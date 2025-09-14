النقاط الرئيسية

سعر عملة تشينلينك (Chainlink) يرتفع ملامساً 25$ أمس السبت 13 أيلول/سبتمبر، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 15%.

منصة بوليماركت أكدت استخدامها بروتوكول وسيط البيانات من تشينلينك مباشرةً على بلوكتشين بوليجون (Polygon Blockchain).

العقود المفتوحة تراجعت رغمَ ازدياد أحجام التداول بمعدل 7%.

لامس سعر عملة تشينلينك (Chainlink) علامة 25$ أمس السبت 13 أيلول/سبتمبر لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 15%. يأتي ذلك عقبَ إعلان منصة بوليماركت (Polymarket) عن اعتمادها رسمياً وسيط بيانات تشينلينك لتسوية الرهانات المرتبطة بالأسعار، حيث أكّد الطرفان في بيان صحفي مشترك أول أمس الجمعة انطلاق استخدام البروتوكول على بلوكتشين بوليجون (Polygon Blockchain) الرئيسية.

وتبعاً للبيان، يتيح هذا التحديث إنشاء أسواق توقعاتٍ آمنةٍ وفورية لمئات أزواج العملات الرقمية المتداولة، كما يُوفر لبروتوكول تشينلينك (Chainlink Protocol) إمكانية تسوية معاملاتٍ ذات طبيعةٍ أكثر تعقيداً تتعلق بالأسئلة التقديرية أو الطروحات الجانبية، ممّا يُقلّل الاعتماد على آليات التصويت المجتمعي ويُخفّف مخاطر التسوية وفقاً لها.

عن هذا، صرَّح سيرجي نازاروف (Sergey Nazarov) -أحد مؤسسي تشينلينك- أن “قرار منصة Polymarket باستخدام البنية التحتية المُجرّبة لبروتوكول وسيط البيانات من تشينلينك يُعد إنجازاً محورياً يُحسّن كثيراً طريقة إنشاء أسواق التوقعات وتسوية معاملاتها، ويعني إخراجُ نتائجها وفق مُصدِر بياناتٍ عالي الجودة وحوسبة شبكات وسيط بياناتٍ خاليةٍ من التلاعب، أن أسواق التوقعات تتطوّر لتعطي إشاراتٍ موثوقة ومباشرةً يُمكن للجميع البناء عليها”.

يُذكر أن اعتماد بروتوكول تشينلينك (Chainlink Protocol) كمصدر رئيسي للبيانات يسمح بتلقي أسعار موثوقةٍ دون تأخير وقابلةٍ للتحقق من صحتها مع تسويةٍ تلقائية للمعاملات على البلوكتشين، ما يُوفّر لأسواق بوليماركت قدرات الإعلان شبه الفوري عن نتائج الرهانات، وبخاصةٍ للنتائج التي لا تحتمل التأويل، مثل توقعات أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

وفيما انعكست الحماسة الأولية بشأن هذه التطورات على سعر عملة تشينلينك (Chainlink) يوم الجمعة الماضي، ازداد الزخم بشكلٍ حاد لاحقاً، وهوَ ما أكدته بيانات أسواق المشتقات وفقاً لمنصة كوينجلاس (Coinglass)، بعد أن استقرّت قيمة العقود المفتوحة المرتبطة بعملة تشينلينك (Chainlink) على تراجع يومي بمعدل 0.02% عند 1.7 مليار دولار رغم ازدياد أحجام تداولها بنحو 7.3%، ما يوحي بأن غالبية أنشطة المضاربات حينها تعود إلى متداولين قلّصوا مراكزهم المتعلقة بالعقود الآجلة للعملة مع اقتراب المزاج العام للسوق من بلوغ النشوة الزائدة.

توقعات سعر عملة تشينلينك (Chainlink): هل بإمكان المضاربين على الارتفاع دفع السعر لاختراق حاجز 25$؟

وفقاً لمعطيات التحليل الفني، يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة تشينلينك (Chainlink) اليومية تسجيله انطلاقة بنسبة 15.9% في 6 أيام مُسجّلاً أعلى مستوياته أمس السبت حول 25$. يأتي هذا بعد ارتداده عن مستوى دعم 22$ إثرَ تشكّل تقاطع ذهبي نتيجة اختراق زوج مؤشري متوسط الحركة البسيط بمدى 5 و8 أيام (SMA 5&8) نظيرَهما بمدى 13 يوماً (SMA 13) عند مستوى 24$، فيما استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) دون نطاق الشراء الزائد عند 65، ما يدل على وجود مجالٍ لمزيد من الارتفاع.

فإذا اخترق سعر عملة تشينلينك (Chainlink) حاجز 25$ وأغلق أعلاه، فإن الهدف التالي يقع عند حوالي 28$، وهو المستوى الذي شهد توقف ردود الفعل بعد ارتفاع بنسبة 42% نتيجة شراكة البيانات مع الحكومة الأمريكية في آب/أغسطس الماضي.

في المقابل، قد يؤدي الفشل بالحفاظ على مستوى 24$ إلى إعادة اختبار مستوى الدعم البالغ 23.30$، وكسرُه قد يدفع سعر عملة تشينلينك (Chainlink) لإعادة اختبار مستوى الدعم النفسي البالغ 20$ نظراً لفقدان مُحفز التقاطع الذهبي.

