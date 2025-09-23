إطلاق عملة HOLLAR المدعومة بـ DOT بدعم من مؤسس Polkadot

أبرز النقاط

ياعتمدت العملة المستقرة الجديدة على وحدة HOLLAR Stability Module لتوفير دعم آلي للسعر وتنفيذ تصفيات جزئية عند الحاجة.

أيّد مؤسس بولكادوت، غافين وود، إطلاق العملة، مفضلًا إياها على البدائل المركزية مثل USDC.

ستُنشأ أربع برك سيولة متخصصة خارج Hydration’s Omnipool لتعزيز منصات التداول.

أطلق بروتوكول Hydration، أحد الركائز الأساسية في منظومة بولكادوت، عملة مستقرة لامركزية تحمل اسم HOLLAR، تهدف إلى معالجة نقاط الضعف القائمة في السوق.



أُعلن عن الإصدار في 22 سبتمبر، مستكملًا رؤية Hydration بدمج التداول والإقراض وتخزين القيمة المستقرة ضمن سلسلة التطبيقات الخاصة به. تعمل HOLLAR كعملة مستقرة فائضة الضمان، حيث تضمن قيمتها عبر مزيج من رموز رئيسية مثل DOT وETH وBTC وغيرها من العملات الكبرى المشابهة.

HOLLAR is HERE 🔥 Hydration’s native, decentralized stablecoin currency Built on battle-tested code (AAVE) with additional peg-support by the HOLLAR Stability Module Get HOLLAR today:https://t.co/lfLEErdUyv pic.twitter.com/Em1BsLY6NX — Hydration (@hydration_net) September 22, 2025

وحدة الاستقرار HOLLAR تقدّم آلية لإدارة المخاطر تلقائيًا

ركزت HOLLAR في تصميمها على الاستقرار وحماية المستخدمين، فأطلقت وحدة الاستقرار HOLLAR (HSM)، وهي آلية بروتوكول توفر دعمًا مباشرًا للسعر وتدخلات فورية عند الحاجة. تتيح هذه المنظومة تنفيذ تصفيات جزئية، وتطبيق ضوابط تلقائية للمخاطر، وضمان دعم فوري للسعر، وهو ما يميزها عن العملات المستقرة المركزية أو الخوارزمية التي غالبًا ما تعتمد على المراجحة الخارجية أو التدخل البشري. يهدف تصميم HOLLAR إلى معالجة المشكلات الشائعة التي أدت إلى عدم الاستقرار أو الفشل في نماذج العملات المستقرة السابقة، مثل الحالة الشهيرة لـ TerraUSD (UST).

حدد البروتوكول السقف الأولي للمعروض عند مليوني HOLLAR فقط، في إشارة إلى التركيز على النمو المنضبط وحماية النظام البيئي. ويمكن للمستخدمين سكّ HOLLAR مقابل ضمانات مدعومة بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5%. كما يتيح هيكل الرسوم غير المتماثل شراء HOLLAR دون رسوم، في حين تفرض عمليات الاسترداد رسمًا ضئيلاً لا يتجاوز 0.01%. إضافةً إلى ذلك، ستعيد وحدة HSM شراء HOLLAR بسعر يصل إلى 0.995 دولار، بما يخلق أرضية سعرية تهدف إلى حماية المستخدمين في فترات التقلب الحاد.

تعمل Hydration أيضًا على إنشاء أربع برك سيولة مخصّصة للعملة المستقرة خارج منظومتها الأساسية Omnipool. وستشكّل هذه البرك، التي تحمل علامات تجارية خاصة، منصات تداول متخصصة تُدعَم منذ البداية بسيولة يوفرها البروتوكول نفسه، ما يعزز آلية اكتشاف الأسعار منذ اللحظة الأولى. ويهدف هذا الترتيب إلى رفع كفاءة رأس المال وتحقيق تكامل أوسع مع مجموعة خدمات DeFi التي تقدمها Hydration.

مؤسس بولكادوت يؤيد إطلاق العملة المستقرة المدعومة بـ DOT

أعرب الدكتور “غافين وود”، مؤسس شبكة بولكادوت، عن دعمه لإطلاق عملة HOLLAR، مشيدًا بنهجها اللامركزي، ولا سيما اعتمادها على DOT كضمان. وأكد وود تفضيله الواضح لـ HOLLAR مقارنة بالخيارات المركزية الأكثر انتشارًا مثل USDC وUSDT.

ورغم أن إطلاق HOLLAR قد يعزز من معنويات السوق تجاه DOT، فإن الرمز يتداول حاليًا عند 4.01 دولار، منخفضًا بنسبة 6.36% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في انعكاس لضعف أوسع في سوق الكريبتو، بحسب بيانات CoinMarketCap.

وتطرح Hydration عملة HOLLAR كحل يجمع بين الأتمتة المتقدمة، وإدارة المخاطر على مستوى البروتوكول، والتكامل الكامل مع خدمات DeFi، بهدف الحفاظ على استقرار الربط وتعزيز نمو المنظومة بكفاءة. أصبحت العملة المستقرة متاحة الآن للاستخدام العام عبر منصة تطبيقات Hydration، في خطوة تعكس استمرار الابتكار في نماذج العملات المستقرة رغم إخفاقات الماضي.