات التداول الأخيرة، ما ساهم في الحفاظ على هيكلية الحركة الصاعدة وجذب الأفراد الباحثين عن نقطةٍ لدخول السوق، ويُمكن لسعر عملة كاردانو (Cardano) أن يبلغ مستوى 1$ في حال استمرار هذا الزخم وارتفاع حجم التداول.

حالياً، تدور نقاشات حول موافقة محتملةٍ على صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة كاردانو (Cardano) ما يضيف المزيد من التفاؤل إلى السوق، وقد تحدّث موقع Coinspeaker عن مساهمة Grayscale Cardano ETF في تشكيل هذه المعنويات المتفائلة، ما أثار جدلاً حول قدرة العملة على تحقيق مكاسب كبيرة اقترح البعض إمكانية وصولها إلى 100 ضعف.

عملة توكن 6900 (Token6900-T6900): بديل لائق لعملة كاردانو (Cardano-ADA)

بدأت إحدى العملات الرقمية باكتساب شهرة كبديلٍ لعملة كاردانو (Cardano) وجذب المستثمرين الأذكياء نحو شرائها بفضل إمكانياتها العالية؛ حيث جمع اكتتاب عملة توكن 6900 (Token6900) أكثر من 2.65 مليون دولار ليُصبح من أفضل اكتتابات الكريبتو لهذا الموسم؛ حيث يُسارع الداعمون الأوائل إلى المشاركة في هذا المشروع الواعد قبل فوات الأوان.

بيانات الاكتتاب الحالية

السعر الحالي: 0.0071$

حصيلة الاكتتاب: 2.65 مليون دولار

رمز العملة: TOKEN6900

هدف التمويل النهائي: 5 مليون دولار

فإن كنتم مهتمين بالانضمام إلى الاكتتاب، يُمكنكم الاطلاع على دليلنا لشراء عملة توكن 6900 (Token6900).