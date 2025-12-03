عملة Bitcoin Hyper تقترب من جمع 29 مليون دولار.. هل حان وقت وداع موسم العملات البديلة؟

يتساءل المستثمرون عن هل انتهى موسم العملات البديلة؟ فقد ارتفعت هيمنة بيتكوين بينما تراجع زخم العملات الأخرى.

ورغم آمال صعود السوق في ديسمبر، ظلّ مؤشر موسم العملات البديلة بعيدًا عن المستوى الذي يشير إلى اختراق واضح. واستمرّت بيتكوين في جذب معظم السيولة، إذ جرى تداولها عند 86,656 دولار، بينما أظهرت أغلب العملات البديلة رسومات ضعيفة وأحجام تداول منخفضة وتراجعًا في الاهتمام.

المًهم هو إنه بينما ينتظر كثير من المتداولين صعود السوق، اتجه آخرون إلى الفرص المبكرة والاستثمار في العملات الرقمية الواعدة مثل عملة Bitcoin Hyper، وهو توكن قيد الطرح الأولي الآن، والمميز فيه أنه جمع ما يقارب 29 مليون دولار، وبدأ يلفت الأنظار كمنافس محتمل لقيادة الدورة التالية في السوق.

صعود هيمنة عملة البيتكوين إلى 59.94% مع توقف حركة السيولة

ارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 59.94% واقتربت من حاجز الـ 60% النفسي الذي سبق في دورات سابقة انتقال السيولة نحو العملات البديلة. لكن في هذه المرة، لم تتحرك السيولة؛ بل انحصرت على الاستثمارات في البيتكوين فقط.

ومع تزايد الحديث عن صناديق ETF واشتداد المخاطر الكلية وتركُّز الطلب الكبير على البيتكوين، فضّل المستثمرون الأمان على المخاطرة. نتيجة لذلك استحوذت بيتكوين على أغلب التدفقات، بينما تُركت أكثر من 20 ألف عملة رقمية بديلة تبحث عن بقية السيولة.

في هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن مؤشر موسم العملات البديلة بقى عند مستوى 24 فقط، مرتفعًا نقطة واحدة مقارنة بالأسبوع السابق، لكنه ما يزال بعيدًا عن مستوى 75 الذي يدل على قوة حقيقية في سوق العملات البديلة.

في المقابل، هبطت القيمة السوقية للعملات البديلة من 1.79 تريليون دولار إلى 1.35 تريليون دولار، ما يعكس ضعفًا واضحًا في السوق. ومع بقاء تدفقات إيثريوم ثابتة وغياب أي قصة كبرى تدعم التوكنات الصغيرة، يظل المشهد حتى الآن سوقًا تقوده بيتكوين بالكامل.

ما رأي المحللون عن حالة السوق الحالية وهل تناسب انطلاق موسم العملات البديلة؟

عادةً يبدأ هذا الموسم عندما تهدأ حركة بيتكوين وتبدأ هيمنتها في التراجع. ويرى محللون مثل “ماثيو هايلاند” أن ارتفاع هيمنة بيتكوين في الأيام السابقة، لا يعدو سواء كونه ارتدادًا مؤقت داخل اتجاه هابط أكبر.

ومع ذلك، لم ينعكس الاتجاه بعد. ولن تنتقل السيولة بعيدًا عن بيتكوين ما لم تهبط الهيمنة تحت مستوى 55%.

من الناحية النفسية، يبدأ موسم العملات البديلة عندما يعمّ “القلق والتوتر” في السوق. وأشار المتداول “ميرلين” إلى أن كل دورة تبدأ بالطريقة نفسها: رسومات جانبية، معنويات منهارة، ومتداولون يفقدون الأمل في ارتفاع أسعار العملات مرة آخرى.

إلا أن المهم هو أن هذا التحول لم يظهر حتى الآن. السوق هادئ لكن لم يصل لحالة الإنهاك والقلق بعد. في نفس الوقت لم تجذب الارتدادات القصيرة في العملات البديلة حجم تداول كافٍ، وإيثريوم لم يتمكّن من سحب السيولة من بيتكوين.

ولذلك تبقى كل مؤشرات موسم العملات البديلة غير ذات فائدة حقيقة بالتوقع بالتغيرات السعرية التالية في السوق، المتمثلة في المؤشر منخفض، إيثريوم ثابت، وبيتكوين ما تزال مسيطرة. ومع هذا، لا ينتظر بعض المتداولين اكتمال الإشارات، بل يبدؤون بالتحوّل مبكرًا نحو الطروحات المسبقة.

بيتكوين عند 86,656 دولار تُظهر قوة.. لكن العملات البديلة ما تزال ضعيفة

يتداول سعر بيتكوين عند 86,656 دولار بقيمة سوقية تبلغ 1.72 تريليون دولار وبحجم تداول يومي يصل إلى 71 مليار دولار.

هذه أرقام قوية، لكنها لم تُحوّل ثقة السوق إلى صعود واسع. ظلّ معدل التقلب منخفضًا، واستمرت أغلب التوكنات الصغيرة في الأداء الضعيف. ويعكس هذا التباين مدى تأثير بيتكوين في منع انتقال السيولة نحو العملات البديلة.

ولا يمكن لموسم العملات البديلة أن يبدأ من دون هبوط في هيمنة بيتكوين. إذ يجب أن يرتفع مؤشر موسم العملات البديلة فوق مستوى 75 ليؤكد الاتجاه.

كما يحتاج إيثريوم إلى جذب سيولة حقيقية، وعلى شبكات الطبقة الأولى Layer 1 الأخرى أن تُظهر نشاطًا، لكن أيًا من ذلك لا يحدث حاليًا. ما يحدث بالفعل هو تحوّل صامت للسيولة نحو رهانات جديدة ومنظمة.

طرح عملة Bitcoin Hyper يكتسب زخمًا بينما تتراجع العملات البديلة

مع تراجع العملات البديلة، بدأ بعض المستثمرين يتجهون نحو العملات الرقمية التي تحقّق نتائج فعلية، مع الطروحات المسبقة ذات الزخم المرتفع.

يبرز مشروع Bitcoin Hyper كأحد الفرص السانحة التي يهتم بها المستمثرون الآن، بعدما جمع أكثر من 28.84 مليون دولار واقترب من سقف تمويله البالغ 29.24 مليون دولار. ومع تثبيت سعر التوكن عند 0.013365 دولار، يوشك باب الدخول المبكر على الإغلاق.

على عكس عملات الميم التقليدية، يعتمد Bitcoin Hyper على سرد قوي وسرعة حركة لا تحتاج إلى موسم العملات البديلة لتحريك الزخم. فهو يستفيد من موجة FOMO المبكرة وخطة تمويل واضحة تُظهر تقدّم البيع بشكل مباشر.

ومع استمرار ثبات اسعار العملات الرقمية البديلة، يقدّم Bitcoin Hyper نفسه كفرصة استثمارية لا تفوت قبل انتعاش سوق العملات الرقمية.

أخيرًا، الاستثمار في عملة Bitcoin Hyper لا يُعد رهانًا عشوائيًا، بل تحوّلًا محسوبًا نحو توكن يمتلك حجم شراء فعليًا وهيكل طرح مسبق وفرصة صعود قبل إدراجه في منصات التداول. وخاصة أن سوق العملات الرقمية اليوم يسوده القلق والخوف وعدم وجود تحركات سعرية كبيرة تولد أرباح كبيرة، ما يجعل من الاستثمار في Bitcoin Hyper من الفرص المميزة، وبإمكانك شرائه الآن من خلال موقع Bitcoin Hyper المخصص للبيع المُسبق بسعر أقل من سعر الادراج على منصات التداول.