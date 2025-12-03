ChatGPT يتوقع قفزة هائلة لهذه العملات الرقمية 100x بعد وصول بيتكوين إلى مستوى دعم حرج

يتوقع ChatGPT أن يستمر سوق العملات الرقمية في التحرك بحذر، لكنه يلمّح في الوقت نفسه إلى أن القاع لم يعد بعيدًا.

بعد أن سجّل نوفمبر واحدًا من أضعف أشهر 2025، فقد استمرت حالة السوق كما هي، مُعلنًا تراجع سوق العملات الرقمية في ديسمبر وتسجيل انخفاضات سعرية كبيرة لأشهار العملات الرقمية، التي من بينها البيتكوين، إذ هبط سعر بيتكوين يوم الإثنين إلى ما دون 84 ألف دولار، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3 تريليونات.

ومع ذلك، ما زال سعر بيتكوين يتحرك فوق مستوى الدعم الحرج عند 85 ألف دولار، بينما يراقب المستثمرون فرص الاستثمار في العملات البديلة قبل أي ارتداد جديد.

كما أن رغم موجة البيع الواسعة التي يشهدها سوق العملات الرقمية، ما زالت بعض العملات الناشئة ذات الأساس القوي تُظهر تماسكًا لافتًا. فقد برز كل من عملة Bitcoin Hyper وMaxi Doge.

وللتوضيح تُمثل عملة Bitcoin Hyper أول حل طبقة ثانية تهدف إلى تطوير استخدامات البيتكوين، بما يجعله من المشاريع الواعدة في المستقبل القريب، على أثر ذلك جمعت العملة الرقمية ما يزيد عن 28.8 مليون دولار في بيعها المُسبق المتاح الآن. في المقابل، يظهر Maxi Doge كعملة ميم جديدة تمزج بين ضجة الميمات وثقافة السعي للربح، كما جمع المشروع 4.2 ملايين دولار، ما يعكس ثقة واضحة من المستثمرين في العملة الرقمية الجديدة.

إذ يرجع السبب الرئيسي في تركيز المستمثرين عليها في سعرها وقيمتها السوقية المنخفضة، وفائدتها العالية، بجانب حجم الإقبال الكبير عليها. نتيجة لذلكن تواصل هذه العملات جذب الاهتمام بطرق مختلفة. ويبقى السؤال عن أيٌّ منها سيتمكن من تحقيق صعود بنسبة 100 ضعف قبل نهاية 2025؟

بيتكوين عند دعم 85,000 دولار: فهل هو مستوى فاصل للصعود أو الهبوط؟

هبط سعر بيتكوين بقوة يوم الإثنين مع تراجع السوق ككل بسبب مخاوف السيولة المتزايدة. وخسرت أكبر عملة رقمية نحو 6% لتسجل قاعًا أسبوعيًا جديدًا دون 84 ألف دولار. لكن سرعان ما ارتد السعر من هذا المستوى وعاد ليتداول فوق الدعم الحرج عند 85 ألف دولار.

عند مستوى 85 ألفًا، تدخّل المشترون ورفعوا السعر بأكثر من 10%. ويُعد هذا المستوى منطقة طلب قوية على المدى القصير. أمّا فقدانه فقد يزيد خطر هبوط السعر نحو منطقة 80 ألف دولار.

$BTC Bulls need to break above $93k. Needs to break above that blue trendline. Needs to hold $86k ish here. And MUST hold $80k. pic.twitter.com/HQ3H0W06dL — Heisenberg (@Mr_Derivatives) December 1, 2025

وشرح محلل الكريبتو هايزنبرغ مؤخرًا خريطة واضحة لتحركات بيتكوين القادمة. وبرأيه، يجب على المشترين مراقبة ثلاثة مستويات رئيسية. أولًا، يحتاج السعر إلى تجاوز 93 ألف دولار واختراق خط الاتجاه الأزرق. ثانيًا، يجب أن يحافظ على التداول فوق منطقة 86 ألفًا ليبقى الزخم قائمًا. وأخيرًا، يبقى مستوى 80 ألف دولار الحدّ الذي لا يمكن لبيتكوين أن يخسره.

Bitcoin Hyper: أفضل رهان مُضاعف على بيتكوين

بينما تستحوذ بيتكوين على العناوين، ما زالت تعاني من بطء المعاملات وارتفاع تكلفتها، وهو ما يُبعدها عن سباق العقود الذكية. وهنا يأتي دور Bitcoin Hyper (HYPER)، الذي يهدف إلى جعل بيتكوين سريعة ومرنة مثل إيثريوم وسولانا.

يدمج البروتوكول تقنية Solana Virtual Machine المتقدمة ليقدّم أداءً فائق السرعة يشبه سرعة سولانا، مع الاعتماد على شبكة بيتكوين نفسها في جانب الأمان والثقة.

ويستخدم المشروع جسرًا أساسيًا يقفل عملات BTC الأصلية على الشبكة الرئيسية، ثم يصنع نسخة ملفوفة منها داخل بيئة Bitcoin Hyper. وبعد لفّها، يمكن للبيتكوين التحرك بحرية داخل كل التطبيقات المبنية بتقنية SVM، ما يحولها إلى عملة سائلة قابلة للاستخدام في كامل النظام، وقادرة على تشغيل أي تطبيق بشكل مباشر.

المهم هو أن Bitcoin Hyper جمع أكثر من 28.8 مليون دولار حتى الآن، ما يعكس ثقة قوية من المستثمرين، كما يتوقع ChatGPT أن يكون أفضل عرض عملات رقمية قبل الإطلاق. ويُتداول توكن HYPER بسعر 0.013365 دولار فقط، بينما يحصل مشتركو ICO على عوائد Staking ديناميكية تقارب 40% سنويًا.

Maxi Doge يتصدر سباق عملات الميم هذا الموسم حسب توقعات ChatGPT

دفعت موجة البيع الأخيرة قطاع عملات الميم إلى ما دون قيمة 39 مليار دولار. ورغم هذا الاضطراب، بقيت مشاريع ما قبل الإطلاق مستقرة بشكل لافت، وهو ما يفسر استمرار Maxi Doge (MAXI) في جذب الأنظار.

يتميز Maxi Doge لأنه يصنع هوية تتجاوز مزاح الميمات العادي. فشخصيته الرئيسية، ماكسي الكلب، تبدو كمن يعيش في صالة الرياضة، ويحب صفقات الرافعة العالية، ويعتمد على دفعات لا تنتهي من الكافيين. ويحوّل المشروع هذه الشخصية المبالغ فيها إلى موضوع كامل يقدم فائدة فعلية، بدل الاكتفاء بنكات الإنترنت.

بدل الاكتفاء بـ”مشاعر الميم”، يتبنى Maxi Doge عقلية “ملك الرافعة”، ويُقدَّم ككلب ضخم يزن 240 رطلًا ومستعد لقفزات 1,000 ضعف. ورسالة المشروع بسيطة، تتمثل في المتداولون الصغار لا يملكون محافظ الحيتان، بل يعتمدون على الثقة والجرأة، وMAXI صُمم ليغذي هذا الأسلوب.

أخيرًا، مع سعر presale يبلغ 0.000271 دولار فقط، يستطيع المشترون تجميع كميات كبيرة قبل الإدراج الرسمي.