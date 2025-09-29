“تشانغبينغ تشاو” يوضّح دوره مع “Aster” ويؤكد: المنصة تساعد عملة BNB

أبرز النقاط



أكّد مؤسس باينانس، تشانغبينغ “CZ” تشاو، أنّ دوره مع منصة Aster يقتصر على الجانب التقني والاستشاري فقط.

قفز حجم التداول في Aster إلى أكثر من 46 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما دفع القيمة السوقية إلى 3.4 مليار دولار.

سجّل توكن ASTER مستوى قياسيًا بلغ 2.41 دولارًا قبل أن يتراجع بنسبة 30% إلى مستوياته الحالية.

صرّح تشاو مؤخرًا ردًا على التكهنات حول مدى ارتباطه بالمنصة اللامركزية المتنامية Aster (خاصة عقود التداول الدائم)، أنّ عمله مع المشروع يقتصر على الاستشارات التقنية والمنتج.

قال تشاو: “أنا أقدّم لهم المشورة فقط في ما يتعلق بالمنتج والتقنية، ولا أتعامل مع القضايا التنظيمية. هذا ليس من اختصاصي ولا من خبرتي. لست محاميًا، وقد واجهت مشاكل في هذا الجانب من قبل. دوري هنا هو المساعدة فقط.”

وأشار تشاو إلى أنّ فريق Aster يضم عددًا من موظفي باينانس السابقين، مؤكّدًا أنّهم ما زالوا على ارتباط وثيق بمنظومة BNB Chain.

كما كشف أنّ شركة YZi Labs، وهي شركة رأس مال مخاطر تدير أكثر من 10 مليارات دولار لصالحه ولعدد من التنفيذيين الأوائل في باينانس، تملك حصة أقلية في Aster.

ورغم هذه الروابط، شدّد CZ على أنّ Aster تعمل باستقلالية تامة، لكنه وصفها بأنها “مشروع قوي جدًا”، مضيفًا أنّ نجاحها رغم منافستها لباينانس يصب في مصلحة BNB بشكل غير مباشر.

الصعود السريع لـ Aster

أُطلقت منصة Aster في مارس الماضي على شبكة BNB Chain، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر منصات التداول اللامركزية إثارة للجدل والنقاش. توفر المنصة خدمات التداول الفوري والدائم، مع عملتها الرقمية الأصلية ASTER.

تُستخدم عملة ASTER في الحوكمة، خصومات رسوم التداول، مكافآت التخزين (Staking)، وعمليات إعادة الشراء الانكماشية التي تهدف إلى دعم استقرار السعر. وقد سجّل الرمز مؤخرًا أعلى مستوى له عند 2.41 دولارًا قبل أن يتراجع إلى 1.7 دولار وقت كتابة هذا التقرير.

زاد الحماس تجاه التداول مع إعلان المنصة عن توزيع مجاني (Airdrop) يخص حوالي 8.8% من إجمالي المعروض من الرمز، والمقرر استمراره حتى 17 أكتوبر.

انتعاش سوق منصات DEX الدائمة

في الوقت نفسه، شهدت أحجام التداول في منصات التداول اللامركزي للعقود الدائمة (Perpetual DEXs) ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات DeFiLlama. فقد سجّل السوق ثلاثة أرقام قياسية متتالية هذا الأسبوع، مع وصول حجم التداول اليومي إلى 70 مليار دولار في 25 سبتمبر.

ويبلغ حجم التداول حاليًا نحو 62.48 مليار دولار، استحوذت Aster وحدها على ما يقارب 42.8 مليار دولار منها.

ويرى مراقبون أنّ النمو الهائل لـ Aster يعكس عودة الزخم إلى قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). فمع استمرار ارتفاع أحجام تداول العقود الدائمة وبقاء الرمز قرب مستوياته المرتفعة، رسّخت Aster مكانتها كمنصة رائدة، متجاوزة منافستها Hyperliquid.