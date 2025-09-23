CfC سانت موريتز أسست احتياطي بيتكوين بالتعاون مع بنك سيغنوم

أبرز النقاط

التزمت CfC سانت موريتز بتخصيص 25% من خزينتها للبيتكوين بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد.

وقع الاختيار على بنك سيغنوم السويسري لإدارة الاحتياطي الجديد من البيتكوين.

بلغت الاحتياطيات المؤسسية من البيتكوين عالميًا أكثر من 116 مليار دولار، رغم تباطؤ وتيرة التبني.

كشف مؤتمر الأصول الرقمية CfC سانت موريتز عن خطط لتخصيص 25% من أصول خزينته إلى البيتكوين (BTC)، بقيمة 113,217 دولارًا. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة نحو تعزيز الاستقلال المالي على المدى الطويل.

اختار المؤتمر بنك سيغنوم، وهو مؤسسة مصرفية رقمية خاضعة للتنظيم في سويسرا وشريك طويل الأمد، للإشراف على الاحتياطي الجديد من العملات المشفرة.

وأوضح نيكولو ستوهر، الرئيس التنفيذي لـ CfC سانت موريتز، أن المكانة التنظيمية القوية للبنك وبنيته التحتية الراسخة تجعله وصيًا موثوقًا. وأضاف أن البيتكوين يتجاوز كونه مجرد استثمار مضاربي، إذ يجسد “اللامركزية، والمرونة، والثقة”. وأكد أن الهدف من إنشاء الاحتياطي هو حماية مستقبل المؤتمر وإبراز التزامه بالنظام البيئي للعملات المشفرة.

تباطؤ اعتماد البيتكوين كاحتياطي خزينة

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شركات عديدة إلى البيتكوين كأداة لتنويع احتياطاتها. وتشير بيانات موقع BitcoinTreasuries.net إلى أن 192 شركة مدرجة تملك مجتمعة نحو 1,032,627 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 116 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

تتصدر شركة Strategy القائمة بحيازتها ما يقارب 639,835 بيتكوين.

ورغم تزايد الاهتمام المؤسسي، يحذّر محللون من أن الاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من البيتكوين قد يخلق مخاطر ائتمانية، إذ إن تقلبات العملة الحادة قد تجعل الميزانية العمومية للشركات هشّة إذا اعتمدت بشكل مفرط على البيتكوين كأصل أساسي.

وتُظهر البيانات الحديثة تباطؤًا ملحوظًا في الزخم؛ فمنذ الذروة التي سُجلت في يوليو مع دخول 21 شركة جديدة، تراجع معدل التبني الشهري بنحو 95%. كما شهدت بعض الشركات مثل Metaplanet انخفاضًا في قيمة أسهمها بفعل تقلبات أسعار البيتكوين الأخيرة.

موازنة المخاطر والفرص

تعترف CfC سانت موريتز بالمخاطر المحتملة لاحتفاظها بالبيتكوين، لكنها ترى في المقابل أن العملات الورقية تحمل بدورها مخاطر طويلة الأمد، مثل توسّع الدين.

ويؤمن قادة المؤتمر بأن دور أمين الخزينة يتمثل في الحفاظ على القوة الشرائية، ولذلك فإن إدراج البيتكوين كجزء من احتياطي متنوع يُعد خيارًا جديرًا بالاهتمام.