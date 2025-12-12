إطلاق حلول Chainalysis على متجر خدمات أمازون (AWS) Marketplace

أبرز النقاط

نشرت شركة Chainalysis حزمة حلولها الكاملة على بنية AWS، وتشمل أدوات الامتثال للعملات الرقمية، والتحقيقات، وحلول البيانات.

انضمت الشركة إلى برنامج AWS ISV Accelerate بعد اجتياز اختبارات صارمة تتعلق بالجودة ومعايير الأمان.

يستضيف AWS Marketplace أكثر من مليون مستخدم نشط، ويخدم نحو 100 ألف عميل من الشركات حول العالم.

أطلقت شركة Chainalysis، المتخصصة في تحليلات العملات الرقمية والتحقيقات، حزمة خدمات Chainalysis Solutions على متجر Amazon Web Services Marketplace، ما يجعلها متاحة على نطاق واسع لعملاء AWS.

بجانب ذلك أعلنت الشركة انضمامها إلى برنامج AWS ISV Accelerate، وهو برنامج تحفيزي يهدف إلى ربط العملاء المحتملين بحلول ومنتجات البائعين المستقلين داخل منظومة AWS، وتشجيع الشركات على استكشاف هذه الخدمات واعتمادها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر في 11 ديسمبر، ستنشر Chainalysis كامل حزمة حلولها على بنية AWS، بما يشمل منتجات الامتثال للعملات الرقمية، والتحقيقات في العملات الرقمية، وحلول البيانات.

Chainalysis solutions are now available on @awscloud, making our blockchain intelligence tools more accessible to thousands of AWS customers. Organizations can now seamlessly procure and manage Chainalysis through their AWS accounts. Learn more here: https://t.co/tQOUmSFrII — Chainalysis (@chainalysis) December 11, 2025

توسيع نطاق الوصول عبر البنية السحابية

وصف “جوناثان ليفين” الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Chainalysis، إطلاق الحلول على متجر AWS Marketplace بأنه “خطوة حاسمة” ضمن مهمة الشركة، موضحًا أن هذا التكامل سيسرّع تبنّي الحلول الرقمية عبر إتاحة بيانات الشركة وبرمجياتها «في متناول العاملين في مقدمة الصناعة».

يُعد AWS Marketplace من أكبر مستودعات التطبيقات الموجّهة للمطورين في قطاع التكنولوجيا، فيما تُعد Amazon Web Services أكبر مزود خدمات سحابية عالميًا، بحصة سوقية تقارب 29٪ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025. ورغم أن خدمات AWS تمثل نحو 18٪ فقط من إجمالي مبيعات أمازون، فإنها تسهم بحوالي 60٪ من إيرادات الشركة.

ولا تنشر أمازون عادةً أرقام مبيعات العملاء لخدمات AWS Marketplace، إلا أن المنصة تضم ما لا يقل عن مليون مستخدم نشط، يُصنَّف نحو 10٪ منهم كعملاء من فئة الشركات.

ويضع تكامل Chainalysis مع AWS الشركة في موقع يُمكّنها من الاستفادة من الحصة السوقية الكبيرة لـ AWS، إضافة إلى عامل الثقة المرتبط بانضمامها إلى برنامج AWS ISV Accelerate. وقبل قبول أي شركة في هذا البرنامج، تخضع لعملية تدقيق صارمة للتأكد من أن منتجاتها وخدماتها تستوفي معايير أمازون للجودة والأمان.