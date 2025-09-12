النقاط الرئيسية

أسعار الذهب المُعدّلة وفقاً للتضخم تُسجّل أعلى مستوياتها الجديدة متجاوزةً 3,610$ للأونصة للمرّة الأولى منذ الثمانينيات.

البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ترفع احتياطياتها من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وسط التوترات العالمية.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تُحافظ على ارتباطها بالذهب مستقرةً حول 115,000$، مع استفادة كلا الأصلين من توقعات خفض معدلات الفائدة.

سجّل سعر الذهب المُعدّل وفقاً للتضخم قمة جديدةً للمرة الأولى منذ الثمانينيات، حيث يتم تداوله أعلى مستوى 3,610$ للأونصة وفقاً لمنشور حديثٍ صدَر عن The Kobeissi Letter بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري. ويشير أحد المحللين إلى أن ازدياد معدلات التضخم والخفض المُرتقب لمعدلات الفائدة يوفران “وضعيةً مثالية للذهب”، والذي ترتبط قيمته أيضاً بقيمة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، ولطالما ارتبط كلاهما تاريخياً بالبيانات الاقتصادية.

بكلِّ بساطة، تؤخذ القيم التاريخية لسعر الذهب المُحتسب وفقاً للتضخم ويُحتسب ناتج ضربُها بالمعدّل الحالي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) داخل الولايات المتحدة، ليُعبّر الناتج عن القوة الشرائية للدولار الأمريكي (USD) حينها، وتتم مقارنة النتائج لضمان عقدِ مقارناتٍ طويلة الأجل تتسم بالدقة.

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة -التي صدرت اليوم عن شهر آب/أغسطس- أنّ معدل التضخم السنوي بلغ 2.9%، مرتفعاً من 2.7% في تموز/يوليو ومتجاوزاً التوقعات، ما يزيد من تأثير التعديل على المسار التاريخي لسعر الذهب. في الوقت نفسه، بقي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) مستقراً عند 3.1% على أساس سنوي، في دلالةٍ على استمرارية ضغوط أسعار الأصول الأقلَّ عرضةً للتقلبات.

من ناحيةٍ أخرى، جاءت البيانات الصادرة في 10 أيلول/سبتمبر لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة عن شهر آب/أغسطس دون المتوقع، فقد سجّلت 2.9% مقابل التوقعات البالغة 3.3%، ويُعتَبر PPI مؤشراً مبكراً لنظيره المقاس على مدى الشهرين أو الثلاثة المقبلة ما يشير إلى احتمالية تراجع معدل التضخم، وهوَ ما أثار نقاشات حول خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المُقرر انعقادُه في 17 أيلول/سبتمبر، كما أفاد موقع كوين سبيكر (Coinspeaker) بالأمس.

تحليل سعري عملة بيتكوين (Bitcoin) والذهب

ازداد الطلب على الذهب في عام 2025، ما دفع الأسعار للأعلى بدعم من عوامل مختلفةٍ أبرزُها التوترات العالمية، بما فيها النزاعات التجارية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانتخابات الأمريكية، وصراعات الشرق الأوسط، وزيادة التعريفات بموجب سياساتٍ كتلك التي أكد عليها الرئيس ترامب، ما ترتّبَ عليه تنامي جاذبية الذهب كأصل يُعتبر ملاذاً آمناً.

وترافق ذلك مع قيام البنوك المركزية -وبخاصةٍ في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا وتركيا- بزيادة احتياطياتها من الذهب لتنويع أصولها بعيداً عن الدولار الأمريكي (USD) وسَط مخاوف حيال استقراره وتهرباً من العقوبات الأمريكية المفروضة، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكلٍ ملحوظ، وجَعل الذهب أقلَّ تكلفة للمشترين الدوليين، وعكسَ تراجع الثقة بالإدارة الأمريكية للاقتصاد.

يُضاف إلى ذلك توقعات التضخم وخفض معدلات الفائدة إلى المعادلة؛ فخفضُ معدلات الفائدة سيُخفّض تكلفة الاحتفاظ بالذهب نظراً لعدم توفيره عوائد، ما يُمكنه رفع سعره. ومن المثير للاهتمام أن الأمر ذاته ينطبق -جزئياً- على عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الرقمية الأخرى، والتي تُعتبر عادةً رهاناً عالي المخاطر ضد التضخم، حيث يُطلق تعبير “الذهب الرقمي” على عملة BTC تحديداً.

حالياً، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 114,600$ تقريباً، بينما يُسجّل الذهب 3,635$ للأونصة، وقد مر كلا الأصلين -تاريخياً- بدوراتٍ متشابهة الأنماط، حيث انفصل أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) عن الذهب في كانون الأول/ديسمبر 2012، لتُحقق أداءً مذهلاً يفوق الذهب، فيما يُظهِرُ مؤشر TradingView المُعدل توازناً بين الذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin) في أيلول/سبتمبر 2025.

ختاماً، يعكس هذا التعافي النضجَ المالي الذي أصبحت تتمتع به عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً، ما يقلل من التقلبات ويُبطِئ وتيرة نموها مقارنةً بالذهب، فيما تُؤكد مؤشرات السوق -مثل إصدار شركة تيثر (Tether) 2 مليار عملة تيثر (Tether-USDT) للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2024- أن العملات الرقمية قد تستعيد الزخم وتشهد ارتفاعاً جديداً مشابهاً للدورات السابقة، رغمَ أن أداءها حتى الآن يتخلف عن الذهب، وبخاصةٍ في الأعوام الأخيرة.