سعر الإيثريوم يحافظ على مستوى 3,000 دولار بعد تأكيد فيتاليك نجاح ترقية “فوساكا”

أهم النقاط

تعتمد ترقية “فوساكا” على تقنية PeerDAS التي تتيح الوصول إلى الإجماع من دون أن تعالج كل عقدة جميع بيانات الشبكة.

يحدّد فيتاليك ثلاث عقبات رئيسية: مشكلات سعة الطبقات الثانية، اختناق آلية المُقترِح–الباني، وغياب مكوّن الميمبول المُجزأ.

يُظهر ETH دعماً فنياً بين 2,880 و2,950 دولار، بينما تبرز مقاومة محتملة عند 3,160 دولار إذا استمر الزخم الصعودي الحالي.

ارتفع سعر الإيثريوم ETH إلى 3,125 دولار بعدما تجاوز مستوى 3,000 دولار يوم الخميس 4 ديسمبر، مدفوعًا بتحسّن معنويات المستثمرين عقب إتمام ترقية «فوساكا» في 3 ديسمبر.

وفي بيان نشره فيتاليك بوتيرين عبر منصة X، أكد أن تقنية PeerDAS ضمن ترقية فوساكا باتت تتيح تحقيق الإجماع على الكتل من دون أن تطّلع أي عقدة منفردة إلا على جزء صغير جدًا من البيانات، موضحًا أن الآلية ما تزال قادرة على مقاومة هجمات 51%.

PeerDAS in Fusaka is significant because it literally is sharding. Ethereum is coming to consensus on blocks without requiring any single node to see more than a tiny fraction of the data. And this is robust to 51% attacks – it's client-side probabilistic verification, not… pic.twitter.com/OK81xBteER — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 3, 2025

أوضح فيتاليك أن الشاردينغ ظلّ حلمًا للإيثريوم منذ عام 2015، وأن أبحاث أخذ عينات توافر البيانات بدأت في 2017، قبل أن تنجح ترقية «فوساكا» في تحويل هذه المفاهيم إلى واقع. لكنه لفت إلى أن تنفيذ الشاردينغ في فوساكا ما يزال ناقصًا في ثلاثة جوانب؛ أولها سعة معالجة المعاملات على شبكات الطبقة الثانية، وليس على طبقة الإيثريوم الأساسية.

وأشار فيتاليك إلى اختناق بين المُقترِح والباني باعتباره القيد الثاني، بينما يتمثل القيد الثالث في غياب مكوّن «الميمبول المُجزأ» الذي ما يزال بحاجة إلى تطوير.

ورغم هذه الفجوات، وصف فيتاليك ترقية فوساكا بأنها خطوة جوهرية في مسار تصميم الإيثريوم منذ بدايته. وأكد أن العامين المقبلين سيُخصَّصان لتحسين تقنية PeerDAS وتوسيع نطاقها وضمان استقرارها، مع استخدامها لرفع سعة الطبقات الثانية، ثم توجيهها لاحقًا لزيادة قدرة الإيثريوم على الطبقة الأولى عندما تنضج تقنيات ZK-EVM.

أثّرت تصريحات فيتاليك بقوة في السوق، لكن بيانات المشتقات كشفت استمرار الحذر بين المتداولين، خاصة مع بقاء سعر بيتكوين BTC عند 90,827 دولارًا وتعثّره دون مستوى 95,000 دولار منذ هبوطه تحت 83,000 دولار في أواخر نوفمبر.

رغم أن إعلان ترقية «فوساكا» ساعد الإيثريوم على تسجيل ارتفاع فوري بنحو 3%، أظهرت بيانات Coinglass ضعف الإقبال على مراكز الشراء المرفوعة. إذ ارتفع حجم التداول 6.68% ليصل إلى 83.70 مليار دولار، بينما زادت الفائدة المفتوحة بنسبة 1.30% فقط إلى 38.28 مليار دولار، ما يعكس ترددًا في ملاحقة الارتفاع.

كما أشارت نسبة Long/Short عند 0.9712 إلى أن الزيادة الأكبر في الفائدة المفتوحة جاءت من المراكز القصيرة، وهو ما يدل على أن المتداولين يستعدون لاحتمال تسجيل تراجع مبكر رغم الاختراق الفني فوق مستوى 3,000 دولار.

توقعات سعر الإيثريوم بعد ترقية فوساكا

يتماسك سعر ETH قرب 3,100 دولار، مستندًا إلى دعم قوي بين 2,880 و2,950 دولار، بينما سجّل المتداولون في الجلسات الأخيرة معدل ربح تجاوز 63%. كما تحوّل معامل الربح والخسارة لحاملي المدى القصير إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى هذا الأسبوع، ما يشير إلى تحسّن المشاركة في السوق بعد تصريحات فيتاليك.

ويحاول الإيثريوم الآن تجاوز مقاومة منتصف النطاق عند 3,080 دولار. وإذا أغلق السعر فوق هذا المستوى بوضوح، فسيصبح نطاق 3,160 دولار، عند الحدّ العلوي للقناة الصاعدة والمتوافق مع نقطة الارتكاز R1، الهدف التالي.

وتفتح مقاومة R1 الطريق نحو مستوى 3,240 دولار، ما يعني مكاسب بنحو 6.8% من الأسعار الحالية، بينما يمثّل مستوى 3,310 دولار (نقطة الارتكاز R2) الهدف الصاعد النهائي إذا تسارع الزخم وظهرت ظروف ضغط شرائي ناتجة عن تغطية المراكز القصيرة.

يقف مؤشر القوة النسبية RSI في نطاق متوازن قرب منتصف الخمسينات، ما يمنح السعر مساحة إضافية للصعود من دون دخول منطقة التشبّع الشرائي. ويعني ذلك أن الإيثريوم قادر على الحفاظ على وتيرة ارتفاع تدريجية من دون بوادر إنهاك فوري. كما تظل مؤشرات الربحية داعمة، إذ يحقق معظم الحائزين مكاسب معتدلة من دون أن يصل السوق إلى منطقة خطر مرتبطة بعمليات توزيع واسعة.

وإذا حافظ الإيثريوم على زخم الصعود وفشلت المراكز القصيرة في اكتساب قوة، فقد يعيد السعر اختبار مستوى 3,160 دولار في المدى القريب. ومع استمرار التدفقات الشرائية حتى الأسبوع المقبل، قد يظهر مستوى 3,240 دولار كهدف صاعد آخر. لكن مشاركة مرتفعة من المراكز القصيرة وضعف المعنويات الكلية يجعلان هذا السيناريو الأقل احتمالًا في الوقت الحالي.

