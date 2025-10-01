شركة تيثر (Tether) قد تتخطى أرامكو السعودية لتتصدر تصنيف أكثر الشركات ربحيةً عالمياً

نقاط رئيسية

قاعدة مستخدمي عملة تيثر (Tether-USDT) اتسعت لتتجاوز 400 مليوناً بإضافتها 35 مليون عنوان محفظة جديدة كلَّ فصلٍ ربع سنوي.

تُعد شركة Tether بين أكبر 20 مالكٍ لسندات الخزانة الأمريكية عالمياً باحتفاظها بأصولٍ منها بقيمة 127 مليار دولار.

شركة Tether اشترت 8888.88 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمةٍ توازي المليار دولار بالأمس.

تسير شركة تيثر -جهة إصدار كبرى العملات المستقرة عالمياً- بخطى متسارعةٍ نحو تجاوز أرباح شركة أرامكو السعودية، ما قد يجعلها الشركة الأكثر ربحيّةً في التاريخ، ورجّح مات هوغان -كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise- في مذكرة حديثة أن تشهد الشركة نمواً هائلاً نظراً لأحجام أسواق العملات والأسواق المالية العالمية التي يُمكنها الوصول إليها.

جاء هذا التصريح بعد أن أشار هوغان مطلع الشهر الماضي إلى أن أنشطة الاقتراض على البلوكتشين والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة يُمكنهما إعادة تشكيل الأسواق المالية العالمية خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن عملة تيثر (Tether) التي تتمتع حالياً بقاعدة مستخدمين تفوق 400 مليون مستخدم عالمياً وتضيف 35 مليون عنوان محفظة جديد كل فصلٍ ربع سنوي إلى سجلاتها نجحت بترسيخ حضورها القوي في الدول النامية، فضلاً عن تعزيزها مكانة عملة الدولار الأمريكي (USD) عالمياً بذات الوقت.

القوة المالية والتنوع

حتى الربع الثاني من عام 2025، حازت شركة تيثر سنداتِ خزانة أمريكيةٍ بقيمة 127 مليار دولار، ليتم تصنيفها ضمن أكبر 20 مالكٍ لها عالمياً وتصبح في مصاف دولٍ ذات سيادة كدولتي الإمارات العربية المتحدة (UAE) وألمانيا.

وأشار هوغان إلى ازدياد تبني الأسواق الناشئة لعملة تيثر (Tether)، فإلى إدارة شركة تيثر قد تخضع أصول بقيمة مليارات الدولارات، ما يمنحها فرصة لتجاوز ربحيّة شركة أرامكو السعودية القياسية البالغة 120 مليار دولار في 2024، وأضاف:

“هناك فرصةٌ لتَحوّل العديد من دول الأسواق الناشئة عن استخدام عملاتها المحلية إلى استخدام عملة تيثر (Tether) بشكلٍ أساسي، ما قد يعني أن الشركة ستدير أصولاً بقيمةٍ تقدر بتريليونات الدولارات وأن تستحوذ على بالغ الاهتمام “.

فعلى الرغم من أنّ عدد موظفي الشركة لا يتجاوز 200 موظفٍ، إلا أنها مُرشحةٌ لتحقيق ربحيةٍ تقارب 13 مليار دولار هذا العام، فضلاً عن امتلاكها أكثر من 100,000 عملة BTC بقيمة إجمالية توازي 11.4 مليار دولار، إلى جانب عدم اقتصار أنشطتها على قطاع الكريبتو، فقد توسّعت لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات ومراكز البيانات والبنى التحتية للطاقة، إضافةً إلى أنشطة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin).

التوسع والتأثير في السوق

بحسب شبكة CNBC، تدرس شركة تيثر المرور بجولة تمويلٍ كبرى قد تتيح لها جمع تمويلٍ بنطاق 15-20 مليار دولار مقابل حصةٍ بنسبة 3% من الشركة، ما قد يرفع تقييمها إلى نحو 500 مليار دولار، إلا أن المفاوضات ما تزال في مراحلها المبكرة، وقد تتبدل معالمها النهائية.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة باولو أردوينو (Paolo Ardoino) أن استثماراتٍ كهذه يُمكنها تسريع نهج الشركة الإستراتيجي في عدة قطاعاتٍ تشمل الذكاء الاصطناعي (AI) وتداول السلع الأساسية والطاقة والاتصالات.

وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح الشركة منافساً لبعض أكبر الشركات الخاصة في العالم كشركتي SpaceX وOpenAI، كما أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيد لقطاع الكريبتو يمنح الشركة دفعة قوية للعودة إلى السوق الأمريكية.

حملة عملة بيتكوين (Bitcoin) الشرائية بقيمة 1 مليار دولار

وفقاً لأحدث بيانات السوق، أنفقت شركة تيثر نحو مليار دولار لشراء 8888.889 عملة بيتكوين (Bitcoin) في آخر أيام الربع المالي الثالث.

Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025

يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حول 113,000$ دون تغيير يُذكر مقارنةً بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت ضغوط الشراء مؤخراً إلى أدنى مستوياتها في عام كامل، وسط ترقب المستثمرين للوجهة التالية لرائدة الأصول الرقمية عالمياً.