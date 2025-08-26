النقاط الرئيسية

ألمح مايكل سايلور إلى عمليات شراء جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ووصلت حيازات شركته مايكروستراتيجي إلى 629,376 عملة بيتكوين، بأرباح تقارب 26 مليار دولار.

استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 117,300$ و114,400$ مع حركة خروج استثماراتٍ من صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) وضعف طلب الشركات.

قد يُعوّض تجديد شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) نشاطَها في شراء عملة بيتكوين (Bitcoin) تراجع الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري، ما قد يُعزز حركة المضاربة خلال الأسبوع المقبل.

بَعد تراجع سعرها مقارنةً بالعملات البديلة الرائدة خلال موجة الصعود الأخيرة الأسبوع الماضي، والتي أعقبت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (Jerome Powell) المواتية للقطاع، استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نطاق ضيق لا يتجاوز 2% خلال عطلة نهاية الأسبوع تراوح بين 117,300$ و114,400$. وعكست حركةُ السعر ضعفَ طلب الشركات واستمرار خروج الاستثمارات من صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin ETFs)، بعد أن خسرت هذه الصناديق 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع دون تسجيل أي استثماراتٍ واردة.

مع ذلك، ألمحت إشارات جديدة من مايكل سايلور -المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy)- إلى أن هذا الركود في إقبال المؤسسات قد يكون على وشك الانعكاس. ففي منشورٍ غامض ظهر يوم أمس الأحد على منصة X، كتب سايلور: “بيتكوين برسم البيع”، مُرفِقاً صورةً تُظهر عمليات الاستحواذ على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي أنجزتها شركته مؤخراً.

Bitcoin is on Sale pic.twitter.com/azJIYk2xDe — Michael Saylor (@saylor) August 24, 2025

ووفقاً لـ SaylorTracker، وصلت ممتلكات شركة MicroStrategy من عملة بيتكوين (Bitcoin) الآن إلى 629,376 عملة بقيمةٍ تُقدَّر بحوالي 72.3 مليار دولار، مع ارتفاع الأرباح إلى 25.9 مليار دولار وقت كتابة الخبر. ويُوفر احتمال معاودة شركة مايكروستراتيجي إجراءَ صفقات شراءٍ كبيرة من عملة بيتكوين عَاملين مُحفّزين مُحتملين لحركة سعر العملة.

أولاً، قد يُعيد ذلك الثقةَ إلى كلٍّ من صغار المتداولين والمستثمرين على المدى الطويل المتأثرين بضعف أداء الأسبوع الماضي. ثانياً، قد يُشجع التلميح المُبكر مُتداولي المدى القصير على الدخول في رهاناتٍ جديدة بالاعتماد على تأكيد الشراء الوشيك من شركة مايكروستراتيجي. وفي حال تحققت هذه السيناريوهات، فقد يُعزز ذلك سيولة السوق بشكلٍ كبير ويُحفز ردّ فعلٍ إيجابي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل يُمكن للثيران اختراق المقاومة أدنى مستوى 117,800$؟

افتتح سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الأسبوعَ الجديد بحذر، مع تداول العملة بالقرب من 114,600$ وقت كتابة الخبر. ويُظهر المخطط البياني اليومي استقرارَ سعر عملة بيتكوين أسفل نطاق بولينجر (Bollinger Band) الأوسط عند حوالي 116,722$، بينما تُواصل المقاومة عند النطاق العلوي قرب 121,713$ الحدَّ من زخم الصعود.

من جهتها ما تزال مؤشرات الزخم متباينةً، فمؤشر القوة النسبية يستقر عند 46.53 مُشيراً إلى حالةٍ محايدة بعيداً عن منطقتي الشراء الشديد أو البيع الشديد، ويترك هذا البابَ مفتوحاً للحركة في أيٍّ من الاتجاهين، بناءً على ما إذا كان المشترون أو البائعون سيُسيطرون على السوق خلال الجلسات القادمة.

على الجانب الإيجابي، من المرجّح أن يُعزز الإغلاق المستمر فوق 117,800$ –حيث تتجمع صفقات مراهنة على انخفاض السعر تتجاوز قيمتها 3 مليار دولار– المزيدَ من الارتفاع نحو 121,700$، وربما إعادة اختبار مستوى 124,000$، وهيَ المستويات التي سجّلها السعر في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وقد يُشكّل تجدد إقبال الشركات وتأكيد الحديث عن صفقات شراء شركة MicroStrategy حافزاً لمثل هذا الاختراق.

في المقابل، يَظهر مستوى الدعم الأقرب عند 111,700$ بالقرب من الحدّ السفلي لنطاق بولينجر (Bollinger Band)، وقد يُهدد الانخفاض الحادّ دون هذا المستوى باستمرار التراجع نحو منطقة 108,000$، حيث شكّل الاستقرار النسبي السابق مستوى دعمٍ مؤقتٍ أواخر تموز/يوليو.

باختصار، في غياب ارتفاعٍ واضحٍ في طلب الشركات، من المتوقع أن يظل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) محصوراً في نطاق سعري يتراوح بين 114,000$ و118,000$.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) ينطلق بقوة مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

مع تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عن مستويات المقاومة الرئيسية وترقّب المستثمرين لانفراجاتٍ مؤسساتيةٍ جديدة، يتجه بعض المتداولين إلى بدائل عالية التقلبات مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge). وقد اكتسبت عملة ماكسي دوج -التي يتم الترويج لها كعملة عالية المخاطر والمكافآت مدعومةٍ بالمجتمع- زخماً بفضل توفير رافعة مالية تصل إلى 1,000 ضعفٍ دون حدٍّ لإيقاف الخسارة، ما جذب اهتمام المتداولين الباحثين عن عوائدَ ضخمة.

ويشهد الاكتتاب الجاري حالياً إقبالاً كبيراً بعد أن جمع أكثر من 1.27 مليون دولار من إجمالي مبلغ 1.53 مليون دولار المستهدف. حالياً، يتم بيع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بسعر 0.000253$، ولم يتبقَّ سوى يومين قبل الزيادة التالية في السعر.

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع ماكسي دوج (Maxi Doge) لشراء عملة MAXI