انهيار سعر عملة XRP: هل سيصمد على مستوى 2 دولار بينما توسّع ريبل خدماتها في سنغافورة؟

أبرز النقاط:

انخفض سعر عملة XRP بأكثر من 7% خلال الـ24 ساعة الماضية.

تتداول العملة الآن بالقرب مستوى الدعم البالغ 2 دولار.

سنغافورة حدّثت ترخيص الدفع الرئيسي (MPI) الخاص بشركة ريبل.

حققت شركة ريبل الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا المالية تقدمًا تنظيميًا كبيرًا في سنغافورة. فقد منحتها هيئة النقد في سنغافورة (MAS) نطاقًا موسعًا لترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) الذي تحمله ذراع الشركة في سنغافورة، Ripple Markets APAC Pte. Ltd. (RMA).

وبحسب الإعلان، باتت ريبل تمتلك الآن صلاحية توسيع أنشطة المدفوعات داخل واحد من أكثر المراكز المالية تطورًا واستشرافًا للمستقبل على مستوى العالم.

Huge news from Singapore: https://t.co/KVxTs7IEKc The @MAS_sg has approved an expanded scope of payment activities for our Major Payment Institution license – enabling us to deliver end-to-end, fully licensed payment services to our customers in the region. 🇸🇬 — Ripple (@Ripple) December 1, 2025

موافقة سنغافورة تمثل تحولًا كبيرًا لريبل

أشارت شركة ريبل إلى إن سنغافورة تتمتع بمكانة فريدة داخل سوق العملات الرقمية عالميًا، إذ سجّلت قارة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا بنسبة 27% في النشاط على السلسلة خلال عام واحد.

وأضافت الشركة أن الوضوح التنظيمي في سنغافورة يخدم قطاع العملات الرقمية بشكل كبير، موضحة أن خدمة Ripple Payments تتيح للمؤسسات استخدام رموز رقمية مثل RLUSD وXRP دون أي عبء بنية تحتية.

وقالت مونيكا لونغ، رئيسة شركة ريبل:

“هذا الترخيص الموسّع يعزز قدرتنا على مواصلة الاستثمار في سنغافورة وبناء البنية التي تحتاجها المؤسسات المالية لتحويل الأموال بكفاءة وسرعة وأمان.”

كما أشارت ريبل إلى مزايا خدمة Ripple Payments، التي تجمع بين الرموز الرقمية وشبكة دفع عالمية؛ لتقديم مدفوعات عابرة للحدود سريعة وشفافة وموثوقة، إضافة إلى توفير قنوات دخول وخروج سلسة للمؤسسات حول العالم.

تحليل سعر عملة XRP: هل سيصمد السعر على مستوى 2 دولار؟

تُظهر بيانات CoinMarketCap أن عملة XRP، المتداولة عند 2.04 دولار، تتحرك قرب منطقة الدعم الحساسة عند 2 دولار. وخسر السعر أكثر من 7% خلال الـ24 ساعة الماضية، وما يزيد عن 18% خلال الشهر الأخير. وكما يوضح الرسم البياني، ما زال خط الاتجاه الهابط فوق حركة السعر يمنع أي محاولة لعودة الزخم الصاعد. أما نطاقات بولينجر فتبدو شديدة الضيق، ما يشير إلى انخفاض مستوى التقلب.

ويتمركز مؤشر القوة النسبية RSI قرب المنطقة المحايدة، بينما يُظهر مؤشر MACD أن الخط الأزرق ما زال أدنى من الخط الأحمر، إلا أن المسافة بينهما بدأت تضيق. في المقابل، يبقى مؤشر قوة التوازن في المنطقة السلبية، وهذا التحرك يشير إلى استمرار سيطرة البائعين على السوق.

إذا نًفذت بعض عمليات الشراء الكبيرة في منطقة الـ 2 دولار، فقد تحاول عملة XRP تسجيل ارتداد طفيف نحو منتصف القناة السعرية. لكن كسر مستوى الدعم هذا يعرّض الأصل لخطر الهبوط نحو مستوى 1.5 دولار.

وكما أُشير سابقًا، فقد حظي إطلاق صناديق XRP الفورية في الولايات المتحدة برد فعل إيجابي، إذ بدأت شركات مثل Grayscale وBitwise وFranklin Templeton في تسجيل تدفقات ضخمة منذ اليوم الأول.