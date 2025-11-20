شركة ميتابلانت تجمع 151 مليون دولارًا وتقرر استثمار 119 مليون دولار منها في البيتكوين

أبرز النقاط

ستشتري ميتابلانت بيتكوين بقيمة 107 ملايين دولار، وتخصص 12 مليون دولار لتداول خيارات بيتكوين بين ديسمبر 2025 ومارس 2026.

تحمل الأسهم المميزة عائداً سنوياً بنسبة 4.9% مع سعر تحويل يبلغ 1000 ين، أي أعلى بـ166.7% من سعر السوق في 19 نوفمبر البالغ 375 ين.

تولّت غولدمان ساكس اليابان وكانتور فيتزجيرالد ترتيب الطرح، بمشاركة صندوق SMALLCAP World Fund الذي يدير أصولًا بقيمة 81.6 مليار دولار.



خصصت شركة ميتابلانت 119 مليون دولارًا من حصيلة جمع 151 مليون دولار لأنشطة مرتبطة بالبيتكوين، أي ما يعادل 73% من إجمالي المبلغ، وذلك لعمليات شراء تمتد من ديسمبر 2025 إلى مارس 2026.

وتخطط الشركة لشراء بيتكوين بقيمة 107 ملايين دولار، إلى جانب تخصيص 12 مليون دولار لتداول عقود الخيارات، بحسب إفصاح TDnet التنظيمي. وتحتفظ ميتابلانِت حاليًا بـ30,823 بيتكوين تُقدّر بنحو 3.1 مليارات دولار حتى 19 نوفمبر.

تحمل الأسهم المميزة عائداً سنوياً بنسبة 4.9%، على أن تحصل ميتابلانِت على 21.249 مليار ين (ما يعادل 151 مليون دولار) في 29 ديسمبر 2025.

ويبلغ سعر التحويل 1000 ين للسهم، أي أعلى بـ166.7% من سعر الإغلاق في 19 نوفمبر البالغ 375 ين. ويتطلب هذا الطرح موافقة المساهمين في اجتماع يُعقد في 22 ديسمبر.

الإطار الاستراتيجي

اعتمدت شركة ميتابلانت إصدار الأسهم المميزة بعدما بدأ سعر سهمها يتداول أقل من قيمة ما تملكه من بيتكوين خلال الشهور الماضية.

وكان إصدار أسهم عادية بالأسعار الحالية سيُخفّض حصة المساهمين مقارنة بعدد البيتكوين المحتسب لكل سهم، لذلك لجأت الشركة إلى خيار الأسهم المميزة.

ويأتي هذا الطرح ضمن سياسة توزيع رأس المال التي أعلنتها في 28 أكتوبر، والتي تنص على إصدار أسهم عادية فقط عندما يتداول السهم عند أو فوق قيمة البيتكوين المملوكة لكل سهم.

وسيموّل مبلغ الـ12 مليون دولار العمليات التي تعتمد على بيع خيارات على رصيد الشركة من البيتكوين لجمع عوائد إضافية. وحقق هذا النشاط 30 مليون دولار في إيرادات الربع الثالث، أي بنمو 1700% عن العام السابق.

كما حصلت ميتابلانت في أكتوبر على قرض قيمته 100 مليون دولار بضمان ممتلكاتها من البيتكوين لتوسيع نشاط تداول الخيارات.

مشاركة المؤسسات

تولّت غولدمان ساكس اليابان وكانتور فيتزجيرالد ترتيب عملية الطرح، وشارك فيها صندوق SMALLCAP World Fund الذي يدير 81.6 مليار دولار تحت إدارة Capital Group، إلى جانب مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الآخرين.