أبرز النقاط

قدّم فيتاليك بوترين دعمه لشبكة Base L2 التابعة لـ Coinbase، واعتبرها نموذجًا لتوسيع نطاق إيثريوم.

شدّد على أنّ Base غير وصائية، وأن المستخدمين يحتفظون بالتحكم في أموالهم.

رفض الفريق القانوني لشركة Coinbase الادعاءات القائلة إنّ مجمّعات المعاملات (L2 sequencers) يجب أن تُعامل كمنصّات تداول.

أعرب الشريك المؤسس لإيثريوم فيتاليك بوترين عن دعمه القوي لشبكة Layer-2 Base التابعة لـ Coinbase، واصفًا إياها بأنها نموذج يحتذى به في تطور منصات الطبقة الثانية.

وسط مخاوف تتعلق بمركزية هذه الشبكات وما إذا كان مجمّع المعاملات في الطبقة الثانية يشبه منصّات التداول، أكّد بوترين أنّ Base تحافظ على اللامركزية مع تحسين تجربة المستخدم.

Base is doing things the right way: an L2 on top of Ethereum, that uses its centralized features to provide stronger UX features, while still being tied into Ethereum's decentralized base layer for security. Base does not have custody over your funds, they cannot steal funds or… https://t.co/0EMdThg4gU — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 22, 2025

معالجة المفاهيم الخاطئة حول منصات الطبقة الثانية

أكد فيتاليك بوترين أنّ شبكة Base تعتمد على الطبقة الأساسية الآمنة لإيثريوم لضمان التشغيل غير الوصائي، بحيث يحتفظ المستخدمون بالتحكم في أموالهم في جميع الأوقات. وقال الشريك المؤسس لإيثريوم:

“قال بوترين إنّ منصات الطبقة الثانية ليست جهات وصاية على أموال المستخدمين، بل تعمل كامتداد مباشر لشبكة إيثريوم. وأوضح أنّ العقود الذكية على الطبقة الأولى هي التي تضمن بقاء الأصول تحت سيطرة إيثريوم نفسها، وهو ما يمنع أي محاولة للسرقة أو فرض الرقابة من قِبل مشغّلي الطبقة الثانية.”

وشدّد على أنه حتى في حال توقّف مشغّل الطبقة الثانية عن العمل، سيظل بإمكان المستخدمين سحب أصولهم مباشرة عبر شبكة إيثريوم. وبناءً على ذلك، تتمتع Base بمعايير الأمان من المرحلة الأولى المعتمدة في القطاع.

الجدل التنظيمي وموقف Coinbase

أثار ظهور بروتوكولات الطبقة الثانية جدلًا بين الجهات التنظيمية، حيث حذّرت مفوّضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “هيستر بيرس” من أنّ مجمّعات المعاملات المركزية قد تُدار وكأنها بورصات.

لكن “بول جريوال”، المسؤول القانوني الأول في شركة Coinbase، خالف هذا الرأي، مؤكّدًا أنّ مجمّعات الطبقة الثانية ما هي إلا مزوّدو بنية تحتية وليست أسواقًا للتداول.

وشبّه جريوال الأمر بخدمات Amazon Web Services، موضحًا أنّ استضافة AWS لتطبيقات البورصات لا يجعلها بورصة بحد ذاتها، وبالتالي لا ينبغي تصنيف مجمّعات الطبقة الثانية على هذا الأساس.

الطريق نحو مزيد من اللامركزية

كشفت إدارة Base عن خطط أولية لبحث إطلاق عملة رقمية خاصة بها، في خطوة تُعدّ تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز اللامركزية.

وأوضح “جيسي بولاك”، رئيس قسم البروتوكولات في Coinbase، أنّ إطلاق عملة قد يساعد على توحيد الحوافز ودعم أنظمة حوكمة جديدة، مشيرًا إلى أنّ الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة.

أما الرئيس التنفيذي للشركة “براين أرمسترونغ”، فأكّد أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، لكن الفريق يجري نقاشات مفتوحة مع المجتمع والجهات التنظيمية.

وحتى الآن، نمت شبكة “Base” لتصبح ثاني أكبر منصة من الطبقة الثانية من حيث إجمالي القيمة المجمعة، إذ تجاوزت قيمة الأصول عليها 16 مليار دولار، مع معالجة أكثر من 330 مليون معاملة خلال الشهر الماضي فقط.

ومع احتمال إطلاق عملة جديدة ووجود بيئة تنظيمية أكثر دعمًا في ظل إدارة ترامب، تواصل Base ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم حلول التوسع على شبكة إيثريوم.



