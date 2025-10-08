أبرز النقاط:

اشترت الشركة عملة BNB بمتوسط سعر 860 دولارًا، وتهدف إلى امتلاك 1٪ من إجمالي المعروض المتداول رغم تداول العملة عند أعلى مستوياتها التاريخية.

أكد الرئيس التنفيذي نية الشركة القيام بمزيد من عمليات الشراء، معتبرًا أن BNB تمثل بنية تحتية أساسية ضمن منظومة العملات الرقمية المتنامية، وليست أصلًا مضاربيًا.

تعتمد الشركة استراتيجية خزينة أحادية الأصل، ما يجعلها ثالث أكبر شركة حيازة للأصول الرقمية بعد المؤسسات التي تركز على البيتكوين والإيثيريوم.

أكدت شركة CEA Industries (المعروفة باختصار BNC) المتخصصة في إدارة الخزائن الرقمية امتلاكها أصولًا رقمية ونقدية بقيمة إجمالية بلغت 663 مليون دولار، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن استراتيجيتها المستمرة لإضافة عملة BNB — العملة الأصلية لمنصة Binance — إلى محفظتها المؤسسية.

في بيان صحفي صادر في 6 أكتوبر 2025، كشفت الشركة عن حيازتها 480 ألف عملة BNB تم شراؤها بمتوسط سعر 860 دولارًا للعملة الواحدة، ما يمثل استثمارًا إجماليًا قدره 412.8 مليون دولار، ارتفعت قيمته السوقية حاليًا إلى نحو 585.5 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة امتلاكها 77.5 مليون دولار نقدًا وما يعادلها، مع نية واضحة لتوسيع حيازتها من BNB خلال الفترة المقبلة. وبذلك، يصل إجمالي أرصدة العملات الرقمية والسيولة النقدية لدى CEA إلى 663 مليون دولار، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على إطلاق استراتيجيتها الخاصة بخزينة BNB في يوليو 2025.

وأشارت أحدث إفصاحات الشركة إلى طموحها للسيطرة على 1٪ من إجمالي معروض BNB بحلول نهاية عام 2025، إذ تمثل حيازتها الحالية البالغة 480 ألف عملة نحو 0.35٪ من المعروض المتداول وفق بيانات Coingecko، فيما تأتي Nano Labs في المرتبة الثانية بخزينة تضم 128 ألف عملة BNB أي نحو 0.02٪ من إجمالي السوق.

أشارت شركة CEA Industries إلى نيتها مواصلة شراء عملة BNB رغم وصولها إلى أعلى مستوى سعري في تاريخها.

وصلت القيمة السوقية لـ BNB إلى نحو 180 مليار دولار خلال موجة ارتفاع قياسية بلغت فيها العملة 1,236.74 دولارًا في 6 أكتوبر، لتتفوق بذلك على Solana (بقيمة سوقية 122 مليار دولار) وXRP (178 مليار دولار)، وتصبح ثالث أكبر عملة رقمية بعد البيتكوين والإيثيريوم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد نامدار أن الارتفاع القياسي في سعر العملة يمثل “دليلًا واضحًا على إدراك الأسواق العالمية للقيمة الجوهرية والموثوقية والقدرة التشغيلية لمنظومة BNB”، مضيفًا:

“ننظر إلى BNB ليس كرمز رقمي فحسب، بل كنقطة ارتكاز لمنظومة مترابطة ضخمة. نعتقد أن انضباطنا في تخصيص رأس المال ومرونة ميزانيتنا يمنحاننا القدرة على تسريع استثماراتنا في BNB مع نضوج النظام البيئي المحيط به.”

وتتبع الشركة في استراتيجيتها نهج الخزينة أحادية الأصل، على غرار Strategy Inc) MSTR) التي تركز على البيتكوين وBitmine Immersion Technologies) BMNR) التي تركز على الإيثيريوم.

وعلى عكس الخزائن المتنوعة التي توزع استثماراتها بين عدة عملات رقمية، تلتزم CEA Industries بالتركيز على أصل واحد فقط، مستفيدة من هيمنة شبكة BNB في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والمدفوعات العالمية، والابتكارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.