كاردانو في دائرة الضوء كأول رائد في صندوق إعادة التأمين بالترميز

انضمت كاردانو، إلى جانب أبرز شبكات Layer-1، لتكون من رواد صندوق إعادة التأمين المرمّز التابع لشركة MembersCap.

يُطلق على العرض الجديد اسم MCM Fund I ويحظى بدعم من مؤسسة كاردانو.

يظهر سعر كاردانو علامات على التعافي، حيث يتداول عند حدود 0.8233 دولار مع نمو في القيمة السوقية.

دخلت كاردانو (ADA) دائرة الضوء بعد انضمامها إلى MembersCap كأحد الرواد في صندوق إعادة التأمين القائم على ترميز الأصول.

يُعرف هذا الصندوق باسم MCM Fund I، ويُعد أول عرض مؤسسي من نوعه في القطاع. ويحظى بدعم عدة شبكات بلوكشين من بينها Aptos، Base، وSolana.

دعم مؤسسة كاردانو لصندوق MCM Fund I التابع لـ MembersCap

في 22 سبتمبر، أُعلن أن MembersCap أصبحت أول صندوق يطلق ويسجّل صفقة على منصة DMI التابعة لمجموعة بورصة لندن (LSEG).

وكانت الشركة قد أسست أول صندوق لإعادة التأمين عبر ترميز الأصول بالتعاون مع مؤسسة كاردانو ومنصة Archax، مع حصولها على دعم من جهات كبرى مثل Coinbase، Apex Group، Hannover Re، Envelop Risk، وNorthern Trust.

جاء الصندوق المؤسسي لإعادة التأمين في نسختين: واحدة قائمة على الأصول المرمّزة وأخرى تقليدية، ما يضع MembersCap في طليعة الابتكار في المنتجات المالية. كما يجعلها من أبرز اللاعبين في الجيل الجديد من مديري الصناديق البديلة الذين يوسّعون نطاق الوصول إلى فئات أصول كانت تاريخيًا حكرًا على المؤسسات الكبرى.

ووفقًا لشركة EMURGO على منصة X، تمثل هذه الإنجازات مؤشرات مهمة على تطور تقنية البلوكشين، إذ تتجاوز مرحلة التجارب لتدخل في نطاق التبني المؤسسي.

تبرز أهمية بلوكتشين كاردانو بالنسبة إلى منظومة الكريبتو باعتبارها جسرًا يربط بين الابتكار اللامركزي والتمويل العالمي. ويعزز دعمها للتطبيقات الواقعية من قيمتها العملية وتأثيرها طويل المدى، ما يجعلها شبكة مفضلة لدى العديد من المؤسسات.

عقب إعلان إطلاق MCM Fund I، سجّل سعر ADA بعض التقلبات اتجهت في معظمها نحو الصعود. إذ كان يتم تداوله عند 0.8233 دولار بزيادة قدرها 0.85% خلال 24 ساعة.

👏🏻 We congratulate @Cardano_CF for its role as an anchor investor in MCM Fund I by @Members_Cap: the first tokenized institutional-grade reinsurance fund. This fund opens reinsurance to qualified investors using crypto on @Cardano, @Solana, @Aptos, and @Base, with support from… https://t.co/kFuUVElsx1 — EMURGO (@emurgo_io) September 23, 2025

وبالتوازي، حافظت القيمة السوقية لكاردانو على متانتها عند 29.45 مليار دولار. وبعد عمليات البيع الكبيرة التي قادها كبار حاملي ADA الشهر الماضي، يشكّل هذا الدعم المؤسسي إشارة إيجابية على عودة الثقة.

أما على الجانب الآخر، فقد شهد حجم التداول اليومي لـ ADA تراجعًا بنسبة 33.73%، ما يعكس انخفاضًا في تفاعل المتداولين مع الشبكة.

ومع إعادة اختبار مستوى الدعم عند 0.8 دولار، قد تساهم المستجدات الأخيرة من مؤسسة كاردانو في تعزيز احتمالات الارتداد الصعودي.

