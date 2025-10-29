أبرز النقاط:

توفر شبكة Arc سرعة تأكيد أقل من ثانية ورسومًا مقومة بالدولار، ما يجعلها شبكة محسّنة لاستخدام العملات الرقمية المستقرة.

يختبر أكثر من 100 مؤسسة من قطاعات التقنية والتمويل قدرات المنصة الجديدة.

شهد شهر أكتوبر زخمًا قويًا لشركة Circle، إذ تجاوز سهمها توقعات المحللين وأبرمت شراكات لتكامل العملات المستقرة في أوروبا.

نشرت شركة Circle Internet Group شبكة تجريبية عامة لسلسلة البلوكشين المفتوحة من الطبقة الأولى Arc.

ووفقًا لبيان صحفي صادر في 28 أكتوبر، انضمت أكثر من 100 مؤسسة من قطاعات التمويل والأعمال والتكنولوجيا لاختبار الشبكة الجديدة. ومن بين المشاركين البارزين شركات تقنية مثل Amazon Web Services وAnthropic وCloudflare، إضافةً إلى مؤسسات مالية كبرى تشمل BlackRock وDeutsche Bank وGoldman Sachs وStandard Chartered.

Arc Public Testnet is live. It’s Day 1 and a robust, interconnected ecosystem is already taking shape. Over 100+ testnet participants spanning DeFi, asset issuers, capital markets firms, global fintechs, and more are exploring use cases and building on Arc. Join us. Architect… pic.twitter.com/jGSqlzl3J7 — Arc (@arc) October 28, 2025

شبكة Arc بلوكشين جديدة من الطبقة الأولى

أُعلن عن شبكة Arc لأول مرة في 12 أغسطس، وهي سلسلة بلوكشين مفتوحة ومتوافقة مع EVM (آلة إيثريوم الافتراضية)، تستخدم عملة USDC كرمز الغاز الأساسي.

ووفقًا للبيان الصحفي، صُممت الشبكة لتوفير رسوم ثابتة بالدولار، وتأكيد معاملات في أقل من ثانية، وخيارات خصوصية قابلة للتفعيل، إضافة إلى تكامل مباشر مع المنصة الكاملة لشركة Circle.

ذكرت الشركة أيضًا أن Arc بُنيت لدعم الوظائف الكاملة للعملات الرقمية المستقرة، حيث تُدفع رسوم الغاز بعملة USDC أو غيرها من العملات المستقرة، مع نية Circle نشر بنية تحتية أصلية على الشبكة لدعم عمليات مبادلة العملات المستقرة وتوفير سيولة فورية لتداول العملات الأجنبية.

دورة نمو جديدة لـ Circle

قد يمثل إطلاق شبكة Arc ختام شهر مثمر لشركة Circle. ففي مطلع أكتوبر، توقّع محللون ارتفاعًا كبيرًا في أداء الشركة، وقد أثبتت النتائج صحة تلك التوقعات.

ووفقًا لموقع Coinspeaker، بدأت شركة Rothschild & Co Redburn الفرنسية تغطيتها لأسهم Circle Internet Group) CRCL) في 3 أكتوبر بتصنيف “محايد” وسعر مستهدف 136 دولارًا.

وبحسب أحدث البيانات، يتداول سهم CRCL عند 139 دولارًا، أي أعلى قليلًا من الهدف الأولي، رغم تراجعه بنحو 3٪ خلال 24 ساعة.

في 28 أكتوبر، وقّعت شركة الخدمات المصرفية الرقمية ClearBank اتفاقية إطار استراتيجي مع Circle لدمج العملات المستقرة USDC وEURC عبر أوروبا.

ووفقًا للشركتين، سيسمح هذا التعاون بتسريع التحويلات عبر الحدود مع تقليل الرسوم، كما يهدف إلى استكشاف حالات استخدام جديدة تتعلق بإدارة الخزينة وتسوية الأصول المرمّزة.