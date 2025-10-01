نقاط رئيسية

شركة سيركل (Circle) ومجموعة دويتشه بورصة (Deutsche Börse) وقعتا مذكرة تفاهم لتطوير استخدامات العملات المستقرة في أوروبا.

ستركز الشراكة على إدراج العملات المستقرة في بورصة Deutsche Börse وإتاحة خدمات الحفظ الوصائي المؤسساتي.

الإطار التنظيمي الجديد للاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول الرقمية (MiCA) يدعم هذا التوجه.

عقدت شركة سيركل (Circle) -عملاق قطاع التكنولوجيا المالية وجهة إصدار عملة يو إس دي سي (USD Coin) المستقرة– شراكةً مع مجموعة Deutsche Börse الألمانية لتعزيز اعتماد العملات المستقرة ضمن أسواق المال الأوروبية التقليدية، فقد أعلنت كلتاهما بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر توقيع مذكرة تفاهم (MoU) لاستكشاف سبل دمج العملات المستقرة التي تُصدرها شركة سيركل في البنى التحتية لأسواق Deutsche Börse.

وتُعد هذه الشراكة الاتفاق الرسمي الأول من نوعه أوروبياً، وباكورة الجهود الرامية لربط أحد أبرز مزوّدي بنى السوق التحتية في القارة الأوروبية بجهة إصدار بعض أبرز العملات المستقرة وأكثرها استخداماً عالمياً؛ فتبعاً للبيان الصحفي الرسمي، تهدف المبادرة إلى الحد من مخاطر التسوية وخفض الرسوم ورفع كفاءة البنوك وجهات إدارة الأصول العاملة بالمنطقة.

الربط بين نظم التمويل التقليدية والرقمية

ستُركز هذه الشراكة -مبدئياً- على عدة مجالاتٍ رئيسية من أنشطة مجموعة Deutsche Börse، بما فيها وضع خطط لإدراج عملة يوروكوين (EUR Coin) -المرتبطة بقيمة عملة اليورو (EUR) الرسمية- وعملة يو إس دي سي (USD Coin) للتداول عبر منصة 360T إحدى منصات الكريبتو التابعة للمجموعة، على أن يوفر كريبتو فاينانس (Crypto Finance) -ذراع خدمات الكريبتو المؤسساتي التابع لمجموعة Deutsche Börse- دعماً لهذه الأصول.

أيضاً، ستمتد الشراكة كي تشمل خدمات ما بعد التداول، حيث توفر كليرستريم (Clearstream) -جهة تسوية المعاملات والحفظ الوصائي للأصول المؤسساتية التابعة لمجموعة Deutsche Börse- خدمات الحفظ الوصائي لهذه الأصول، فيما وصف توماس بوك (Thomas Book) -عضو مجلس إدارة Deutsche Börse- هذه الجهود بأولى خطوات تطوير نظام تقني متكاملٍ يتيح للمشاركين في السوق إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية والتقليدية ضمن ساحةٍ خاضعةٍ للإشراف التنظيمي.

يُذكر أن هذه الخطوة أتيحت بفضل قانون MiCA الخاص بتنظيم أسواق الكريبتو الأوروبية. فعلى سبيل المثال، أعلن اتحاد البنوك الكبرى مؤخراً عن خططٍ لتطوير عملة مستقرة موحدة لهذه البنوك مرتبطة بقيمة عملة اليورو ومتوافقة مع قانون MiCA، مع استفادة شركاتٍ أخرى من الوضوح التنظيمي الجديد، حيث حصلت جهة الحفظ الوصائي بيتجو (BitGo) مؤخراً على ترخيص لإتاحة تداول العملات الرقمية في ألمانيا بموجب ذات الإطار التشريعي.

كما يمتد التوجه لدمج العملات المستقرة في الأنشطة المالية الأساسية إلى ما هو أبعد من مجرّد تسهيل التمويل، فقد أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة كلاودفلير (Cloudflare) مؤخراً عن خططها لإطلاق عملة NET Dollar لتسهيل عمليات الدفع المرتبطة بنظم الذكاء الاصطناعي، ما يعكس حراكاً موسعاً باتجاه تنويع استخدامات العملات المستقرة. أما بالنسبة لشركة Circle، فتأتي هذه الدفعة في أوروبا بالتزامن مع مواصلة الشركة جهودها الابتكارية، والتي امتدت إلى استكشاف مفاهيم مبتكرة مثل المعاملات القابلة للاسترجاع لعملة يو إس دي سي (USDC) من أجل المساعدة في استرداد الأرصدة المسروقة نتيجة التعرّض لممارسات الاختراق أو الاحتيال.