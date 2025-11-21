ChatGPT يقترح عليك شراء ثلاث عملات رقمية قبل الجمعة السوداء، تعرف عليها قبل أن تنفجر

أبرز النقاط

تدفقات صناديق ETF، والطلب على التخزين (Staking)، وتجارب التوكنة المؤسسية تجعل الإيثريوم مرشحًا لارتداد محتمل في أواخر نوفمبر.

بروتوكول CCIP من Chainlink وتجارب SWIFT والبنوك تعزز دورها كبنية أساسية رئيسية للتوكنة.

التوزيع الهائل عبر تيليجرام، والقوائم الجديدة، وأدوات التمويل داخل التطبيق تدعم نمو TON رغم الانخفاض الأخير.



مع حلول الجمعة السوداء في 28 نوفمبر، لا تزال بعض العملات الرقمية الكبرى وشبه الكبرى تمتلك محفزات قوية وبصمة تداول متماسكة رغم الاضطرابات الأخيرة.

إليك ثلاث عملات رقمية اختارها ChatGPT بناءً على الأداء والأساسيات. تعرّف إلى أسباب احتمال ارتدادها خلال موسم العطلات، ولماذا قد يكون من الحكمة استغلال الانخفاض الحالي للشراء.

إيثريوم (ETH): دعم تدفقات ETF وتخزين الإيثريوم

سجلت ETH انخفاضاً بنسبة 14% خلال أسبوع، ويتحرك حول مستوى 3,000 دولار.

التدفقات اليومية متقلبة، لكن لوحات متابعة صناديق ETF لا تزال تُظهر عمليات إنشاء واسترداد مستمرة. هذا “صمام الأمان” المؤسسي لم يكن موجودًا في الدورات السابقة. وإذا استقرت التدفقات أو تحولت للإيجابية في أواخر نوفمبر، فقد ساعد هذا تاريخيًا ارتدادات الإيثريوم.

أصبحت صناديق الإيثريوم الفورية في الولايات المتحدة قناة طلب ذات مغزى، إذ أظهرت بيانات منتصف العام تدفقات صافية مستدامة ونموًا يفوق أداء السعر الفوري. كما ظهرت اليوم تقارير جديدة تشير إلى أن BlackRock اتخذت أول خطوة نحو ETF للإيثريوم المجمّد (Staked ETH)، وهو عامل إضافي محتمل لزيادة الطلب المؤسسي قبل نهاية العام.

يشكل الإيثريوم العمود الفقري للتوكنة، وتسوية العملات المستقرة، ونشاط التمويل اللامركزي. تواصل العديد من البنوك والمنصات تجارب الأصول المرمزة على شبكات ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بالإيثريوم. أحدث توقعات Citi حافظت على نظرة إيجابية لنهاية العام بناءً على استخدام التطبيقات وجاذبية التخزين.

Chainlink (LINK): رهان البنية التحتية للتوكنة

انخفضت Chainlink بنسبة 12.5% خلال الأيام السبعة الماضية، ويتداول حاليًا قرب 13.6 دولار.

تواصل شبكات مثل SWIFT وعدد من أكبر البنوك العالمية التقدم في تجارب التسوية والتوكنة عبر البلوكشين. بروتوكول CCIP الخاص بـ Chainlink هو أحد أهم تقنيات التشغيل البيني التي يتم اختبارها في هذا المسار. كما فاز المشروع مؤخرًا بمسابقة SWIFT للابتكار المتعلقة بالتسوية عبر الحدود المتوافقة مع القوانين. هذا السرد الإيجابي عادة يجذب السيولة في الأيام الصاعدة، ويقلل الخسائر في الأيام الهابطة.

تؤمّن أوراكل Chainlink البيانات لعشرات الشبكات، بينما يسعى CCIP إلى توحيد الرسائل العابرة للشبكات ونقل القيمة للبنوك وأمناء الحفظ والبنى التحتية للأسواق وهي المؤسسات التي تستكشف الآن الودائع والصناديق والأوراق المالية المرمّزة.

Toncoin (TON): توزيع واسع عبر تيليجرام

انخفاض TON خلال الهبوط الأخير في السوق، ويتم تداولها عند 1.71 دولار تقريبًا.

أصبح توسّع تكامل TON داخل تيليجرام محرك توزيع حقيقي واسع النطاق، بدءًا من إطلاق محفظة TON الرسمية في الولايات المتحدة، ووصولًا إلى تجارب أدوات التمويل داخل تطبيق تيليغرام. كما تضيف القوائم الجديدة هذا الأسبوع بما فيها إدراج Coinbase لتداول زوج TON-USD سيولة ورؤية أكبر خلال فترة العطلات.

أظهرت TON قوة نسبية في الأيام التي تصدر فيها أخبار متعلقة بميزات تيليجرام. القوائم الجديدة أيضًا يمكنها تضييق الفوارق السعرية وزيادة قاعدة المشترين المحتملين وهي ظروف دعمت تاريخيًا استمرار الزخم.

باختصار، منذ أن أعلنت تيليجرام أن TON هو “البنية التحتية الرسمية للويب 3″، أصبحت تحويلات العملات المستقرة داخل التطبيق وتجارب التمويل عبر mini-app طريقًا لجذب قاعدة مستخدمي تطبيق التلجرام لاستخدام السلسلة، وهو نمط تبنٍ نادر لا يمكن لمعظم شبكات Layer 1 مجاراته.